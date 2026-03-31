التمويل البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي هو تمويل مشترك ينفذه المصرف لمدة 5 سنوات بنسبة ربح تنافسية للغاية مقارنةً بنظرائه الإقليميين في قطاع الصيرفة الإسلامية

الصفقة تعكس إنجازاً مهماً في سجل "الإمارات الإسلامي" في مجال توفير تمويل طويل الأمد بالدولار الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتُعد هذه الصفقة محطة بارزة تعكس إنجازاً مهماً للإمارات الإسلامي وقدرته على توفير تمويل طويل الأمد بالدولار الأمريكي.

وتمت هذه الصفقة بنسبة ربح تنافسية للغاية لفترة استحقاق تمتد لخمس سنوات، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ المنضبط والتنسيق السلس بين مختلف الأطراف المعنية.

وشهد هذا التسهيل إقبالاً واسعاً من عدد من المصارف الرائدة عالمياً، في دلالة واضحة على متانة علاقات "الإمارات الإسلامي" مع المؤسسات المالية العالمية، ومكانته الراسخة كشريك موثوق على الساحة المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يسرنا الإعلان عن الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة، والذي من شأنه تعزيز قدرة ’الإمارات الإسلامي‘ على النمو الاستراتيجي. كما تدعم هذه الخطوة توجهنا نحو الابتكار الهادف، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتمكيننا من تحقيق مستهدفاتنا التمويلية".

من جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "إن إتمام هذا التسهيل المشترك لمدة خمس سنوات بنسبة ربح تنافسية استثنائية، ووسط طلب قوي من مصارف دولية، يُعد دليلاً واضحاً على ثقة السوق في متانة الوضع المالي ’للإمارات الإسلامي‘، وكفاءة إدارته ورؤيته الاستراتيجية. كما يُعزز هذا التمويل مركز السيولة القوي للمصرف، مما يمكننا من مواصلة دعم شركائنا والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات العربية المتحدة".

يذكر أيضاً أن "الإمارات الإسلامي" يُعد مصرفاً رائداً في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة، وهذا ما تجلى في إصداره الناجح لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :www.emiratesislamic.ae

أو التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: ei@bm.com

-انتهى-

#بياناتشركات