القاهرة: وقعت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين المصري والتابعة لسانلام أليانز، مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، اتفاقية لتجديد شراكتها الاستراتيجية في مجال التأمين البنكي لمدة 5 سنوات قادمة، وهو ما يأتي تزامناً مع الاحتفال بمرور أكثر من عشرين عامًا من التعاون المستمر والمثمر بين أليانز بمصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، والذي بدأ في عام 2003.

تستهدف الاتفاقية تقديم منتجات وخدمات التأمين الشاملة على الحياة والممتلكات عبر شبكة فروع البنك لمختلف فئات العملاء، فضلًا عن تطوير آلية الخدمات التي توفرها الشركة لتلبية كافة احتياجات عملاء البنك تحت سقف واحد.

حضر توقيع اتفاقية التجديد من جانب أليانز بمصر كلا من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، ومن جانب بنك الإمارات دبي الوطني-مصر كلا من عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك ومصطفى رمزي رئيس قطاع التجزئة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات العليا وكبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

صرح أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر معلقًا على تجديد الاتفاقية، "نجحت شركة أليانز بمصر على مدار 20 عاماً من تعاونها مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، في تكوين فهم عميق لاحتياجات المجتمع المصري في ظل التغيرات المستمرة في سوق الخدمات المالية، وبالتالي تمكنت من تقديم حلول تأمينية مبتكرة لتلبية هذه الاحتياجات. ونطمح في السنوات القادمة إلى استكشاف المزيد من الفرص والمنتجات التي من شأنها خدمة الاحتياجات التأمينية لعملاء البنك بشكل غير مسبوق."

وأشار حجازي إلى، أن الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر تأسست على مبادئ قوية من التفاهم المتبادل والالتزام بتقديم أفضل خدمات التأمين البنكي لعملائنا، وهو ما يأتي توافقاً مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة من شأنها دفع قطاع الـتأمين المصري نحو مستقبلٍ أكثر استدامة."



وعلق عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر: "بفضل شراكتنا الفعالة مع شركة أليانز، تمكَّنَّا من تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات التأمينية التي تحسن الخدمات المتاحة لعملائنا وتعزز من القيمة والعائد المتاحين. وتتماشي هذه الخطوة مع رؤيتنا التعاونية مع الشركة في مصر، حيث نوفر حلولًا تساعد عملائنا في التخطيط المالي والاستثمار في مجموعة متنوعة من المنتجات التي تقدمها أليانز."

وأضاف الشافعي: "إن استخدام هذه المنتجات والخدمات، يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من فرص الاستثمار المختلفة وتحقيق نمو وعائد على المدى طويل الأجل".

وأشاد تشارلز تاوضروس العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، باتفاقية الشراكة قائلاً: نحن في أليانز بمصر، نفتخر بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني -مصر، والذي سيتم بموجبه الترويج لخدمات تأمين أليانز بمصر من خلال 67 فرعًا للبنك، حيث نعمل في أليانز بمصر على دعم ودمج المواطنين من مختلف الأعمار والفئات في القطاع المالي غير المصرفي بهدف المساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال خدمة قاعدة عملاء تصل إلى 35 ألف عميل وتقديم ما يصل إلى 49 ألف بوليصة تأمين."

وأضاف تاوضروس، "وتقدم أليانز بمصر من خلال التعاون سياسة الباقات التأمينية لحاملي البطاقات الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، حيث تقدم لهم من خلالها خدمات التأمين فيما يتعلق بمساعدات الطرق، والمحافظ الإلكترونية، والاستشارات الطبية، ومن خلال هذه الخدمة وصل عدد العملاء المشتركين بين الشركة والبنك إلى 100 ألف عميل."

ومن جهته قال مصطفى رمزي، رئيس قطاع التجزئة وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، "نحن فخورون في بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بتحقيقنا النجاح في دمج مجالات الأعمال المصرفية والتأمين، من خلال تقديم خدمات التأمين البنكي المبتكرة، حيث يعتمد نهجنا الاستراتيجي على توظيف خبراتنا في المجالين، مما يمكننا من تقديم حلاً مالياً شاملاً مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة."

جدير بالذكر أن أليانز بمصر تحرص على عقد شراكات مع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، في إطار استراتيجيتها نحو تعزيز تواجدها، وزيادة الحصة السوقية للشركة، من خلال زيادة قاعدة عملائها وضمان وصول حلولها التأمينية إلى مختلف الشرائح.



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حول مجموعة شركات أليانز:

أقامت مجموعة أليانز العالمية تحالفًا استراتيجياً مع مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا في عام 2023، ليأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

"أليانز" هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

