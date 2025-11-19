القاهرة : دشّن معالي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة خمس خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة بيتي – إحدى شركات المراعي بالنوبارية بمحافظة البحيرة، باستثمارات تبلغ مليار جنيه مصري. ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الشركة لتعزيز الإنتاجية ودعم التوطين في قطاع الأغذية والمشروبات، ورفع جودة المنتجات وزيادة فرص العمل، إلى جانب تنمية نشاط التصدير لتلبية احتياجات المستهلكين في مصر وفي ال45 دولة في الأسواق العالمية التي نصدّر لهم.

وجاء الافتتاح بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والسيد/ أنور ابن حصوصة، المستشار التجاري بسفارة السعودية بالقاهرة، والسيد عبد الله البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، والدكتور شادي القططي، نائب الرئيس التنفيذي، وحدة الأعمال الدولية في شركة المراعي، والسيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي - إحدى شركات المراعي، و فيصل الفهادي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المؤسسية والإتصال في شركة المراعي، إلى جانب قيادات شركة بيتي والمراعي.

ويدعم هذا الإنجاز تقنيات المراعي المتطورة التي تم دمجها عبر مختلف مراحل الإنتاج، بما يتضمن إطلاق نوعين جديدين من الأجبان لتلبية أذواق المستهلكين وتعزيز تنوّع المنتجات. وتشمل خطوط الإنتاج الجديدة توسعات في تصنيع الجبن والزبادي، و الزبادي المشروب.

كما تم إدخال ماكينة مصرية الصنع لتصنيع الأجبان ، ضمن منظومة الإنتاج وذلك تأكيدًا لحرص الشركة على دعم التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكوّنات المصرية في عملياتها، إذ تعتمد شركة بيتي – إحدى شركات المراعي على أكثر من 67% من المواد الخام ومواد التغليف من مصادر محلية. ولهذا، يٌجسد هذا التطوير الشامل التزام بيتي المستمر بتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ورفع معايير الجودة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال معالي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة: "يمثل تشغيل الخطوط الإنتاجية الجديدة في مصنع شركة بيتي - إحدى شركات المراعي نموذجًا مهمًا لاستثمارات جادة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الأغذية. فالدولة مستمرة في توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع. وما نشهده اليوم يعكس الدعم البنّاء بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية."

ومن جانبه، قال السيد عبد الله البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: "تعكس هذه الاستثمارات الجديدة التزام المراعي المتواصل بدعم عمليات شركة بيتي – إحدى شركات المراعي وتعزيز حضورها في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة. نحن حريصون على نقل أفضل الخبرات والتقنيات العالمية، بما في ذلك أحدث تقنيات المراعي المتقدمة المدمجة عبر مختلف خطوط الإنتاج، لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلك المصري، ويسهم في تمكين شركة بيتي من زيادة قدراتها التصديرية خلال المرحلة المقبلة. وستواصل شركة المراعي الاستثمار في تطوير البنية الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان جاهزية الشركة للنمو المستدام مستقبلاً."

وأضاف السيد عبدالله البدر: "يمثل تشغيل الخطوط الجديدة إضافة استراتيجية لقدراتنا التشغيلية، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد خطوط الإنتاج إلى 32 خطًا، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات المستهلكين والسوق المحلي المتنامية. وقد حرصنا من خلال هذا التوسع على دمج أحدث تقنيات المراعي في عمليات التصنيع لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، تجسيدًا لالتزامنا بشعارنا ’جودة تستحق الثقة.' كما يؤكد هذا التوسع حرص شركة المراعي على دعم توطين الصناعة المصرية وخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المصرية حيث بلغ عدد مواردنا البشرية أكثر من 6,000 موظف من العمالة المباشرة والغير مباشرة، إلى جانب الاستثمار المستمر في الابتكار والتطوير لتقديم منتجات تلبي تطلعات المستهلك العصري وتعزز مكانة الشركة في قطاع الأغذية والمشروبات محليًا وإقليميًا."

وجدير بالذكر أن شركة بيتي - إحدى شركات المراعي تدير منشأة متكاملة تمتد على مساحة 120 فدانًا، وتقدم أكثر من 130 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 650 ألف طن.

نبذة عن شركة بيتي – احدى شركات المراعي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي ، عام 1998 كشركة مصرية متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة و المصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر. توفر بيتي منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجوAlmarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، وجبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

نبذة عن شركة المراعي:

تتبنى شركة المراعي هدفًا مباشرًا، وهو الوفاء بشعار "جودة تستحق الثقة" لتجدد الشركة التزامها نحو العملاء والمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بمواصلة تقديم أطعمة ومشروبات ذات قيمة غذائية وجودة عالية في مختلف الأسواق التي توجد فيها، وسعيها الدائم لتحقيق النمو المستمر.

و من أهم منتجات المراعي منتجات الألبان عالية الجودة، وعصائر ومشروبات، ومخبوزات، ودواجن، وحليب الأطفال، والتمور، ومنتجات المأكولات البحرية تحت أسماء العلامات التجارية: المراعي، ولوزين، وسفن دايز، واليوم، وطيبة، وبيتي، وآيس ليف، وبشاير، ونيورالاك، وفارمز سليكت، وون بيين، والمراعي ريفريش، والمراعي برو، والمراعي يوغو، والمراعي تريتس، والمراعي مارفيلو، والميرا، وسيما، وبيك مارت، وبريمير شيف.

