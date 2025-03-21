أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إنجاز جديد يعكس التزامها بالتميّز الوظيفي، عززت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق والتي تدير أكثر من 79 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مكانتها كالمكان المفضل للعمل، حيث صُنفت ضمن أعلى 5% من الشركات في قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه، وفقاً لنتائج استبيان Workday Peakon Employee Voice الذي شارك فيه أكثر من 433,000 موظف.

وسجّل أكثر من 97% من موظفي روتانا عبر جميع الفنادق، والمكاتب الإقليمية، والمقر الرئيسي في أبوظبي مشاركتهم في الاستبيان، محققين نتائج متميزة تجاوزت 95% من الشركات الأخرى التي تستخدم أداة Workday Peakon لتعزيز المشاركة الوظيفية.

وفي هذا السياق، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لروتانا: "موظفونا هم جوهر نجاحنا، وروح روتانا مبنية على ثقافة تضع الإنسان في المقدمة. يؤكد هذا التصنيف شغف فريقنا والتزامه بخلق بيئة عمل مثالية تعزز سبل النمو والنجاح."وتماشياً مع استراتيجيتها التي تضع الموظفين في صميم أعمالها، تجري روتانا سنوياً استبيان "Engaged to LIFE" بالتعاون مع Workday Peakon، مما يتيح لموظفيها منصة للتعبير عن آرائهم والمساهمة في تطوير ثقافة العمل. ومن خلال تعزيز التفاعل والرفاهية، تسعى المجموعة إلى ترسيخ بيئة عمل تحفّز الإنتاجية وتستقطب أفضل المواهب، حيث أظهرت دراسة صادرة عن Quantum Workplace أن الموظفين المرتبطين بمكان عملهم هم أكثر عرضة للبقاء لفترة أطول بمقدار الضعف.

وتدير روتانا حالياً 79 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، حيث تستقبل أكثر من ستة ملايين ضيف سنوياً. كما تضم خططها التوسعية 7,381 مفتاحاً فندقياً عبر ست علامات تجارية متميزة، تشمل 32 فندقاً دولياً إلى جانب ثلاثة فنادق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حالياً أكثر من 114 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهداً على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم.

ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

لمزيد من المعلومات حول أي من فنادق روتانا أو العلامات التجارية التابعة لها أو الحجوزات الخاصة بها، يُرجى زيارة موقع rotana.com أو الاتصال بأحد مكاتب المبيعات الإقليمية.

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