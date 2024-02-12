دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاستثمار العالمية، ليكمور بارتنرز المحدودة ("ليكمور")، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة رائدة في الاستثمار بأغلبية مطلقة في صناديق التزامات التمويل المضمونة (CLO) ، عن إتمامها مؤخراً لعملية جمع التزامات بقيمة 560 مليون دولار أمريكي في المحفظة الخامسة ضمن منصتها "أكواتاين".



وبذلك، نجحت ليكمور في إغلاق محفظة "أكواتاين 5" بقيمة تجاوزت محفظة "أكواتاين 4" بنسبة 40% والبالغة 400 مليون دولار أمريكي. وقد جذب الاستثمار طلبًا قويًا من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة، بمن فيهم البنوك، والصناديق الاستثمارية، وشركات التأمين، والشركات العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.



وصرح أحمد فريد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليكمور: "يؤكد نجاحنا مع محفظة أكواتاين 5 على مدى ثقة المستثمرين بفريقنا وباستراتيجية أعمالنا، وهو يعزز من مكانتنا كشركة رائدة في الاستثمار بأغلبية مطلقة في صناديق التزامات التمويل المضمونة. ويعكس هذا الإنجاز قوة وجاذبية نهجنا الاستثماري، والأداء القوي لـ أكواتاين، والتزامنا بتقديم عوائد جذابة ومعدلة حسب المخاطر عبر مختلف دورات السوق."



وتعد "أكواتاين 5" المحفظة الخامسة ضمن منصة أكواتاين التابعة لشركة ليكمور المتخصصة في الاستثمار بأغلبية مطلقة في صناديق التزامات التمويل المضمونة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعند الاستثمار الكامل، يُتوقع أن يحظى الصندوق بقرابة 15 حصة أسهم ملكية CLO ذات الأغلبية المطلقة.



وقد استفادت ليكمور من تقلبات السوق لتحقيق أداء استثماري قوي، وهي تواصل استثمار رأس المال بطريقة استراتيجية تتلاءم مع تطورات الأسواق. كما قامت بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية لضم شركاء من ذوي الكفاءات العالية في مجال صناديق التزامات التمويل المضمونة في الولايات المتحدة خلال عام 2024 ، ولديها حاليًا سبعة شركاء استراتيجيين.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

بشار الرفوع

انستنكتيف بارتنرز

Bashar.alrfooh@instinctif.com