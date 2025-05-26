الكويت: عقدت الشركة الوطنية العقارية اليوم إجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة حضور بلغت 69.3٪. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً.

وقد وافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5٪ من رأس المال، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم. وسوف تسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 25 يونيو 2025 على أن يتم توزيع الأرباح في 6 يوليو 2025.

نظرة عامة على الأداء المالي والتشغيلي

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق صافي ربح قدره 9.3 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 4.91 فلس كويتي لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بصافي خسائر بقيمة 35.2 مليون دينار كويتي في عام 2023. وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 5.8 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 12.4 مليون دينار كويتي في عام 2023. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 574 مليون دينار كويتي، وزادت حقوق المساهمين إلى 374 مليون دينار كويتي.

من الناحية التشغيلية، أظهرت مشاريع الشركة الرئيسية في الأردن وليبيا أداءً مستقراً ومرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. فقد حافظ مجمع جنوب العقبة الاستثماري في الأردن على معدل إشغال كامل لمرافقه من المستودعات والمباني الصناعية، في حين ارتفعت نسبة الإشغال في مشروع بالم سيتي في ليبيا إلى 61% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ58% في عام 2023.

التركيز الاستراتيجي والاستثمارات التي تعزز القيمة

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية فيصل جميل سلطان العيسى التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال استراتيجية مركزة تشمل التخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتنفيذ خطط إعادة هيكلة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما أكد سلطان على الأهمية الاستراتيجية لحصة الشركة البالغة 22.3% في شركة أجليتي للمخازن العمومية، مشيدًا بثقته في ريادتها العالمية في مجال ابتكار سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة الوطنية العقارية في شركة أجيليتي جلوبال، بشكل مباشر ومن خلال حصتها في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. وتدير أجيليتي جلوبال شركات بارزة مثل مينزيس للطيران، وتريستار، وأجيليتي لوجيستيكس باركس.

تطورات المشاريع الرئيسية

مع نهاية عام 2024، سجلت الشركة الوطنية العقارية تقدمًا ملموسًا في مشاريعها الرئيسية. فقد تم افتتاح ريم مول في أبوظبي بشكل رسمي في شهر مايو، وتجاوز عدد الوحدات التجارية العاملة فيه 197 وحدة بنهاية العام، ما يعكس أداءً قويًا على صعيد التأجير. الشركة الوطنية العقارية هي مستثمر مشارك في هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، والذي يضم أكثر من 400 متجر، و80 مفهومًا في مجال الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى "سنو أبوظبي" كمعلم ترفيهي مميز.

وفي مصر، واصل مشروع جراند هايتس، الذي تطوره شركة كواديكو، إحراز تقدم ثابت في مراحل تطويره، وقد بلغت نسبة الوحدات السكنية المباعة حتى نهاية عام 2024 ما نسبته 83%. ويغطي المشروع مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر مزيجًا متوازنًا من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية، بما يعزز نمط حياة عصري ومستدام.

الالتزام بالاستدامة

شدّد سلطان على تركيز الشركة الوطنية العقارية على الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، قائلاً: "تُعد الاستدامة حجر الأساس في عملياتنا واستراتيجيتنا للنمو المستقبلي. نحن ملتزمون بتطبيق الممارسات المسؤولة عبر أعمالنا، بدءًا من تقليل الأثر البيئي إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والحفاظ على الحوكمة الرشيدة. من خلال جهودنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، نهدف إلى إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في المجتمعات التي نعمل بها، وتحقيق نمو مستدام يلبّي تطلعات جميع أصحاب المصالح لدينا".

بيان ختامي

واختتم سلطان قائلاً: "أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمساهمينا على دعمهم المستمر لتوجهات الشركة الاستراتيجية. كما أود أن أعرب عن امتناني لجميع أصحاب المصالح لدينا على ثقتهم المتواصلة بفريق الإدارة".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

وقد انتخبت الجمعية العامة العادية مجلس إدارة جديدًا للسنوات الثلاث المقبلة، وقد ضمّ التشكيل:

الاسم تصنيف العضو السيد / حسن بسام الحوري مستقل السيد / فيصل جميل سلطان العيسى تنفيذي السيد / بدر عبد المحسن الجيعان غير تنفيذي شركة أجيليتي إنفستمنت هولدنج ليميتد ممثلة بالسيد / محمد حمد عبدالعزيز المطوع غير تنفيذي شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ممثلة بالسيد / طارق عبدالعزيز سلطان العيسى غير تنفيذي السيد / كريستوفر مايكل غوردون مستقل

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