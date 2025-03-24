ارتفاع عدد الإعلانات المجانية بنسبة 20% وإعلانات المكاتب بنسبة 34% على أساس سنوي

نمو الإيرادات من إعلانات المكاتب بنسبة 61% على أساس سنوي

ارتفاع المعاملات المدفوعة بنسبة 7% وزيادة استخدام الرصيد بنسبة 9% على أساس سنوي

أعلنت "4Sale"، المنصة الكويتية الأكبر للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، عن تسجيلها لنمو كبير في عدد الإعلانات والإيرادات خلال عام 2024، مما يعكس نجاحها المستمر وترسيخ مكانتها في ريادة السوق.

شهدت الإعلانات المجانية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما سجلت إعلانات المكاتب زيادة ملفتة بنسبة 34%. واستمر نمو الإيرادات قويًا، حيث ارتفعت المعاملات المدفوعة بنسبة 7% وزاد استخدام الرصيد بنسبة 9%. والجدير بالذكر أن الإيرادات من إعلانات المكاتب نمت بنسبة 61% على أساس سنوي، مما يؤكد على جاذبية المنصة المتزايدة وفعاليتها في سوق الإعلانات المبوبة بالكويت.

تعزيز ريادة السوق في قطاع السيارات

يظل قطاع السيارات أحد أكبر القطاعات وأسرعها نموًا في 4Sale، ويحتل دورًا رئيسيًا في تاريخ الشركة. في عام 2024، أطلقت المنصة فئة السيارات الجديدة، مما حول المنصة إلى وجهة شاملة لشراء السيارات. في العام الماضي، زادت إعلانات السيارات المستعملة على منصة 4Sale بنسبة 7%.

وسعت 4Sale شبكة شراكاتها في قطاع السيارات من خلال دمج وكالات بيع السيارات المستعملة المرموقة - التي تقدم للعملاء علامات تجارية مثل بي إم دبليو ولاند روفر وبيجو وهيونداي. بالإضافة إلى ذلك، عقدت شراكات استراتيجية مع العديد من معارض السيارات المستعملة، مما عزز تواجدها في السوق.

تعزيز الفريق بتعيينات قيادية رئيسية

خالد جمعة كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا.

فضيلة البدري كرئيس تنفيذي للتسويق.

محمد صلاح خزام كرئيس تنفيذي للعمليات.

تماشيًا مع فلسفة الشركة في السعي إلى تحقيق أفضل العمليات والمواهب، تعتبر هذه التعيينات خطوة استراتيجية مستمرة في رحلة نمو 4Sale.

قال طارق صقر، الرئيس التنفيذي لشركة 4Sale: "أنا فخور للغاية بالأداء الاستثنائي لفريقنا المتميز في عام 2024. يعتبر قطاع السيارات مساهمًا رئيسيًا في نموذج أعمالنا، مما يعكس خبرتنا العميقة في هذا القطاع. وباعتباره أحد قطاعاتنا الأسرع نموًا، سنواصل الاستثمار في الابتكار لتعزيز تجربة شراء وبيع السيارات في الكويت".

سيصاحب ذلك توسعًا مستمرًا في قطاعات أخرى، مثل العقارات، التي تم إطلاقها في عام 2023 وتشهد نموًا ملحوظًا، مع زيادة كبيرة في قوائم المكاتب والإيرادات من هذا القطاع. أتطلع إلى عام آخر من الزخم بثقة وحماس.

باقات جديدة لبيع السيارات

في فبراير 2025، قدمت "Sale4" باقاتها الجديدة، لتزويد العملاء بتجربة سلسة وخالية من المتاعب في بيع وشراء السيارات. تسهل هذه الباقات على المستخدمين بيع سياراتهم بسرعة أكبر، مع تعزيز الظهور لمقدمي خدمات السيارات على المنصة، حيث تتولى الباقات كل إجراءات الإعلان من التصوير الاحترافي إلى الرد على استفسارات المشترين. تماشيًا مع التزام المنصة بتسهيل المعاملات، تهدف هذه الباقات إلى تقديم تجربة سهلة ومريحة للمستخدمين.

تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:

خيارات عرض مميزة لزيادة الظهور وجذب عدد أكبر من المشترين.

فحوصات احترافية وتفاعلات مع مشترين مهتمين لتعزيز الثقة والمصداقية.

مجموعة من الباقات المتاحة (الأساسية - برو - المميزة) لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة.

قالت فضيلة البدري، الرئيس التنفيذي للتسويق في 4Sale:" نحن متحمسون لطرح هذه الباقات الجديدة والتي تعكس التزامنا بتقديم خدمة سهلة لعملائا، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الابتكارات في مختلف أعمالنا خلال الأشهر القادمة".

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