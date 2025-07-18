التعاون يدعم توسّع ايدج نحو الدول الأعضاء في حلف الناتو، ويُمكّن الشركتين من البناء على شبكاتهما المتخصصة، أي شبكة مجموعة ايدج في الأسواق الأفريقية، وشبكة 4iG في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية.

أبوظبي: وقّعت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة " 4iG" لتكنولوجيا الفضاء والدفاع، مجموعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والصناعات الدفاعية الرائدة في المجر ومنطقة البلقان الغربي، ثلاث مذكرات تفاهم لعقد تعاون صناعي مهم وواسع النطاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية المجر.

وخلال زيارة دولة أجراها وفد رسمي إماراتي إلى المجر، وقّعت ايدج وشركة "4iG " ثلاث مذكرات تفاهم ترمي إلى تمكين شراكة تكنولوجية واسعة للتطوير والتسويق المشترك لأنظمة دفاعية متقدمة، بما يشمل نظام صواريخ الدفاع الجوي "سكاي نايت" من ايدج، والذخائر الجوّالة من طراز "شادو 25" و"شادو 50"، وحلول مراقبة حركة الطيران المستقلة "فيغا" و"أوريون".

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يتمثّل هدفنا مع تعزيز الشراكة مع شركاء مثل" 4iG " في مساعدة الدول على تطوير واعتماد تكنولوجيا وقدرات صناعية دفاعية سيادية متقدمة. يستدعي المشهد الأمني العالمي برامج تجديد للاستفادة من أحدث التكنولوجيا المستقلة ومواجهة التهديدات الجوية سريعة التطور. كما يعزز هذا التعاون قدرة مجموعة ايدج على مواصلة تقديم حلول تنافسية ومتوافقة مع معايير الناتو وجاهزة للتصدير، وذلك دعماً للأهداف الوطنية المجرية، وكمدخل لتفاعل أعمق عبر أنحاء أوروبا والدول الأعضاء في حلف الناتو".

من جهته، قال إشتفان شارهيجي، الرئيس التنفيذي لشركة "4iG ": "تمثل الاتفاقيات الموقّعة اليوم منجزاً بارزاً ضمن إطار جهود "4iG " الدولية في قطاع الدفاع. عبر عقد هذه الشراكة مع إحدى أسرع شركات تكنولوجيا الدفاع نمواً في العالم، يمكننا تطوير أنظمة بإمكانات قوية للنجاح في الأسواق الأوروبية والأفريقية على أساس متبادل. تتيح ثقة مجموعة ايدج وانفتاحها فرصة للمجر للتحوّل إلى جهة فاعلة استراتيجية في منظومة الابتكار الدفاعي العالمي".

وبموجب الاتفاقية الأولى، ستؤسس الشركتان شراكة تكنولوجية واسعة للتطوير المشترك واستكشاف الفرص عبر الأسواق للأنظمة الجوية المستقلة من الجيل المقبل، وحلول مكافحة الأنظمة الجوية المستقلة، وتقنيات الفضاء في أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا. كما تغطي الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك.

بينما تًركز الاتفاقية الثانية على التطوير والإنتاج المحتملين لنظام صواريخ الدفاع الجوي سريع النشر للمستوى الداخلي "سكاي نايت" وسلسلة الذخائر الجوّالة عالية الدقة "شادو" في المجر.

وتهدف الاتفاقية الثالثة والأخيرة إلى توفير نظامي إدارة حركة الطيران المستقلة "فيغا" وإدارة أسراب الطائرات المسيّرة "أوريون" من ايدج للسوق الأوروبية، مع إمكانية التطوير المشترك لحلول مراقبة حركة الطيران. وتشمل مذكرة التفاهم كذلك تقييم إمكانية إنشاء مشروع مشترك كمركز تطوير ومبيعات أوروبي لنظامي "فيغا" و"أوريون".

وعقب توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة ايدج وشركة "4iG " في وقت سابق من العام الجاري للتطوير المشترك للأنظمة الجوية المستقلة وتكنولوجيا الفضاء، ترسّخ الاتفاقيات الثلاثة التزام ايدج المتجدد بتوطيد الروابط مع أهم المنظومات الدفاعية الأوروبية وتقديم حلول مطورة بشكل مشترك وجاهزة للتصدير تُلبي المتطلبات التكنولوجية والأمنية لدول حلف الناتو.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

مجموعة 4iG

تُعدّ مجموعة 4iG المساهمة إحدى روّاد مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والصناعات الدفاعية في المجر ومنطقة البلقان الغربي، وتمتلكها بصورة أساسية جهات استثمارية مجرية ويقع مقرها في بودابست. وبصفتها شركة مدرجة في بورصة بودابست، أصبحت 4iG إحدى أهم مزودي الخدمات التجارية للتحول الرقمي في المنطقة، وذلك بفضل الذهنية الجديدة والمبتكرة لديها ومكانتها كأول منفذة لتكامل أنظمة تكنولوجيا معلومات في المجر. وعززت استراتيجيتها الديناميكية للتوسع مكانتها كجهة فاعلة مهيمنة ضمن سوق الاتصالات في المجر ومنطقة البلقان الغربي. تواصل مجموعة 4iG توسيع نطاق خدماتها وخبراتها ومحفظتها لتلبية المتطلبات والاحتياجات دائمة التطور لأسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوظف المجموعة ما يفوق 8 آلاف شخص.

شركة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع

تُعد شركة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع إحدى أعضاء مجموعة 4iG المجرية، وتتخصص في البحث والتطوير والتكامل والتسويق الدولي لتقنيات الدفاع والفضاء. وتهدف الشركة إلى دعم تطوير قدرات دفاعية متوافقة مع معايير الناتو بحلول مبتكرة والتقريب بين قطاع التكنولوجيا في المجر والصناعات الدفاعية حول العالم. وتؤدي الشركة دوراً أساسياً ضمن منظومة الابتكار الدفاعي في المجر وتسهم بفعالية في تكييف التقنيات المتقدمة ثنائية الاستخدام للتطبيقات المدنية.

-انتهى-

#بياناتشركات