أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ألفا ظبي القابضة"، الشركة الاستثمارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الاسم «AlphaDhabi»، إتمام صفقة بيع حصة 49% من شركتها التابعة "ألفا ظبي كونستركشن" لصالح "القابضة" (ADQ)، على أن تحتفظ ألفا ظبي بحصة 51% في الشركة.

وتحت قيادة شركة "تروجان للإنشاءات التابعة لـ "ألفا ظبي"، تلتزم شركة " ألفا ظبي كونستركشن" في المساهمة بدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، حيث يزخر سجل إنجازاتها بالعديد من المشاريع الرائدة في الدولة، منها متحف زايد الوطني، ومتحف غوغنهايم، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية الهامة مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية. هذا وقد نجحت الشركة في تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة لصالح مطورين عقاريين محليين، مثل شركة الدار، ومُدن العقارية، وإعمار.

وفي هذا السياق، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "يسعدنا اليوم الإعلان عن إتمام شراكتنا الاستراتيجية مع القابضة (ADQ)، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة بداية حقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، كما تتيح لنا تعزيز التزامنا بالمساهمة في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وتمكننا من تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة بكفاءة مع التركيز على عوامل السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد."

سترسخ هذه الصفقة ثقافة الابتكار ضمن قطاع البناء والتشييد، حيث تجمع بين خبرات وقدرات كلا الطرفين لتعزيز مكانة ألفا ظبي كونستركشن كشركة رائدة في القطاع. ويشار إلى أن قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي يشهد نمواً متزايداً في الاستثمارات بهدف توفير مشاريع سكنية جديدة، وخلق العديد من فرص العمل، فضلاً عن المساهمة في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com . كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ِAlpha Dhabi) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "القابضة (ADQ) "

تأسّست "القابضة (ADQ) "في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، بما في ذلك مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجياً لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة (ADQ) "بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستاغرام، ولينكدإن.

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