متعب حمد آل سعد: نستهدف دعم الاقتصاد الوطني السعودي والمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030



ارتفع سهم شركة أدير العقارية بنسبة 4.9% في أول جلسات تداوله في السوق الموازية “نمو”، الإثنين، مسجلاً مستوى 89.20 ريال سعودي عند الإغلاق رابحًا 4.2 ريال، مع تداول 174951 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 16.6 مليون ريال، من خلال 730 صفقة منفذة.



وأعلنت شركة أدير العقارية عن إدراج أسهمها في السوق الموازية “نمو” برمز تداول 9634 وبالرمز الدولي SA16A1AKMH11، في خطوة إستراتيجية تعكس متانة الشركة وثقة السوق في نموذج أعمالها.



وطرحت شركة أدير العقارية مليون سهم في "نمو" تعادل 20% من أسهم الشركة التي يبلغ رأسمالها 50 مليون ريال موزعة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، وسجلت نسبة تغطية قياسية عند 679.7%.



بمناسبة الطرح في "نمو"، قال متعب حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أدير العقارية، إن إدراجها في "نمو" يمثل محطة إستراتيجية مهمة في رحلتها نحو التوسع وتعزيز حضورها في القطاع العقاري، مضيفا :"نعمل على تقديم خدمات تسويقية عقارية متخصصة تدعم التنمية العمرانية، وتواكب تطلعات السوق والمستثمرين على حد سواء.”



وأضاف: “نؤمن في أدير العقارية بأهمية دورنا في دعم الاقتصاد الوطني، ونسعد بمساهمتنا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري.



وأكد متعب التزام الشركة بـ تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتعزيز ثقة المساهمين من خلال نموذج أعمال مستدام قائم على الابتكار والتميّز المؤسسي، موجهًا خالص الشكر إلى هيئة السوق المالية وتداول السعودية على دعمهما المستمر خلال مراحل الطرح، مثمنًا أيضًا دور الهيئة العامة للعقار في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز جاذبيته.



وتابع رئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أدير العقارية: "نُعرب عن امتناننا لشركائنا كافة، ولثقة المستثمرين، ونخص بالشكر فريق عملنا الذي كان جزءًا أصيلاً من تحقيق هذا الإنجاز.”



وتأسست شركة أدير العقارية كشركة ذات مسئولية محدودة بالمنطقة الشرقية عام 2012، ويتمثل نشاطها الفعلي في التسويق العقاري وإدارة بيع العقارات بالبيع المباشر أو من خلال إقامة مزادات عقارية أو من خلال مراكز المبيعات، وإدارة الأملاك بأساليب مستدامة تشمل الصيانة والتشغيل ورفع تقارير دورية للمالك بحالة التأجير ونسب الإشغال.



ويتوزع هيكل ملكية شركة "أدير العقارية" بين شركة سمو للاستثمار الدولي 60%، بينما يمتلك كلٌ من: عبدالرحمن عايض فرحان القحطاني ومتعب حمد غديف القحطاني وسلمان عايض فرحان القحطاني وعبدالله عايض فرحان القحطاني 20% بواقع 5% لكل منهم، بينما تبلغ النسبة حُرة التداول 20% بعد الطرح في "نمو".



من جهة أخرى، علًّق مهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذى لشركة أدير العالمية، على طرح "أدير العقارية"، قائلاً إن طرح الشركة في البورصة يوفر مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، كما يعمل على زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق الأسواق المالية.



أضاف أن شركة "أدير" تستهدف أيضًا طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال 5 سنوات، موضحا أن الشركة لديها خطة لطرح مجموعة من شركاتها التابعة في البورصة الرئيسية أو بورصة النيل (بورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة) بحسب حجم كل شركة، واستراتيجية الإدراج.



يذكر أن “أدير العالمية” هى شركة سعودية بدأت نشاطها بقوة في الأسواق العالمية عام 2021 فى لندن ثم مصر و توسعت مؤخراً في تركيا، وتنشط حاليًا بالسوق المصري، وتمتلك علاقات مع أكثر من 4 آلاف مستثمر، حيث تتولى إدارة محافظهم الاستثمارية حول العالم عن طريق الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المختلفة.

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