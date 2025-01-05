سجل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بتحقيق أعلى رقم تشغيل سنوي في تاريخ المطارات السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال عام 2024م أكثر من 49.1 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنةً بالعام الماضي.

وشهد المطار نموًا ملحوظًا في إجمالي عدد الرحلات، حيث وصلت إلى أكثر من 278 ألف رحلة، بزيادة 11% عن العام السابق، بالإضافة إلى تسجيل 47.1 مليون حقيبة عبر منظومته التشغيلية، بزيادة قدرها 21%.

وفيما يتعلق بالأيام التشغيلية، سجل المطار أعلى يوم تشغيل في تاريخه في 31 ديسمبر 2024م، حيث بلغ عدد المسافرين في ذلك اليوم أكثر من 174.6 ألف مسافر. كما سجل شهر ديسمبر 2024م أعلى شهر تشغيل، بإجمالي عدد مسافرين تجاوز 4.7 مليون مسافر.

من جهته، أكد المهندس مازن جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أن هذه الأرقام تعكس النمو المتسارع للحركة التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يأتي بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من قيادات منظومة النقل بالمملكة، مما ساهم في دعم أعمال تطوير البنية التحتية للمطار. وحيث ترتكز رؤية شركة مطارات جدة على أن يكون مطار الملك عبدالعزيز الدولي مطار محوري عالمي، مع التركيز على خلق نقلة نوعية في تجربة المسافر، والعمل كبوابة للحرمين الشريفين وتمكين السياحة والتجارة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة شركاء النجاح من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، نظير ما قدموه من تعاون مثمر عبر منظومة العمل الجماعي التي أسهمت في تقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع سمعة المملكة.

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