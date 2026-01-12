دبي، الإمارات العربية المتحدة- يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات ديناميكية ومرونة في الدولة، حيث يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المتنوع والمزدهر. ومع الطلب المستمر من المستثمرين المحليين والدوليين، يظل القطاع مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بسياسات حكومية طموحة، ومشاريع بنية تحتية ضخمة، وتدفق ثابت لرؤوس الأموال الأجنبية.

حيث بلغت قيمة سوق العقارات المحلية 302.65 مليار درهم في عام 2024، من المتوقع أن تصل إلى 486.2 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 8.06% وفقاً لبيانات شركة أبحاث السوق والتحليلات «Research and Markets»[1]. ويعود هذا النمو، إلى جانب تزايد الطلب من العملاء، إلى الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR). واعتباراً من عام 2023، تم رقمنة أكثر من 80% من قوائم العقارات في دبي وأبوظبي، فيما بدأ أكثر من 60% من المشترين إجراءات الشراء عبر المنصات الإلكترونية، وهو توجه يُتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، رصدت "لايف سايز بلانز دبي"، الشركة العالمية الرائدة ومقرها أستراليا في مجال الإسقاطات المعمارية بالحجم الحقيقي، هذا التحول المتنامي، ودخلت سوق دولة الإمارات في عام 2023 لدعم المطورين العقاريين في تعزيز تجارب البيع والتصميم من خلال تقنيتها المميزة. ومن خلال دمج قدراتها في الواقع الافتراضي والواقع المعزز، تتيح الشركة لعملائها تصور المشاريع العقارية كاملة بمقياس 1:1 مطابق للواقع، وإمكانية الدخول إلى الوحدات قبل بدء أعمال البناء، بهدف فحص المخططات بدقة، تقليل التعديلات المكلفة وتعزيز ثقة المشترين.

وفي تعليق له، قال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة لايف سايز بلانز دبي: "يدخل قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من النمو القائم على البيانات. لم تعد تقنيات الإسقاط والعرض بقياس مطابق للواقع، بجانب تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز مجرد إضافات، بل أصبحت تعيد تعريف طريقة تصور المشاريع العقارية وتسويقها وبيعها. من خلال توفير عملائنا معلومات فائقة الوضوح، نعمل على سد الفجوة بين الخيال والواقع، ما يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتحقيق استثمارات أكثر ذكاءً، وهذا أمر ضروري في ظل تزايد الطلب وارتفاع مستوى وعي وانتقائية المستثمرين."

ومع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي للاستثمار العقاري، يتجه المطورون والمشترون على حد سواء إلى شركات التكنولوجيا العقارية (PropTech) مثل لايف سايز بلانز دبي لإعادة تشكيل آليات التخطيط والعرض والشراء. ويسهم التوافق بين استراتيجيات الابتكار الحكومية، وطلب المستثمرين على الشفافية، وارتفاع وعي المستهلكين بالتكنولوجيا، في تسريع اعتماد حلول التكنولوجيا العقارية المتقدمة في المنطقة، لا سيما تقنيات العرض بالحجم الواقعي المتطورة التي تُحوّل المفاهيم العقارية إلى تجارب واقعية نابضة بالحياة بدقة وتأثير غير مسبوقين.

نبذة عن لايف سايز بلانز دبي:

تُعد لايف سايز بلانز دبي المزود الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لحلول إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي والجولات الافتراضية الغامرة. ومن خلال الجمع بين التصورات بالحجم الفعلي والتقنيات الغامرة، تعمل الشركة على سد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ، بما يتيح للعملاء تجربة مشاريعهم وتقييمها وتطويرها قبل بدء أعمال البناء.

