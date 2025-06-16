الشارقة: استقبل سوق الذيد للمواشي خلال عيد الأضحى المبارك، 4,800 زائر، و ما يقارب ذبح 1605 أضحية، ضمن خطة تشغيلية متكاملة هدفت إلى دعم احتياجات أهالي المنطقة الوسطى وزوارها في إمارة الشارقة، وتسهيل حصولهم على الأضاحي بسهولة ويسر.

وشهد السوق استعدادات مكثفة قبل حلول عيد الأضحى، شملت رفع كفاءة المرافق، وتوفير فرق بيطرية وفنية متخصصة، تعمل وفق أعلى المعايير البيطرية لضمان سلامة الأضاحي وجودة العمليات داخل السوق، إلى جانب تنظيم حركة المتعاملين ضمن مسارات واضحة لضمان سرعة الإنجاز وسلامة العمليات.

وأكّد طلال محمد، مدير إدارة أسواق المنطقة الوسطى، يلعب سوق الذيد للمواشي دورًا محوريًا في خدمة احتياجات أهالي المنطقة الوسطى من المواشي، وحرصنا هذا العام أن تكون الخدمات أكثر تنظيمًا وكفاءة، بما يلبّي تطلعات الأهالي ويواكب حجم الإقبال الكبير خلال أيام العيد".

وأضاف طلال:" راعت الخطة التشغيلية التي تم وضعها الطاقة التشغيلية للمقصب، وتوفير الكوادر المؤهلة، والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توفير بيئة صحية وآمنة، تعكس التزام إمارة الشارقة برفاه المجتمع وتطوير جودة الخدمات في جميع المناطق".

ويُعد سوق الذيد للمواشي من المرافق الخدمية الرئيسية في المنطقة الوسطى، لما يوفره من بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يخدم سكان المنطقة، خاصة في المواسم التي تشهد إقبالًا كثيفًا مثل عيد الأضحى المبارك.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الذيد للمواشي، إحدى مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة.

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