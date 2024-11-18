القاهرة: أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقد واصلت الشركة جني ثمار استراتيجية النمو خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة بمعدل سنوي 405% لتسجل 4.8 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية ليتجاوز 1.13 مليار جنيه، صعودًا من 86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن تحقيق صافي ربح قياسي وتخطى حاجز المليار جنيه للمرة الأولى يؤكد قدرة بلتون على تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي تتبناها و تحقيق الربحية من خلال النمو المستدام ، وأضافت أن النتائج المالية والتشغيلية القوية عبر كافة الأنشطة جاء بفضل نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى باقة الحلول المتنوعة التي تنفرد بها بلتون، وفريق العمل الذي يضم أفضل الكوادر في جميع التخصصات.

وشهدت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نتائج قوية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 757% لتسجل 3.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة 293% سنوياً لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، بفضل التوسع بباقة حلول التمويل البديلة التي تقدمها، والتي تضم التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري، مع إطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأخيرًا، قام قطاع رأس المال المخاطر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتنفيذ ست استثمارات رأسمالية، ونجحت في زيادة محفظتها المدارة إلى 1.5 مليار جنيه مصري. بينما شهدت بلتون كابيتال، ذراع الاستثمار المباشر لشركة بلتون القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 213.4 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.

وعلى جانب آخر، استمرت منصة بنك الاستثمار في تحقيق نمو قوي لإيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282% لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وتعكس تلك النتائج التوسع الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية، وتقديم باقة خدمات استشارية متنوعة، وارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بصناديق الاستثمار. كما ارتفع حجم محفظة بنك الاستثمار الغير المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 465% عن العام السابق.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، حيث تحظى بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. تتبنى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة مستفيدة من فريقها الاحترافي الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرات العالمية والمعرفة، والقدرة على تقديم حلول ابتكارية عالية القيمة التي تساهم في خلق المزيد من الفرص للعملاء، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

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