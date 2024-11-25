أحمد الشنواني: ملتزمون بدورنا الفاعل في تعزيز الشمول المالي وتحقيق نمو مستدام

فادي إلياس: حققنا نموًا ملحوظًا بنسبة 52% في الربع الثالث من عام 2024 ومحفظة العملاء ارتفعت بنسبة 50%

القاهرة: أعلنت اليوم شركة بي إم الرائدة في التمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه مصري، وذلك لصالح شركة كابيتال للتوريق. وقامت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، بدور مدير الإصدار والمنسق الرئيسي للصفقة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة تمويلها وتمكينها من الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة، مما يعزز مكانتها في السوق المصري ويدعم خططها التوسعية في المستقبل.

يشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا. وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

أكد أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، بأن حصول الإصدار الأول للشركة على تصنيفات ائتمانية متميزة يعكس جودة المحفظة المحالة للتوريق ويعزز من القاعدة التمويلية للشركة.

وقال: "هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحصة السوقية للشركة، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع التي تتبناها "سهولة" خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الشركة بدورها الفاعل في تعزيز الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر 2030، مما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام".

واوضح فادي إلياس رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي "سهولة"، أن قيام الشركة بإتمام أول عملية توريق لها يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار النمو المستدام في قطاع التمويل الاستهلاكي. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الموقف المالي للشركة وفقًا لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن المركز المالي للشركة شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 52% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وحققت محفظة العملاء نموًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجيات الشركة في توسيع أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.

وعبر عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة سهولة وهو يعد الإصدار الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه مصري.

وأكد أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. وشدد على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار".

وأعرب محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، بالإضافة إلى نمو أسوق الدين بمصر من حيث عدد شركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، وتحقيق النمو المستدام في قطاع أسواق الدين.

جدير بالذكر، تعد "سهولة" شركة تمويل استهلاكي تأسست في عام 2019 بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، وتساهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المصريين. وتركز "سهولة" على دمج خبراتها المالية والتجارية لتطوير حلول تخفف من التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الكثير من الأفراد وبما يمكّن عملائها من الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومميزة.

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