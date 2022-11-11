صافي الربح لفترة 9 أشهر من عام 2022 يبلغ 481 مليون درهم

القيمة الدفترية للسهم الواحد بلغت 0,92 درهم إماراتي تتكون بالكامل من عقارات وأصول مالية ملموسة

تقدم ملحوظ في برنامج تسييل الأراضي، والذي نتج عنه بيع ثلاث قطع أراضي بمبلغ 160 مليون درهم

التطبيق الناجح لبرنامج تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة والأرباح المحتجزة اللاحقة

تأكيد الالتزام بإعادة شراء 3٪ من إجمالي الأسهم المصدرة على الأقل في غضون سنة وسياسة توزيع الأرباح المعلنة في سبتمبر 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، : كشفت " "إشراق للاستثمار ش م ع" (إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن نتائجها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2022. واستطاعت الشركة تسجيل أعلى صافي دخل ربع سنوي لها على الإطلاق بقيمة 475 مليون درهم، بزيادة قدرها 27 ضعفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي نهاية الربع الثالث من العام 2022، بلغت القيمة الدفترية لشركة "إشراق" 0,9238 درهم للسهم الواحد. وتتألف القيمة الدفترية بالكامل من الأصول الملموسة مثل الأصول العقارية للشركة والاستثمارات المالية. واستطاعت الشركة إحراز تقدم سريع في تسييل محفظة أراضيها، حيث نجحت خلال الشهرين الماضيين في بيع ثلاث قطع أراضي بمساحة تقدر بنحو 27٪ من مساحة أراضيها الإجمالية، بمقابل 160 مليون درهم. وقد أسهمت هذه العمليات في تحسين السيولة النقدية وشكّلت إضافة بالغة الأهمية إلى الأصول المدرة للدخل.

دَوْر الاستثمارات العقارية في نمو الدخل

أعلنت "إشراق" عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية من محفظتها العقارية بقيمة 29,5 مليون درهم عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر، مدفوعةً بأعمال التأجير والضيافة؛ حيث حققت شقق "برج ضمان" والشقق الفندقية في "نوران مارينا" ومارينا رايز في جزيرة الريم معدلات إشغال بلغت 100٪ و89٪ و93٪ على التوالي، وشهدت "نوران مارينا" زيادة بنسبة 50٪ في متوسط أسعار الغرف مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل الجهود الاستباقية والاستراتيجية التي تبذلها الشركة في قطاع التأجير.

خفض رأس مال الشركة وتأثير الاستحواذ على صندوق "جولديلوكس"

في أعقاب الحصول على الموافقة اللازمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، نفّذت "إشراق للاستثمار" تخفيضاً في رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، تلتها زيادة لرأس مال الشركة الذي بَلَغَ 2,82 مليار درهم كما في الربع الثالث من العام 2022.

وقد أكملت الشركة صفقة الاستحواذ على صندوق "جولديلوكس" من خلال إصدار 1,385 مليار سهم جديد، وذلك بهدف توسيع وتنويع استثماراتها المالية خارج قطاعي العقارات والضيافة. واكتتبت "إشراق" أيضاً بأسهم إضافية في الصندوق من خلال تحويل العديد من أصولها المالية واستثماراتها وديونها المستحقة لقاء أسهم من الفئة أ في "جولديلوكس". ومع اكتمال الصفقة، غدا الصندوق الأصل الرئيسي لشركة "إشراق". ومن المتوقع أن توفر توليفة الأصول التابعة لها قدراً أكبر من الاستقرار، وبالتالي الحد من مخاطر تقلب السوق، فضلاً عن زيادة العوائد.

وانسجاماً مع التزام مجلس الإدارة بتعزيز عوائد المساهمين، أعادت "إشراق" شراء 14,4 مليون سهم عادي إضافي بقيمة إجمالية قدرها 7,47 مليون درهم بحلول 31 أكتوبر 2022، وذلك بعد حصول برنامج إعادة شراء الأسهم التابع لها على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي هذا الصدد، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشيد بجهود الإدارة لتحقيقهم أداءً قياسياً غير مسبوق في الربع الثالث. إن المبادرات الرئيسية - سواء كانت استكمال الاستحواذ على صندوق ’جولديلوكس‘، أو تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم أو برنامج تسييل الأراضي – يجري تنفيذها على قدم وساق وينعكس تأثيرها على تحسين الربحية وعوائد المساهمين. ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة هذا الزخم وتسخيره لتعزيز الأداء المالي لـ ’إشراق‘ وتحسين الكفاءة التشغيلية - كل ذلك بهدف خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

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