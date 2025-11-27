أول صفقة كبرى لـ"جيفريز" و"تشانل" في السوق السعودي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل ائتماني قابل للتوسع بقيمة 469 مليون ريال

إيراد السعودية تطلق منتجات تمويل مدمج جديدة تتيح للشركات التجارية الحصول على التمويل عند نقاط البيع

التسهيل يوسع نطاق عمليات إيراد لتشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والخدمات العقارية بحجم صفقات تصل إلى 10 ملايين ريال

الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت إيراد، المنصة السعودية الرائدة في مجال التمويل البديل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 470 مليون ريال مع جيفريز (بمشاركة استثمارية من تشانل كابيتال)، بهدف تسريع نشر حلول التمويل المدمج عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تمثل أول تمويل مدعوم بالأصول لجيفريز في دول الخليج، وتدعم خططه لتوسيع حضوره في المملكة.

يأتي هذا التسهيل الائتماني القابل للتوسع في ظل النمو المتسارع الذي حققته إيراد بمعدل ستة أضعاف على أساس سنوي، وتلقيها طلبات تمويل تجاوزت 2.6 مليار ريال، ما يتيح لها القدرة على مواكبة الطلب المتنامي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودول الخليج. وسيتم توزيع المخصصات الموجهة للمنشآت السعودية من خلال صناديق التمويل المباشر المرخصة من قبل هيئة السوق المالية تحت إدارة شركة شركاء إيراد المالية.

وعلّق سالم أبو حمور، الشريك المؤسس في إيراد، قائلاً:

"تمثل شراكتنا مع جيفريز نقطة تحول في مسيرة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة. من خلال دمج خيارات التمويل ضمن العلاقات القائمة بين الموردين والمنصات التجارية، نحول الحصول على رأس المال العامل إلى عملية بسيطة مشابهة لإتمام عملية دفع. كما أن دعم الجهات التنظيمية و جيفريز وتشانل كابيتال يعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع التمويل البديل في تحقيق أهداف المملكة لتمكين نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة."

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لجهود التنويع الاقتصادي في دول الخليج، إذ تساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي وتستوعب ثلثي القوى العاملة. ورغم دورها المحوري في دفع مستهدفات رؤية 2030 وبرامج التحول الاقتصادي الخليجية، تعاني هذه المنشآت من فجوة تمويلية تُقدر بأكثر من 900 مليار ريال تحد من قدرتها على النمو والتوسع.

من جانبه، قال مارك كوليير، المدير الإداري في جيفريز:

"يسعدنا التعاون مع إيراد وفريق تشانل في إحدى أولى صفقات التمويل المدعومة بالأصول في دول الخليج. شراكتنا مع إيراد تمثل خطوة نوعية نحو تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية إلى رأس المال، ونرى أن إيراد تمتلك مقومات فريدة لتحقيق ذلك. إن الجمع بين منصة إيراد التقنية المتطورة وخبرتنا العالمية في حلول التمويل المدعومة بالأصول سوف يمكنها من تلبية احتياجات رأس المال العامل للمنشآت في المنطقة."

وأضاف يوهان نيسر، كبير مسؤولي الاستثمار في تشانل:

"تفخر تشانل بالشراكة مع فريق إيراد وجيفريز وجميع الأطراف المعنية في هذه الصفقة، التي تمثل أول استثماراتنا في المملكة، واستمراراً لمسيرة سبع سنوات من التمويل المدعوم بالأصول والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج. نحن متحمسون لدعم طموحات إيراد في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط."

ومع إتمام هذه الصفقة، تتوسع إيراد في قطاعات ومنتجات جديدة، من بينها حلول التمويل المدمج التي تتيح للموردين والمنصات التجارية تقديم خيارات تمويل متكاملة عند نقاط البيع. وقد بدأ تطبيق هذا النموذج فعلياً مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك موردون في قطاعي الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات في السعودية والإمارات.

وتعزز هذه الصفقة مساعي إيراد لسد فجوة التمويل الائتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بعد جولتها التمويلية الأخيرة بالدَين بقيمة 124 مليون ريال بقيادة سترايد فينتشرز. ومنذ انطلاقتها، وفرت إيراد حلول تمويلية تجاوزت 250 مليون ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج بفضل نظام الموافقة السريع الذي لا يتجاوز 48 ساعة.

عن إيراد

تأسست إيراد عام 2022 من قبل كل من سالم أبو حمور، فارس يغمور، عبد الملك المحيني، ويوسف سعيد، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل رأس مال عامل سريعة ومرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُقدّم الشركة خدماتها عبر تقنيات متطورة ونماذج بيانات بديلة لتلبية احتياجات منشآت في قطاعات متنوعة تشمل التجزئة، الرعاية الصحية، الأغذية والمشروبات، التجارة الإلكترونية وغيرها.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على: media@erad.co

عن جيفريز

جيفريز (NYSE: JEF) هي شركة عالمية رائدة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، تقدم خدمات استشارية وخدمات المبيعات والتداول والأبحاث وإدارة الثروات والأصول. تدير الشركة أكثر من 47 مكتباً في 21 دولة حول العالم، وتوفر رؤى وخبرات للمستثمرين والشركات والحكومات.

للاستفسارات الإعلامية: MediaContact@Jefferies.com

عن تشانل

تشانل هي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمتع بخبرة صناعية عميقة، وتستثمر رأس المال الخاص عبر حلول التمويل القائم على الأصول لدعم اقتصاد الابتكار وقطاعات التمويل المتخصصة. منذ تأسيسها عام 2007، خدمت خبراتنا الاستثمارية الاحتياجات المالية لعملائنا ووفرت للشركات حلول تمويل بالدَين مبتكرة لدعم نموها. حتى 30 سبتمبر 2025، استثمرت تشانل ما يقارب 97.5 مليار ريال تراكمياً وسهلت التمويل في أكثر من 35 دولة. للمزيد من المعلومات: www.channelcapital.io

-انتهى-

