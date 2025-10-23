الشارقة، الإمارات العربية المتحدة– أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجل أرباحاً صافية بلغت 435 مليون درهم، بارتفاع نسبته 47% مقارنة بـ 296 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح إلى 166 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 33% مقارنة بـ 125 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وتُعزز هذه النتائج القوية التزام بنك الشارقة بتحقيق نمو مستدام ومربح، إذ شهدت مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً كبيراً، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 60% ليصل إلى 514 مليون درهم، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 46% ليبلغ 713 مليون درهم. كما تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 29.9% مقارنة بـ 36.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بسياسات صارمة لضبط التكاليف وكفاءة تشغيلية عالية.

كما واصلت الميزانية العمومية للبنك نموها القوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 49.6 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2024. ونمت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 26% لتبلغ 30.7 مليار درهم، مما يعكس نشاطاً تمويلياً قوياً وتنفيذاً ناجحاً لصفقات متنوعة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 33.1 مليار درهم، مع المحافظة على نسبة قروض إلى ودائع عند 92.7%.

تعليقاً على النتائج، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: "يواصل بنك الشارقة تأكيد أدائه القوي وثباته الاستراتيجي، محققاً ربعاً جديداً من النمو المستدام والربحية المتميزة. وتُجسّد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 متانة المركز المالي للبنك، وحوكمة إدارته الرشيدة، والتزامه الراسخ بخلق قيمة مستدامة للمساهمين. ويعكس التوسّع القوي في الميزانية العمومية، وتنوّع مصادر الدخل، والتحسّن المستمر في جودة الأصول، قدرة البنك على تحقيق أداء متميز ونمو فعال في بيئة تشغيلية ديناميكية ومتغيرة."

وأضاف قائلاً: "مع اقتراب نهاية العام، نواصل التزامنا بمبادئنا الراسخة القائمة على الاستقرار، والنزاهة، والرؤية بعيدة المدى، مع تركيزنا على تحقيق نمو متوازن، وإدارة حصيفة للمخاطر، ومواصلة دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قوتها المالية."

من جانبه، عبر السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته البالغة بالأداء الذي حققه البنك، قائلاً: "حقق بنك الشارقة صافي ربح قدره 435 مليون درهم، متجاوزاً أرباح عام 2024 بالكامل، في حين سجّلت العوائد على حقوق المساهمين والأصول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. ويؤكد هذا الأداء المتميز قدرة البنك على ترجمة رؤيته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة عبر مختلف قطاعات الأعمال. وتعكس هذه النتائج الاستثنائية نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة، وتركيزنا على تعزيز قيمة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الأثر المتزايد لبرنامج التحوّل المؤسسي الذي ينفذه البنك. وقد جاءت هذه النتائج مدعومة بنمو صحي في محفظة القروض، ونشاط قوي لعملائنا، وانضباط صارم في إدارة التكاليف، مما أدى إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى ما دون 30%."

وأضاف قائلاً: "من خلال النمو المستدام في الميزانية العمومية، وتحسّن جودة الائتمان، واستمرار قوة السيولة، تزداد متانة موقع البنك التنافسي وقدرته على مواصلة مسيرة النجاح. وبفضل أسسه الراسخة والتنفيذ المنضبط لأولوياته الاستراتيجية، يواصل بنك الشارقة ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة قادرة على تحقيق أداء عالي الجودة وتوفير قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة."

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول بنك في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

-انتهى-

#بياناتشركات