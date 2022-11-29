سجلت مطارات أبوظبي الخمس 10,982,114 مسافر حتى 30 سبتمبر 2022، وهو ما يعادل مجموع حركة الركاب في عامي 2020 و2021 معاً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، عن نتائج حركة المسافرين للربع الثالث من عام 2022، والتي كشفت عن استمرار النتائج الإيجابية في حركة المسافرين في كل من مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس في الفترة ما بين 1 يوليو و 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ إجمالي حركة الركاب 4.7 مليون مسافر، بزيادة 250% عن محققات حركة السفر خلال الربع الثالث من عام 2021 الذي سجلت المطارات خلاله 1,3 مليون مسافر .

وقد وصل عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي الخمس هذا العام 10,982,114 مسافر حتى 30 سبتمبر 2022، وهو ما يعادل مجموع حركة الركاب في عامي 2020 و2021 معاً. ومن المتوقع أن يفوق عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 15 مليون مسافر بحلول نهاية العام.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: "تُعد هذه الأرقام خير برهان على التعافي الكبير الذي شهده قطاع الطيران، وعلى نجاح إمارة أبوظبي في جذب المزيد من شركات الطيران والخطوط الجوية، وقد ساهم تقديمنا للعديد من الخدمات الجديدة المتطورة بدور بارز في التلبية المُباشرة للتزايد المتوقع على الطلب. مما أثمر عن نتائج إيجابية في حركة السفر عبر مطارات أبوظبي خلال عام 2022 نتوقع أن تستمر في التزايد خلال الربع الأخير من العام".

ووفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2022 تم تسجيل 49,046 حركة جوية عبر المطارات الخمسة، في زيادة ملحوظة مقارنة بـ 36367 حركة جوية في الربع الثالث من عام 2021، ويُعد ذلك مؤشراً واضحاً على زيادة شبكة شركات الطيران ونمو عدد الركاب. وقد شملت هذه الرحلات أكثر من 100 وجهة مختلفة، على متن 23 شركة طيران.

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث إقبال الركاب خلال الربع الثالث هي الهند (933,640 )، المملكة المتحدة (291,576 )، وباكستان (265,793 )، والمملكة العربية السعودية (217,656)، ومصر (197,193 ). في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثالث هي مطار لندن هيثرو (232,002 )، ومطار مومباي الدولي (155,294 )، ومطار دلهي الدولي (130,723 )، ومطار القاهرة الدولي (118,885 )، ومطار كوتشي الدولي (101,828).

كما كشفت مطارات أبوظبي عن نتائج حركة الشحن عبر مطار أبوظبي الدولي للربع الثالث من عام 2022، والتي أشارت لإنجاز المطار 144,083 طناً من الشحنات الجوية، مقارنة ب 182،929 طن من الشحنات الجوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لقيام شركات الطيران بإعادة توزيع أساطيلها بين طائرات الركاب والبضائع.

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لمحة حول مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" ADQ، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي. وتأسست في مارس 2006 بهدف تطوير البنية التحتية للطيران والنقل الجوي في الإمارة. واعتباراً من سبتمبر لعام 2006، تولت الشركة مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي العام 2008، ضمّت مطارات أبوظبي إلى محفظتها كُلّاً من مطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة صير بني ياس السياحية ومطار جزيرة دلما. وتقوم مطارات أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات لقطاع الطيران بما يساهم في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح الوجهة السياحية الرئيسية في المنطقة ولتكون مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين من كافة أرجاء العالم.

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