الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: كشف الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية عن وصول عدد المستفيدين من برنامج إرادة الذي خصصته التعاونية لأصحاب الهمم من المساهمين أو أبناء المساهمين إلى 466 مستفيد، مشيراً إلى إن التعاونية تخصص للمستفيدين من هذا البرنامج بطاقات شرائية بقيمة 500 درهم شهرياً ولمدة 6 شهور، لافتاً إلى أن هذا المبلغ المحدد خصص لسد جزء من حاجة الفئة المستحقة من البرنامج، بمنحهم بطاقة مشتريات مجانية بقيمة محددة ولفترة محددة.

وأكد أن التعاونية وصلت في برنامج إرادة إلى العدد المسموح به لتقديم مساعداتها للفئات المستحقة، لافتاً إلى أن التعاونية لديها استراتيجية تعمل بها تتوافق مع توجهات إمارة دبي في دعم المبادرات المجتمعية وتنفيذها، ليكون لها دور فعال في المساهمة في خدمة جميع فئات المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور، حيث وضعت على رأس أولوياتها السعي إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة في العمل الخيري والإنساني والمجتمعي، لافتاً إلى أن التعاونية تستلهم أهدافها من توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تطلق دائما المبادرات المجتمعية الإنسانية وتهتم بها.

ولفت بأن التعاونية لديها فريق كامل يقوم بعمل دراسة بشكل مستمر حول احتياجات المساهمين، وتعمل على إطلاق مبادرات تسعدهم، مشيراً إلى أن تعاونية الاتحاد تساهم في نشر التوعية الاجتماعية في المجتمع ونشر الثقافة البناءة، وذلك لدعم البناء الاجتماعي المتماسك وتعزيز ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي.

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