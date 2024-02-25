القاهرة: أعلنت شركة أمان القابضة، الشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن نتائجها المالية لعام 2023، والتي شهدت نمواً قوياً عبر محفظتها المتنوعة، لتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 4.6 مليار جنيه مصري، برأس مال يبلغ 1.065 مليار جنيه مصري، مما يؤكد مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع المالي.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره الرؤساء التنفيذيين ومجموعة من كبار المسؤولين في الشركة، حيثما تم الافصاح عن نتائج استثنائية أخرى مثل ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية بالشركة ليصل إلى 9 مليارات جنيه مصري، بالإضافة إلى إصدار ثلاث عمليات توريق سندات ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام إلى 2.5 مليار جنيه، مما يؤكد على نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق النمو والتطوير في الحلول المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية.

ووفقا للنتائج المالية، أعرب حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، عن سعادته بأداء العام الماضي والذي يُعتبر عام النمو في الشركة على كافة المستويات، مؤكداً على التزام شركته الثابت بالابتكار وتقديم الحلول المركزة على العملاء.

وأعلن مغازي عن توسع نشاط التمويل متناهي الصغر في عام 2023 بنسبة 35٪، حيث وصل إجمالي قيمة التمويلات إلى 4.9 مليار جنيه مصري، وذلك من خلال 200 فرع منهم 40 فرع تم إنشاؤهم خلال العام الماضي. إذ قامت الشركة بإبرام عدد من الشراكات الرئيسية مع كيانات مالية مهمة، منها الصندوق الاجتماعي وشركة مصر للتأمين والبنك الزراعي المصري وبنك البركة وبنك QNB الأهلي وإيجي بنك لتوسيع نطاق خدامتها؛ بينما نجح نشاط التمويل الإسلامي في إتمام أكثر من 1700 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون جنيه مصري، من خلال 7 فروع فحسب.

وأشار مغازي إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي اصدارات وصلت إلى 4 مليارات جنيه مصري، حيث زاد عدد العملاء بنسبة 38٪ بإجمالي عدد الفروع 229 فرعًا في كافة أنحاء الجمهورية. وأيضاً من ضمن مجهودات الشركة لتقديم شبكة متنوعة من المنتجات للتقسيط، تم عقد شراكات جديدة مع أكثر من 500 تاجر وعلامة تجارية من ضمنهم جوميا والعربي والقاهرة للمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتفعيل "المحافظ الالكترونية" لشركائها مثل شركة اتصالات والبنك التجاري الدولي داخل فروعها للتسهيل على العملاء استخدام المدفوعات الالكترونية ولدعم قيم الشمول المالي والاقتصاد غير النقدي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في أمان القابضة، أن الشركة تعمل بصفة مستدامة على تطوير البنية التحتية الرقمية لديها لاستقطاب المزيد من التجار والمستهلكين الذين يفضلون استخدام الأموال النقدية في معاملاتهم اليومية، وتشجيعهم على تطبيق مفهوم الاقتصاد غير النقدي، التي تتجه الدولة صوبه.

وكشف أن بفضل التزام الشركة بتقديم أعلى جودة من خدمات التكنولوجيا المالية وتجربة مستخدم سلسة وآمنة، أن نشاط المدفوعات الإليكترونية حقق نموا بنسبة 32% ليتجاوز 41 مليار جنيه مصري وتمكن من إتمام 550 مليون معاملة. وفي السياق نفسه، قامت الشركة بتمويل أكثر من 2000 تاجر للمدفوعات الإلكترونية عن طريق التمويل الأصغر (نانو) لتحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة الشركة.

وحقق تطبيق AMAN SuperApp، وهي منصة رقمية شاملة ومتكاملة تربط بين خدمات أنشطة الشركة المختلفة مثل الدفع الإلكتروني وخدمات التقسيط والتجارة الإلكترونية والتقديم على الحد الائتماني، أرقامًا مميزة. إذ وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى أكثر من 1.8 مليون، مع زيادة في عدد العمليات بنسبة أكثر من 180%، كما بلغت قيمة المعاملات من خلال التطبيق أكثر من نصف مليار جنيه مصري بزيادة أكثر من 250% خلال العام الماضي.

تُواصل أمان التزامها بخططها التوسعية، مع التركيز على تعزيز حصتها في السوق المصرية وإطلاق منتجات وخدمات جديدة خلال عام 2024، كما تستهدف الشركة إنشاء أمان للصكوك، لتعزيز جهودها في تحقيق الشمول المالي ودعم النمو والتوسع المستمر. ومن المتوقع تحقيق جزء كبير من هذا الهدف بعد الحصول على رخصة البنك الرقمي واستكمال جميع الترتيبات اللازمة لبدء الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على استكمال الخطط التوسعية لأسواق جديدة خارج البلاد، بالتوسع إلى السوق السعودية من خلال الحصول على رخصة بدء التشغيل.

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نبذة عن أمان:

تعد شركة أمان القابضة التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن2000 خدمة مالية بأسـعار معقولـة وخدمـة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعامليـن مـع البنـوك ليصبحـوا مكتفيـن ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.