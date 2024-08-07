سيد بصر شعيب: "تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وقدرتنا على تجاوز معدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية على الصعيدين المحلي والدولي. هذا الأداء المتميز يعدّ دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز، ويضمن لنا مكانة قوية تتيح لنا الاستمرار في تعزيز المرونة لتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده."

شهدت الشركة العالمية القابضة نمواً لافتاً في أعمالها خلال النصف الأول من عام 2024، حيث قفزت إيراداتها إلى 41.7 مليار درهم، محققةً زيادة بنسبة 46% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

سجل صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة 18% ليصل إلى 12.3 مليار درهم على أساس سنوي.

حقق النصف الأول من عام 2024 نتائج مميزة على صعيد العمليات التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال، مع بروز قطاعات مثل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، والتكنولوجيا كعوامل رئيسية في دفع عجلة النمو.

وافق مساهمو الشركة العالمية القابضة على تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 12.3 مليار درهم، بنمو كبير بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة العالمية القابضة نمواً استثنائياً في الإيرادات التي بلغت 41.7 مليار درهم، محققةً زيادة قدرها 46% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو القوي نتيجة للزخم المستدام الذي تشهده القطاعات الأساسية للشركة، والتي تشمل العقارات والإنشاءات، والأعمال البحرية والتجريف، والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى التكنولوجيا، ما يعكس توسع محفظة أصول الشركة المتنامية، وكفاءة استراتيجياتها التشغيلية.

وواصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز ميزانيتها العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 362.9 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 37% مقارنةً بشهر ديسمبر 2023، في إنجاز يعكس التزام الشركة وقدرتها على التكيف في مواجهة تحديات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على وتيرة نمو مطردة ومستدامة.

وبهذه المناسبة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تعكس نتائجنا نصف السنوية التقدم المستمر نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. إن تجاوزنا لمعدلات نمو السوق في القطاعات الرئيسية، وقوة استثماراتنا الاستراتيجية عبر شركاتنا التابعة، يعزز من ريادتنا في السوق ويؤكد على كفاءة أدائنا وفعالية استراتجيتنا. هذا الأداء المتميز يعدّ دليلاً على التزامنا العميق بالابتكار والتميز في جميع جوانب عملياتنا التشغيلية واستثماراتنا. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نؤكد على متانة وضعنا المالي ومرونة نهجنا، ما يضمن لنا الاستمرار في تعزيز المرونة وتحقيق النمو المستدام خلال عام 2024 وما بعده."

وشهد النصف الأول من عام 2024 تطورات نوعية في جميع الشركات التابعة، تمثلت في مبادرات استراتيجية وعمليات استحواذ هامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والأغذية. وقد أسهمت هذه التطورات في تمكين الشركة العالمية القابضة من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين، وتعزيز دورها المحوري في دعم أهداف التحول والتنمية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز إنجازات مجموعة الشركة العالمية القابضة خلال النصف الأول من عام 2024:

قامت الشركة العالمية القابضة بالاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 14.83% في مجموعة "نوتريسا "Nutresa ، التي تمتد أنشطتها إلى أكثر من 18 دولة وتدير 48 مصنع إنتاج. تُعَد نوتريسا من أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في تصنيع الأغذية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية.

، التي تمتد أنشطتها إلى أكثر من 18 دولة وتدير 48 مصنع إنتاج. تُعَد نوتريسا من أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في تصنيع الأغذية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية. اندماج مُدن القابضة، (ً كيو القابضة سابقاً) مع مُدن العقارية، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وشركة ميزة للاستثمارات، بالإضافة إلى أصول عقارية أخرى. وقد تم هذا الاندماج مقابل إصدار 9,491,481 ألف سهم جديد، ما جعل مُدن القابضة ترتقي إلى مصاف كبرى الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت شركة إنترناشيونال ريسورسز القابضة بالاستحواذ على حصة تبلغ 51% من أسهم شركة موباني للنحاس في زامبيا، إحدى أكبر مناجم ومصدري النحاس والكوبالت على مستوى العالم.

قامت شركة توو بوينت زيرو 2PointZero ، بعد استحواذها على شركة "واز فور" الاستثمارية، بالتوسع في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين من خلال الاستحواذ على حصة 49% في شركة "سيتادل" الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تعدين العملات المشفرة.

، بعد استحواذها على شركة "واز فور" الاستثمارية، بالتوسع في قطاع تكنولوجيا البلوكتشين من خلال الاستحواذ على حصة 49% في شركة "سيتادل" الرائدة في الشرق الأوسط في مجال تعدين العملات المشفرة. لعبت الشركة العالمية القابضة دوراً رائداً في تعزيز الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار من خلال تعيين آيدن إنسايت (Aiden Insight) في منصب مراقب مجلس الإدارة الجديد تحت مسمى «مراقب الذكاء الاصطناعي».

في منصب مراقب مجلس الإدارة الجديد تحت مسمى «مراقب الذكاء الاصطناعي». استحوذت مجموعة ملتیبلاي على ملكية كاملة بنسبة 100% من أسهم شركة باك لايت ميديا، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلانات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت شركة غذاء القابضة بالاستحواذ على مزرعة مرموم للألبان، بالإضافة إلى زيادة حصتها في مزارع العين، في خطوات هامة ستعزز من حضور الشركة في صناعة الألبان وتوسع من قدراتها الإنتاجية.

في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 20 يونيو 2024، صوّت مساهمو الشركة العالمية القابضة بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو قرار جاء في أعقاب موافقة مجلس الإدارة عليه خلال الربع الأول من العام.

وافقت شركة "إنيرسول" Enersol وهي مشروع مشترك بين شركة ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة أدنوك للحفر، على الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.2% في شركة جوردون تكنولوجيز، ما يجعلها المساهم الأكبر في الشركة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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