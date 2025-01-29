حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً بارزاً ومميزاً في عام 2024 بتسجيله أرباحاً قياسية بلغت 3.1 مليار درهم قبل احتساب الضرائب أي بزيادة ملحوظة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق. ويرجع هذا النمو الإستثنائي إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول على حد سواء، مما يعكس أداءً لأعماله القوي للغاية. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 5.4 مليار درهم، ونمت الموجودات بنسبة 27% لتصل إلى 111 مليار درهم. وارتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بشكل ملفت بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة ممتازة بلغت 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024. وتأتي هذه النتائج المتميزة التي حققها المصرف لتبرز قوة الإقتصاد الإقليمي وتظهر مدى مرونة المصرف وخبرته للوقوف للطلب المتزايد على الصيرفة الإسلامية واستجابته له.

أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2024:

أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول

بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 5.4 مليار درهم نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول انخفضت التكاليف بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن جودة الإئتمان

بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن جودة الإئتمان أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ارتفع صافي الربح قبل الضريبة ليسجل 3.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 46%

ليسجل 3.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 46% ارتفع صافي الربح ليسجل رقم قياسي بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%

ليسجل رقم قياسي بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32% بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024

بنسبة 27% ليبلغ 111 مليار درهم في عام 2024 ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024

بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024 ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع

بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 4.4% مع نسبة تغطية قوية عند 142%

تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة عند نسبة 4.4% مع نسبة تغطية قوية عند 142% رأس المال : تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.1%، مركز رأس المال القوي للمصرف

تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.1%، مركز رأس المال القوي للمصرف بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%، وتعكس السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي:

"حقق الإمارات الإسلامي أفضل أداء مالي له على الإطلاق خلال عام 2024، مما عزز مكانته كأسرع مصرف إسلامي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينعكس المسار البارز للمصرف في الميزانية العمومية القوية للغاية، حيث نمت الأصول بأسرع وتيرة مقارنة بأي مصرف إسلامي إماراتي منذ عام 2020.

كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة كبيرة بلغت 46% لتصل إلى 3.1 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% في عام 2024، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وبينما نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الإمارات الإسلامي وننظر إلى العقدين الماضيين، إننا سعداء جداً بالدور الهام الذي لعبه الإمارات الإسلامي في النهوض بالقطاع المصرفي الإسلامي.

من أساس نجاحنا إنشاء مصرف يخدم الجميع وذلك بدعم جميع القطاعات الإقتصادية وتمكين الأفراد والشركات من ترسيخ أسس قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في عام 2024، انصب تركيز الإمارات الإسلامي على تطوير منتجاتنا وخدماتنا لتلبية احتياجات متعاملينا المتغيرة، ولا يزال تسريع الرقمنة ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية من خلال استثمارات واسعة في التكنولوجيا والرقمنة لتقديم خدمات مصرفية سريعة وآمنة وميسرة.

لقد حققنا علامة فارقة في رحلتنا نحو الاستدامة من خلال إطلاق أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، مما يؤكد التزامنا بالتمويل الإسلامي المستدام.

ولا يزال التوطين من أولوياتنا الاستراتيجية وذلك باستمرار الجهود لجذب وتطوير الكفاءات الإماراتية، مدعومة ببرامج تدريبية ناجحة لتنمية المهارات.

ونظل ممتنين لقيادة وثقة ودعم حكام دبي والإمارات العربية المتحدة، الذين يلهموننا كل يوم للسعي نحو تحقيق المزيد والوصول إلى طموحاتنا. وبالنظر إلى المستقبل، نعرب عن عزمنا على تعزيز نجاحنا وتوطيده، وترسيخ المرونة والابتكار والتقدم الجماعي على مدى السنوات العشرين القادمة وما بعدها. "

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

" فاق الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2024 حيث حققنا أعلى أرباح على الإطلاق، ويرجع هذا النجاح إلى النمو القوي في كل من الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى تحقيق صافي هامش ربح جيد مع انخفاض تكلفة المخاطر.

فاق الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2024 حيث حققنا أعلى أرباح على الإطلاق، ويرجع هذا النجاح إلى النمو القوي في كل من الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى تحقيق صافي هامش ربح جيد مع انخفاض تكلفة المخاطر. وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية، لا نزال مجهزين جيداً لتعزيز ثقة المتعاملين والإستفادة من الفرص التي يحققها إقتصادنا المزدهر، حيث نتطلع إلى الحفاظ على زخمنا الإيجابي في عام 2025.

كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 27% ليصل إلى 111 مليار درهم، مع ارتفاع التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 71 مليار درهم، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024.

وتعزيزاً لمكانة الإمارات الإسلامي كمصرف رائد في مجال الصيرفة الإسلامية هذا العام، أطلقنا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات متعاملينا المتغيرة، مما يعكس تركيزنا وتفانينا في دفع عجلة استقطاب المتعاملين.

ومن بين المبادرات البارزة إطلاق منتج مالي مبتكر ألا وهو "الصكوك الجزئية" الذي يجعل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أكثر سهولة، مما يسمح للمتعاملين بتنويع محافظهم الاستثمارية في استثمارات منخفضة التكاليف. كما أطلقنا أنواع عديدة من الوكالات، بما فيها هياكل الربح المسبق والمرحلي التي توفر مرونة معززة لجمهور أوسع من المتعاملين، وتم تطوير بطاقة إماراتي فيزا سيغنتشر الائتمانية الرائدة في السوق والتي توفر إمتيازات حصرية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، ساهم الإمارات الإسلامي بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتطلع هذه القضية النبيلة إلى تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق تبرعات بقيمة 1 مليار درهم لدعم تعليم الملايين حول العالم. كما ساهمنا بكل تواضع بأكثر من 37 مليون درهم في مجموعة من المبادرات الخيرية في عام 2024 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري.

وبالنظر إلى عام 2025، سيواصل الإمارات الإسلامي تركيزه على تعزيز أهدافه الاستراتيجية لدفع عجلة النمو وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، ولا نزال ملتزمين بتعزيز تجربة المتعاملين والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر والإستدامة. "

الجوائز:

حصل الإمارات الإسلامي على:

جوائز القطاع المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024

أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

أفضل إصدار سندات للعام

جوائز "وورلد فاينانس" للتمويل الإسلامي 2024

أفضل مصرف إسلامي - الإمارات العربية المتحدة

أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة - الإمارات العربية المتحدة

أفضل مصرف إسلامي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

أفضل ابتكار في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك

جوائز أخبار التمويل الإسلامي 2024

أفضل مصرف إسلامي بشكل عام

المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً

جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024

المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً

جوائز التمويل الدولية 2024

أفضل مصرف إسلامي للأفراد

أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة

جوائز ديجيتال بانكر العالمية للتمويل الإسلامي 2024

أفضل بطاقة إسلامية - بطاقة الاسترداد النقدي سويتش فيزا الائتمانية

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

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