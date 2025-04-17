القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، نتائج أعمال الشركة عن عام 2024، والتي أظهرت نجاح الإدارة في الحفاظ على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية إيجابية للعام الثالث على التوالي، رغم التحديات الخارجية، كما كشفت الشركة عن خطط طموحة للتوسع الخارجي في أسواق الأردن والمغرب، واستكمال مسيرة تطوير مشروعات سكنية متكاملة ذكية بمختلف وجهات التطوير العقاري داخل مصر.

جاءت هذه النتائج الإيجابية لشركة المطورون العرب القابضة، تتويجًا لجهود الإدارة بقيادة الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في تنفيذ استراتيجية قائمة على تطوير محفظة الشركة من الأراضي داخل وخارج مصر لتعظيم العائد من الأصول، وبالتوازي مع ذلك البحث عن فرص استثمارية جديدة تلبي تطلعات المساهمين في تحقيق عوائد مرتفعة، وكذلك احتياجات العملاء في توفير مشروعات سكنية وتجارية بمستوى تصميم وجودة عالمي.

واستطاعت شركة المطورون العرب القابضة، تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2024، مسجلة مبيعات بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، من حصيلة بيع 1137 وحدة بإجمالي مساحة 141 ألف متر، وصافي إيرادات تجاوز 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 130%، وحققت الشركة مجمل ربح بلغ 585 مليون جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو سنوي 145%، وأرباح تشغيلية (الربح قبل الفائدة والضريبة) بقيمة 210 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 272%، وبلغ صافي الربح 92 مليون جنيه.

أما على المستوى التشغيلي، تمكنت شركة المطورون العرب القابضة، من تسليم 491 وحدة خلال عام 2024 بإجمالي مساحة حوالي 84 ألف متر، وفي الربع الرابع وحده، نجحت الشركة في تسليم 281 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 31 ألف متر، وهو ما يفوق عدد الوحدات المسلمة خلال نفس الربع من العام السابق، والتي بلغت 203 وحدات بإجمالي مساحة حوالي 17 ألف متر.

في هذا الصدد قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة نجحت في تحقيق أهداف الخطة الاستثمارية لعام 2024 وأبرزها زيادة حجم الإنفاق على الأعمال الإنشائية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة بهدف تعزيز الإيرادات الحالية والمستقبلية للشركة، وطرح خدمات جديدة لتنويع مصادر الدخل وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات السكان، علاوة على العمل على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة عبر الموائمة بين معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية مع أولويات تطبيق معايير الحفاظ على البيئة والمناخ بمشروعات الشركة المختلفة.

أضاف أن إدارة شركة المطورون العرب القابضة وضعت خطة استثمارية جديدة للفترة المقبلة تستهدف الاستمرار في الحفاظ على معدلات تنفيذ متقدمة بمشروعات الشركة، وتكثيف تسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، وفي الوقت نفسه المضي قدمًا في استكمال عمليات تطوير مشروع بورتو البحر الميت.

يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ في 16 أبريل عام 2025 حوالي 772.4 مليون جنيه موزع على 7.7 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية في 31 ديسمبر عام 2024 حوالي 1.8 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.24 جنيه.

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