مجلس الإدارة يوافق على زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 12% وأسهم منحة بنسبة 5%

ارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي (تجاوز نطاق الإرشادات السنوية للعام بأكمله والذي يتراوح بين 10-12%)

ارتفاع إيرادات المجموعة على أساس المقارنة بالمثل (LFL) * 5.7%+ على أساس سنوي، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة.

* على أساس سنوي، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة. ارتفاع أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +21.2% على أساس سنوي؛ وتسجيل الهامش مستوى 15.1% (ارتفاع +113 نقطة أساس، يتجاوز نطاق الإرشادات البالغ 40-60 نقطة أساس)، مع نمو قوي في الربحية من أقسام الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية

ارتفاع صافي الربح الأساسي للمجموعة[1] +25.5% على أساس سنوي؛ تسجيل الهامش مستوى 7.5% (ارتفاع +80 نقطة أساس، متجاوزاً نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30-50 نقطة أساس)

ارتفاع صافي أرباح المجموعة المعلنة 1 +9.9% على أساس سنوي؛ تسجيل الهامش مستوى 6.6%

+9.9% على أساس سنوي؛ تسجيل الهامش مستوى 6.6% باستثناء تحديات تقلبات العملة في جمهورية مصر العربية، ارتفع صافي الإيرادات +20.7%، ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل +13.8% ، نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +30.5%، ونمو صافي الأرباح +21.0%

، نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +30.5%، ونمو صافي الأرباح +21.0% زيادة الأرباح السنوية للعام بأكمله بنسبة +12% لتصل إلى 18.5 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة إضافية بنسبة 5% للمساهمين الحاليين (تخضع لموافقة الجمعية العمومية).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 مارس 2024 – أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية الرائدة في المنطقة، اليوم عن نتائجها النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. قدمت المجموعة أداءً قوياً خلال عام 2023، متفوقاً على نطاقات الإرشادات. أدى النمو المربح للمجموعة عبر قطاعات الأعمال الخاصة بالوجبات الخفيفة، المياه والأغذية، والأعمال الزراعية، جنبًا إلى جنب مع الاستفادة من الكفاءات على مستوى المجموعة، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح الأساسية للمجموعة بشكل أسرع من الإيرادات.

المؤشرات المالية

ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي (نمو بنسبة 8.1% من الأحجام# و4.1% من التسعير)، مع أداء قوي لقطاعات الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية والمياه والأغذية مما خفف من التأثير السلبي لانخفاض قيمة العملة في جمهورية مصر العربية وزيادة البيئة التنافسية في سوق البروتين الأردني. سجلت الإيرادات المعدلة لتأثير انخفاض قيمة العملة في جمهورية مصر العربية (-346.4 مليون درهم إماراتي)، وارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة +20.7% على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 5.7% على أساس سنوي، أو 13.8% باستثناء تأثير صرف العملات.

- نمو إيرادات قطاع الوجبات الخفيفة بنسبة 38.0% على أساس سنوي (+9.3% على أساس المقارنة بالمثل) بفضل النمو القوي في الإيرادات عبر محفظة الوجبات الخفيفة للمجموعة. وكان ذلك مدفوعاً بالابتكارات المهمة في التمور عبر نطاقات القيمة المتوسطة والعالية، والتوسع في أصناف التمور، والنمو الملحوظ في القيمة عبر قنوات البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي (مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل).

إلى جانب التمور، بلغت مساهمة الإيرادات للسنة المالية 2023 من " بي إم بي " و"أبو عوف" مجتمعتين 546.4 مليون درهم، حيث شهدت الأخيرة نمواً أكبر في الأسواق الأساسية، واستمرت زيادة الأحجام والقيمة في القهوة ذات العلامات التجارية المتميزة في "أبو عوف" في جمهورية مصر العربية مما أدى إلى زيادة بنسبة 72% في إيرادات العملة المحلية للسنة المالية 2023.

- نمو إيرادات قطاع المياه والأغذية بنسبة 6.0% على أساس سنوي، مما يعكس النمو الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً بالتميز والابتكار، مع توسع الهوامش بسبب تحسن المزيج والإنتاجية. واصلت المجموعة الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق في قطاع المياه المعبأة في دولة الإمارات ، حيث أطلقت بنجاح ابتكارات ذات قيمة مضافة مثل العين بلس (المياه المدعمة بالزنك)، والعبوات الزجاجية الفاخرة، وعبوة مصنوعة بنسبة 100% من البولي إيثيلين تيرفثالات rPET (المصنوعة من مواد معاد تدويرها من البلاستيك الذي يمكن إعادة تدويره بشكل لانهائي). كما ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية أيضاً، مع أداء مميز من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية تركيا.

- أظهر قطاع البروتين والأغذية المجمدة مرونة على الرغم من الانخفاض إذا تم القياس بالدرهم الإماراتي، وسط البيئة الكلية والاستهلاكية الصعبة لعام 2023، والتي تضمنت الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري. وباستثناء تأثير انخفاض قيمة العملة، نمت الإيرادات بنسبة 19.3% على أساس سنوي طوال فترة العام بأكمله، مع قيام هذا القطاع بحماية ربحيته وتحديد أولوياته بشكل استباقي وريادته في السوق من خلال تنفيذ استراتيجيات التسعير الفعالة وتصنيف المحفظة وتحسين التكاليف.

نمو إيرادات قطاع الأعمال الزراعية بنسبة 19.9% ​​على أساس سنوي، مع نمو قوي في أحجام الدقيق والأعلاف. كان هذا مدفوعاً بتناسق في الجودة وأداء المنتج والتنفيذ الممتاز في السوق في أعمال الدقيق لدينا، في حين يعكس الأداء القوي في الأعلاف نمواً جيداً في السوق المفتوحة، والمشاركة في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ( ADAFSA ) وتطوير المنتجات الجديدة ذات الصلة.

) وتطوير المنتجات الجديدة ذات الصلة. تفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع بنسبة 21.2% على أساس سنوي إلى 689.3 مليون درهم إماراتي (ارتفاع+30.5% باستثناء تحديات العملة)، مما يعكس النمو الكبير في ربحية الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، إلى جانب التركيز المستمر على حماية الأرباح في جمهورية مصر العربية وتوليد الكفاءة على مستوى المجموعة .

الوجبات الخفيفة: نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة +62.0% (+47.2% في الربع الرابع) مما يعكس الأسعار الإيجابية وتأثيرات المزيج في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، والنمو المتسارع لمنتج قهوة أبو عوف الفاخرة الرائدة في السوق، وزيادة في الربحية من " بي إم بي " بعد إعادة ضبط التكلفة في السعودية. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة +22.4% على أساس سنوي، مع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +237 نقطة أساس على أساس سنوي .

البروتين والأغذية المجمدة: أدى الجمع بين تحسين القنوات وتحسين الإنتاجية والإدارة المنضبطة للتكاليف إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (باستثناء تأثير انخفاض قيمة العملة) بنسبة +11.6% على أساس سنوي، على الرغم من بيئة التكلفة التضخمية في جمهورية مصر العربية والتحديات الخارجية التي تؤثر على المملكة الأردنية الهاشمية. انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف طوال العام بأكمله على أساس سنوي، مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة التنافسية في السوق الأردنية، وحملة التوطين في السوق السعودية وتقلبات عملة الجنيه المصري .

سيؤدي الانتهاء من منشأة البروتين الجديدة في مدينة جدة في الربع الثاني من عام 2024 إلى توفير قدرة إنتاجية محلية باقتصاديات مواتية نسبياً وترسيخ مكانة "أغذية" كمنتج محلي للبروتين في السوق السعودية.

المياه والأغذية: أدى النمو الإيجابي في الأحجام، ورغبة العملاء تجاه المنتجات المتميزة ذات هامش الربح المرتفع، وزيادة كفاءة التكلفة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وبيئة السلع الأكثر اعتدالًا، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة +21.8% على أساس سنوي (ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع +8.9%)، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +229 نقطة أساس (ارتفاع +76 نقطة أساس في الربع الرابع). وجاء الأداء الملحوظ من المياه المعبأة في دولة الإمارات (ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +15.8% على أساس سنوي)، وخدمة التوصيل للمنازل والمكاتب (+14.4%)، والمملكة العربية السعودية (أكثر من 100% بعد إعادة ضبط التكلفة في العام الماضي) .

الأعمال الزراعية: نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة +19.8% على أساس سنوي (ارتفاع +28.9% في الربع الرابع)، مدعومًا بتحسن أحجام الدقيق ومزيجه، وفعالية التكلفة، وخلفية السلع الأكثر ملاءمة .

ارتفاع صافي أرباح المجموعة الأساسية 1 بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم، مع معدل نمو أسرع مقارنة بالإيرادات مما يعكس توسع هامش الأرباح قبل الفوائد، والضرائب والاستهلاك والإطفاء. توسع هامش صافي الربح الأساسي 1 بمقدار +80 نقطة أساس (يتجاوز نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30 و50 نقطة أساس) ليصل إلى 7.5%

بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم، مع معدل نمو أسرع مقارنة بالإيرادات مما يعكس توسع هامش الأرباح قبل الفوائد، والضرائب والاستهلاك والإطفاء. توسع هامش صافي الربح الأساسي بمقدار +80 نقطة أساس (يتجاوز نطاق الإرشادات الذي يتراوح بين 30 و50 نقطة أساس) ليصل إلى 7.5% ارتفاع صافي أرباح المجموعة المعلن عنها 1 بنسبة 9.9% على أساس سنوي ليصل إلى 299.6 مليون درهم إماراتي (عملية لمرة واحدة 1 ) للعام بأكمله، مع هامش صافي ربح يبلغ 6.6%، على الرغم من الظروف المعاكسة الأخرى المتعلقة بالعملات الأجنبية وأسعار الفائدة طوال عام 2023 وعملية لمرة واحدة بمبلغ 42.6 مليون درهم إماراتي وهو تعديل فني لمرة واحدة للالتزام الضريبي المؤجل على الشهرة التاريخية والأصول غير الملموسة.

بنسبة 9.9% على أساس سنوي ليصل إلى 299.6 مليون درهم إماراتي (عملية لمرة واحدة ) للعام بأكمله، مع هامش صافي ربح يبلغ 6.6%، على الرغم من الظروف المعاكسة الأخرى المتعلقة بالعملات الأجنبية وأسعار الفائدة طوال عام 2023 وعملية لمرة واحدة بمبلغ 42.6 مليون درهم إماراتي وهو تعديل فني لمرة واحدة للالتزام الضريبي المؤجل على الشهرة التاريخية والأصول غير الملموسة. توزيعات نقدية وأسهم منحة: أوصى مجلس إدارة مجموعة أغذية بتوزيع أرباح نقدية عن العام بأكمله بواقع 18.5 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة تعادل 5% من رأس المال. وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة للعام 146.5 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالأرباح السنوية الموزعة في عام 2022. وبعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، ستقوم "أغذية" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10.25 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2023، بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح النصف سنوية للمجموعة، حيث يتم توزيع أسهم منحة بنسبة 5%. قامت المجموعة بدفع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.25 فلس للسهم الواحد (65.31 مليون درهم) لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

ميزانية عمومية قوية: حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 0.6 مليار درهم إماراتي. انخفضت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 1.3 مرة (صافي دين قدره 0.9 مليار درهم إماراتي) من 2.3 مرة في ديسمبر 2022 بعد السداد التراكمي البالغ 839 مليون درهم إماراتي من الديون في عام 2023 حتى الآن.

المعالم الاستراتيجية

تقدم كبير على مدار العام في توسيع قدرات المجموعة وكفاءاتها لحماية مستقبل المجموعة.

الاستفادة من منصة أغذية المصرية: عززت "أغذية" مواردها التي تركز على التصدير خلال العام، مع زيادة حجم الخدمات الغذائية الجديدة في كل من الأسواق الإقليمية والدولية مما عزز نمو إيرادات الصادرات من جمهورية مصر العربية بنسبة 22٪ على أساس سنوي. وسرعان ما قامت "أبو عوف" بتوسيع بصمتها في مجال البيع بالتجزئة إلى 300 متجراً، بالإضافة إلى إطلاق العديد من وحدات SKU المبتكرة الجديدة في القنوات الإماراتية والسعودية.

المبتكرة الجديدة في القنوات الإماراتية والسعودية. الاستثمار في الابتكار: الابتكار هو شريان الحياة لمجموعة أغذية ويلعب دوراً حيوياً في الرؤية الاستراتيجية للمجموعة لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بحلول عام 2025. ويدعم فريق الابتكار المركزي المتخصص في "أغذية" التزامها بفعل الأشياء من أجل مستقبل أفضل، بدءاً من المنتجات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين وحتى تطبيق الابتكار الذي يدعم التزام المجموعة تجاه الأرض.

وكجزء من خطتها الابتكارية المتنامية، أطلقت "أغذية" أول عبوة مياه مصنوعة محلياً بنسبة 100% من البولي إيثيلين تيرفثالات في أبريل، بالإضافة إلى عبوة مياه وظيفية جديدة "العين بلس" في مايو، معززة بالزنك والمغنيسيوم لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات وأنماط الحياة الصحية، وعبوة مصنوعة من الزجاج في نطاق المياه المتميز. وفي محفظة الوجبات الخفيفة، أدى طرح مجموعة جديدة من الهدايا والقيمة المضافة في التمور (على سبيل المثال، التمور المغطاة بالشوكولاتة)، بالإضافة إلى ابتكار المنتجات والتغليف (عبوات الوجبات الخفيفة، وأكياس التمور) إلى دعم النمو الكبير عبر هذه الفئة. أطلقت "بي إم بي" أيضاً خلال عام 2023 مجموعة جديدة للبيع بالتجزئة في مطار دبي الدولي.

كما أطلقت "أغذية" عددًا من المنتجات الجديدة في قطاع الأعمال الزراعية لدعم مشاركتها في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ((ADAFSA ، بما في ذلك الحبوب الممزوجة الممتازة وأعلاف المجترات "أجريفيتا" بنسبة 13%.

إحراز تقدم في أجندة الاستدامة للمجموعة: حققت "أغذية" تقدماً مستمراً عبر الركائز الأربع لأجندة الاستدامة الخاصة بها، وخلال عام 2023، خفضت نسبة استخدام المياه بنسبة 3.7%. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الآن حوالي 96% من عبوات المجموعة قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام بالكامل. وشملت المبادرات الرئيسية الأخرى خلال العام ما يلي:

تطوير سياسة التوريد المسؤول لمجموعة أغذية، والتي تهدف إلى دمج المشتريات المسؤولة عبر جميع مورديها والمواد الخام من أجل تعزيز العمليات المستدامة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها.

المساعدة في الارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية واسعة النطاق عبر كل قطاع أعمال، بما في ذلك التعاون مع خدمة المجتمع الرائدة والمنظمات غير الهادفة للربح.

مبادرات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الكفاءات التشغيلية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك 1) إطلاق أول عبوة مياه مصنوعة محليًا ومنتجة بنسبة 100% من مادة rPET ، والشراكة المستمرة مع Veolia في برنامج RECAPP لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل PET والألمنيوم والبولي إيثيلين عالي الكثافة للمساعدة في دفع الدائرية في أعمال المجموعة 2) تقليل استهلاك نسبة الطاقة في "المطاحن الكبرى" و"العين" من خلال نظام ذكي لمراقبة الطاقة في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية عبر مواقع أخرى، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 11 ألف طن (15% من إجمالي الانبعاثات) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

خلال عام 2023، حصلت "أغذية" على التقدير في جوائز المياه الآسيوية لمبادراتها في مجال الاستدامة ومياه الزنك المتوازنة بشكل مثالي (العين بلس)، بالإضافة إلى جائزة الشرق الأوسط للنفايات وإعادة التدوير (MEWAR) - جائزة المنتج المعاد تدويره للعام وجوائز الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لحلول التغليف الخضراء.

تسريع خارطة الطريق الرقمية: واصلت مجموعة أغذية التقدم في رحلة التحول الرقمي التي تمتد لخمس سنوات، مما أدى إلى وضع الأسس اللازمة لتحويلها إلى مؤسسة تعتمد على البيانات وتركز على المستهلك. قامت المجموعة بتطوير مركز الكفاءة الرقمية والتكنولوجية الخاص بها مع موظفين جدد، وأصدرت ميزات جديدة لأعمال توصيل المياه للمنازل بالإضافة إلى خدمات التوصيل على تطبيق Agrivita للمزارعين، وأطلقت بوابة B2B لقنوات التجارة التقليدية. كما تم ترشيح العلامة التجارية لمجموعة أغذية في العين لثلاث جوائز رقمية في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمي السنوي.

تمثل مذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة أغذية مؤخراً مع مايكروسوفت الإمارات علامة فارقة في رحلتها لتصبح شركة رقمية رائدة إقليمياً في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة، مما مكنها من الاستفادة من أدوات جديدة للتنقل في المشهد الرقمي وتحديد فرص التوسع في السوق. والتميز التشغيلي والنجاح التجاري، مع تسريع الابتكار والممارسات التجارية المسؤولة والمستدامة عبر سلسلة قيمة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

وعلق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تعزز نتائج مجموعة أغذية لعام 2023 قصة نمونا والتقدم المستمر لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وهي حماية الأعمال الأساسية، وجني ثمار عمليات الاستحواذ الأخيرة ذات القيمة المتراكمة، والاستثمار في القدرات والابتكار. لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية المتمثلة في أن تصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وفي الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على مبادرات إزالة الكربون في جميع أنحاء المنطقة، فإنني سعيد بشكل خاص بالتقدم المحرز في أجندة الاستدامة الخاصة بها، وأنا واثق من أن مجموعة أغذية ستواصل خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القريب والمتوسط. ولا نزال نستمد الإلهام من قيادة دولة الإمارات من خلال التزامها بتخطي الحدود وعرض ما هو ممكن عندما تجتمع الرؤية المحددة جيدًا مع التنفيذ السلس.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة:"يؤكد الأداء القوي الذي حققته "أغذية" خلال السنة المالية الماضية فعالية مبادراتنا الاستراتيجية عبر قطاعات الأعمال الرئيسية والطلب المستمر على منتجاتنا في مختلف الأسواق. لقد تمكنا من التنفيذ الناجح لاستراتيجيات الكفاءة التشغيلية التي ساعدتنا باستمرار على تقديم وتقليل تأثير الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. وتعد هذه النتائج أيضاً شهادة على مرونة أعمالنا وتفاني جميع زملائنا ومرونتهم في جميع أنحاء المجموعة. وأنا على ثقة بأن مجموعة أغذية تقود الطريق نحو النمو المستدام في المستقبل."

نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

صافي الربح الأساسي (بما في ذلك حقوق الأقلية) يستثني تأثير مبلغ 42.6 مليون درهم إماراتي تعديل فني لمرة واحدة للالتزام الضريبي المؤجل على الشهرة التاريخية والأصول غير الملموسة للامتثال لتفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولي 12) بسبب سن قانون ضريبة الشركات الإماراتي الجديد . ولم يكن لهذا أي تأثير على أداء الأعمال الأساسي. * تشمل إيرادات المثل بالمثل (LFL) لأبو عوف (التي تم الاستحواذ عليها في الربع الرابع من عام 2022) في الفترة المماثلة السابقة؛ # منهم أبو عوف.

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-انتهى-