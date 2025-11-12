القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب، وهو الإصدار الثاني للشركة والأول ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 3 شرائح بعائد ثابت على النحو الآتي:

قيمة الشريحة (A) تبلغ 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA+)

تبلغ 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً وتصنيفها الائتماني قيمة الشريحة (B) تبلغ 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وتصنيفها الائتماني (AA)

تبلغ 207.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وتصنيفها الائتماني قيمة الشريحة (C) تبلغ 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهراً وتصنيفها الائتماني (A-)

وتعليقًا على الإصدار، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل محطة جديدة ضمن التعاون القائم مع عامر جروب، موضحة أن إتمام أول إصدار ضمن البرنامج الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه يعكس قدرة الشركة على توفير حلول تمويل متخصصة تدعم الشركات العقارية الكبرى في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية واستدامة نموها.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) أيضًا بدور أمين الحفظ كما قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب وأحد المشاركين في الاكتتاب، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقام مكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | | كينيا | نيجيريا

للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com

