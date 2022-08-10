صافي أرباح الربع الثاني تصل الى 160 مليون درهم والايرادات ترتفع بنسبة 125% لتتعدى 1.11 مليار درهم

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث واصلت الشركة تسجيل نتائج تجارية وتشغيلية قوية مع استمرار تعافي الطلب على السفر الجوي.

وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 451 مليون درهم خلال النصف الاول المنتهي في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 44 مليون درهم تم تسجيلها في النصف الاول من العام 2021. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 2.24 مليار درهم، بارتفاع نسبته 110% مقارنة بإيرادات النصف الاول من العام الماضي. وقدمت الشركة خدماتها لاكثر من 5.2 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 131% مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي. وسجل معدل إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – ارتفاع بنسبة 11% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمعدل 79%.

وخلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 160 مليون درهم، مقارنة مع 10 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 125% حيث بلغت 1.11 مليار درهم مقارنة مع 496 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام السابق. وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 2.7 مليون مسافر خلال الفترة بين مارس ويونيو 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بارتفاع نسبته 195% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي ووصل معدل إشغال المقاعد الى 79% بارتفاع نسبته 13%.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يعكس الآداء المالي والتشغيلي الذي سجلته "العربية للطيران" خلال النصف الاول من العام الحالي مدى قوة نموذج الاعمال الذي تتبعه الشركة وجودة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها لعملاءها. ولقد أستمر الآداء القوي الذي شهدناه مع بداية العام الحالي خلال الربع الثاني حيث جاء مدعوماً بارتفاع طلب العملاء على السفر الجوي، بالإضافة إلى تدابير ضبط التكاليف التي أعتمدتها ادارة الشركة".

وأضاف قائلاً: " لقد واصلنا استراتيجية التوسع في الربع الثاني من هذا العام عبر زيادة عدد الطائرات ضمن اسطول الشركة وإضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات من جميع مراكز عملياتنا ، بالاضافة الى استكمال التحضيرات استعدادا لإطلاق العمليات لمشاريعنا الجديدة في أرمينيا وباكستان. وتواصل "العربية للطيران" انتهاج استراتيجية التوسع التي تعتمد على تنويع اعمالها والاستثمار في الخدمات المبتكرة بالاضافة الى اعتماد المزيد من التدابير للحد من التكاليف التشغيلية".

واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني قائلاً: "لا تزال صناعة الطيران العالمية تواجه تحديات جيوسياسية، وتداعيات ارتفاع أسعار النفط، وعدم اليقين تجاه التعافي الاقتصادي الكامل. وبالرغم من هذه التحديات المستمرة ، إلا أننا على ثقة كاملة بنموذج العمل الذي نتبعه ومدى فعَاليته بالاضافة الى قوة صناعة الطيران ودورها المحوري في دعم التعافي الاقتصادي الإقليمي والعالمي."

وخلال النصف الأول من العام 2022، أضاقت "العربية للطيران" 6 طائرات جديدة الى اسطولها ونجحت بتوسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 16 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر. وكشفت مجموعة "العربية للطيران" عن العلامات التجارية لشركتي "فلاي آرنا" و"فلاي جناح"، المشروعين المشتركين التي اطلقتهما الشركة مؤخراً في أرمينيا وباكستان ، وحصدت "فلاي آرنا" على شهادة المشغل الجوي في يونيو من العام الجاري وتلاها اطلاق عمليات الشركة في شهر يوليو مع بدء رحلاتها المباشرة بين العاصمة الارمنية يارفان والغردقة وشرم الشيخ في مصر. واستأنفت الشركة خلال النصف الاول خدمات إنهاء إجراءات السفر ضمن المدينة عبر دولة الامارات وحصدت على جائزة "ناقلة العام" خلال حفل توزيع جوائز "اير ترانسبورت" 2022 الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا، وفي مارس تم تصنيف العربية للطيران كافضل شركة طيران اقتصادي من فئة أربع نجوم لعام 2022 من قبل جمعية تجربة المسافرين (إيبيكس) والذي يعد أول برنامج في العالم لتقييم كامل عمليات شركات الطيران بناءً على آراء المسافرين.

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حول "العربية للطيران"

تعد "العربية للطيران" (شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي) شركة الطيران الاقتصادي الأولى والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون الأسطول الحالي للشركة، التي بدأت رحلاتها الجوية في أكتوبر 2003، من 64 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320" و A321 تخدم أكثر 190 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الستة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة) والمغرب ومصر وأرمنيا. وتهدف الشركة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، إلى توفير خدمات سفر جوي مريحة، وموثوقة، ومنخفضة التكلفة. ويتوافر مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني: www.airarabia.com.