المنامة، البحرين - أعلن بنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين SALAM ورمز التداول في سوق دبي المالي SALAM_BAH) عن إتمامه بنجاح عملية إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في قوة البنك المالية واستراتيجية النمو المستدام على المدى الطويل. حظي هذا الإصدار، الذي تم طرحه على شكل اكتتاب خاص وباستشارة من شركةASB Capital (ذراع إدارة الأصول والأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك السلام ومقرها مركز دبي المالي العالمي) باهتمامٍ واسعٍ من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين.

ويُعدّ إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى بمثابة مبادرة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة الشمولية لتعزيز الكفاءة المالية، مما يدعم قاعدتها الرأسمالية ويقوي خطط نموها المستقبلية. وبعد تحقيق نمو سنوي قياسي في السوق تجاوز 35% في جميع مؤشرات الميزانية العمومية، صُمم هذا الإصدار بهدف تحسين القدرة المالية للمجموعة وتعزيز هيكل رأس مالها.

ويؤكد هذا الإصدار على التزام البنك المتواصل بتعزيز النمو المستدام والمرونة المالية، مما يرسخ مكانته كمجموعة مالية رائدة ومتنوعة في المنطقة. ويُشير الطلب القوي من المستثمرين إلى مدى قدرة المجموعة على تأمين السيولة من الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك ومركزه المالي.

والجدير بالذكر أنه قد تم تكليف شركة ASB Capital من قبل بنك السلام لتقديم الاستشارات المتعلقة بعملية الإصدار. وكجزء من نشاطها في أسواق الأدوات المالية (Capital Markets)، تقدم الشركة مجموعة حلول تمويلية مبتكرة ومصممة لتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في السوق وشراكاتها الاستراتيجية. كما عُينت شركة ASB Capital مؤخرًا كمدير إصدار مشارك من قبل شركة Bapco Energies في الربع الأول من عام 2025 لإصدار صكوكها بقيمة مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: "إن الإقبال الكبير على إصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى بقيمة 450 مليون دولار أمريكي هو شهادةٌ على القوة المالية لبنك السلام ومصداقيته الراسخة في السوق، فضلاً عن نجاح ووضوح توجهاته الاستراتيجية. فمنذ عام 2020، حققنا نمواً مستمراً في إجمالي حقوق الملكية بنسبة تزيد عن 65%، حيث يعزز هذا الإصدار قاعدتنا الرأسمالية ويمنحنا مرونة مالية أكبر لتحقيق تطلعاتنا الطموحة للنمو. كما أطلقنا مؤخرًا استراتيجية نمو طموحة تشمل جميع شركات المجموعة. ونحن على ثقة تامة بأن المجموعة في وضع تنافسي يمكّنها من مواصلة خلق قيمة مستدامة للمساهمين".

وأضاف قائلًا: "إن قدرة شركة ASB Capital على جذب طلب استثماري متزايد، رغم تقلبات الأسواق العالمية، يؤكد على إمكانيات الفريق الكبيرة وكفاءته العالية في مجال أسواق الأدوات المالية. ومن خلال تركيزها على جمع رأس المال بكفاءة وتقديم حلول تمويلات مخصصة، تُمكّن ASB Capital زبائنها من الوصول إلى شبكة واسعة من مصادر التمويل، مما يساعدهم على التكيف مع متغيرات السوق وتحقيق تطلعاتهم في النمو. وإلى جانب إصدار بنك السلام لرأس مال إضافي من الفئة الأولى، تضم محفظة

ASB Capital في أسواق الأدوات المالية مجموعة من الاتفاقيات المحتملة من مؤسسات مالية إقليمية العديد من المؤسسات، إذ تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة كالصكوك، وصكوك رأس المال الإضافي من الفئة الثانية، والتمويلات المشتركة، وغيرها من الأدوات المالية المُهيكلة".

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