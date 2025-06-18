دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة تزيد عن 450 مليون درهم على شركة "نارسكو للمقاولات" لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروعها السكني الفاخر "سنترال بارك بلازا" ضمن مشروع توسعة سيتي ووك في دبي، والذي من المقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2027.

يقع المشروع وسط مناظر طبيعية خضراء وارفة، ويضم برجين رائعين يُضفيان لمسةً من الفخامة على حياة المدينة، ضمن مجمع سكني فاخر يحاكي أجواء الحدائق في حي سيتي ووك الفاخر في دبي. يتألف البرجان (أ) و(ب) من 23 طابقاً و20 طابقاً على التوالي، وسيضمان 212 شقة مصممة بعناية فائقة، بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس فسيحة بأربع غرف نوم وشقق بنتهاوس حصرية، لتلبية مختلف أنماط الحياة الراقية في أحد أكثر أحياء دبي جاذبية وطلباً عليها.

يمثل "سنترال بارك بلازا"، الذي يعد الإضافة الأخيرة إلى "سنترال بارك في سيتي ووك"، المرحلة الأكثر تميزًا للشقق، حيث توفر فرصة فريدة للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع في الوقت نفسه بمجموعة لا مثيل لها من مرافق نمط الحياة العصري، وكلها يمكن الوصول إليها بسهولة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يعد "سنترال بارك بلازا في سيتي ووك" وجهة مثالية لتوفير مستوىً جديد من نمط الحياة العصري في قلب دبي، ما يجسد التزامنا بتطوير وجهات راقية تعطي الأولوية لحياة المجتمع ورفاهيته. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة ’نارسكو للمقاولات‘ في هذا المشروع، ونحن على ثقة بقدرتهم على تنفيذ مشروع سكني استثنائي يتماشى مع رؤيتنا في توفير تجارب للعيش لا مثيل لها في دبي".

من جانبه، قال عمر عبدالله العارف، مدير عام شركة "نارسكو للمقاولات": "يسعدنا أن نكون جزءاً من توسعة سيتي ووك، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمعلم رئيسي والوجهة الأكثر تميزاً في المدينة للحياة الحضرية في الطبيعة. تعد هذه الشراكة مع "دبي القابضة للعقارات"، المطور العقاري الرائد في دبي، إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، حيث تمثل أول تعاون لنا معاً. إنها لحظة فخر تعكس سنوات من النمو، ونحن ملتزمون بإثبات أننا الخيار الصحيح لهذا المشروع. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد، والمساهمة في استمرار بروز دبي على الساحة العالمية."

يمزج "سنترال بارك بلازا في سيتي ووك" بين صخب المدينة وجمال الطبيعة، بما يتيح للسكان فرصة فريدة لتجربة معيشة المدينة بحيويتها وهدوء بيئتها الخضراء الوارفة. يمزج المشروع بسلاسة بين نمط الحياة السريع في قلب المدينة والهدوء والسكينة الطبيعية، على خلفية خلابة من أفق دبي الساحر.

سيستمتع السكان بمجموعة لا حصر لها من المرافق ووسائل الراحة المتميزة على مقربة منهم، مما يتيح لهم الاستمتاع بنمط حياة عصري. وتشمل هذه المرافق مسابح ومناطق للألعاب المائية، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساراً للجري، وحديقة مخصصة للحيوانات الأليفة، ومساحات خضراء للعب والرياضة متعددة الاستخدامات، وملاعب تنس واسكواش، وملعباً لكرة السلة، ومساحة مخصصة للتزلج، وطاولات للألعاب، وصالة خارجية للألعاب الرياضية، ونادياً صحياً وساونا، ومساحة مخصصة لليوغا والتأمل، ومطاعم ومتاجر، وصالات للمناسبات، وحضانة أطفال، ومنطقة مخصصة للفعاليات.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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