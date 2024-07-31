ستصل سعة "استاد روشن" إلى 45,000 مقعد، وسيضم مناطق متعددة الاستخدامات تتيح استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية والمناسبات المختلفة كما سيحيط بالملعب مجموعة من المتاجر والمطاعم وأماكن الضيافة، إلى جانب المساحات الخضراء المفتوحة.

يمثل الملعب خطوة مهمة في مسيرة مجموعة روشن التوسعية والتي تشمل مجال تطوير المنشآت الرياضية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني الرائد وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إنشاء ملعب أيقوني بمواصفات عالمية تصل سعته إلى 45,000 مقعد على مساحة إجمالية تزيد عن 450 ألف متر مربع جنوب غرب مدينة الرياض.

يتميّز "استاد روشن" بتصميمه متعدد الاستخدامات والذي يضمّ مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم وأماكن الضيافة. ويتوسط المشروع ملعباً رئيسياً مخصصاً لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية، ويربط بين مختلف مرافقه بشكلٍ انسيابي داخل تصميم مفتوح ومترابط. وسيُصبح هذا المشروع معلماً بارزاً في منطقة جنوب غرب الرياض، حيث يتميز بتصميمه الكريستالي اللامع الذي ترتفع أطرافه لتضفي لمسة جمالية على سماء المنطقة المحيطة بالملعب، وهو مُستوحى من النسيج العمراني والسمات المعمارية للمنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا الملعب خطوة هامة في مسيرة مجموعة روشن التوسعية والتي تشمل مجال تطوير المنشآت الرياضية، ويعد دليلاً على التزام المجموعة بالمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال تطبيق نهج "روشن" في التطوير العقاريّ المستدام، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 . وسيستمتع زوار الملعب بإمكانية الوصول إلى المرافق الرياضية التي تتوفر حول الملعب مثل ممرات المشاة والمساحات الخضراء العامة، مما يجعله وجهة نابضة بالحياة.

تم تصميم "استاد روشن" ليُلبّي جميع متطلبات استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية، بالإضافة إلى استقبال الأحداث الترفيهية والثقافية والاجتماعية الأخرى. وسيعزز هذا التصميم من استخدام أحدث التقنيات مثل الطاقة الشمسية التي يتم دمجها في البنية التحتية المتكاملة للملعب، كما يساعد تصميم سقف الملعب على تعزيز حركة الهواء، ما يضمن الحصول على التهوية الكافية، بالإضافة إلى التحكم في وصول أشعة الشمس إلى داخل الملعب خلال ساعات النهار.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذيّ المكلف لمجموعة "روشن"، الدكتور خالد جوهر، قائلاً : "يجسد مشروع استاد روشن التوجه الإستراتيجي الذي تشهده روشن بالتحول إلى مطوّر عقاري متعدد الأصول. كما نفخر بتقديم هذا المشروع الطموح الذي سيساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير تجربة رائعة لسكان مدينة الرياض، ويعزز من جاذبية المملكة لاستضافة المسابقات الدولية. وتؤكد روشن، المطور العقاري الوطني الرائد، بهذه الخطوة، على التزامها بدعم النموّ الاقتصاديّ ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030".

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