مساهمو الشركة يوافقون على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية تبلغ 0.45 فلس للسهم الواحد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة في توفير حُلول التأمين المُبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي وافق خلاله مساهمو الشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% (0.45 درهم للسهم الواحد بإجمالي توزيعات بلغت 256.5 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقد تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين والموافقة عليها، كما وافق المساهمون أيضاً على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "فخورون بتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها العام الماضي، ما يؤكد تطور استراتيجية الأعمال التي حددتها الإدارة، ويعكس مدى التزام وتفاني فريق العمل الشركة. لقد لعب مساهمونا دوراً هاماً في دفع مسيرة نمو وتطور أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين والمضي بها نحو المزيد من النجاح والتألق، ويأتي قرار توزيع الأرباح النقدية ليعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم".

وأضاف: "لقد حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال العام 2023 انجازاً جديداً وهاماً تمثل في تحقيق واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة بإجمالي بلغ 401.2 مليون درهم. وبالنظر إلى المستقبل، نجدد التزامنا بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة التي تساهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح، وترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع التأمين في دول الخليج العربي".

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "عززت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مكانتها الرائدة في السوق بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية، وقد تجلى ذلك في تسجيل أرباح قياسية وتوزيعات أرباح نقدية متميزة هذا العام. ونؤكد التزامنا بالعمل لتقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا، ومواصلة الاستثمار في المبادرات التقنية والرقمية الجديدة والجهود المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه السوق التي تشهد تطور وتغير مستمر".

واختتم قائلا: "نؤكد في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين التزامنا والتزام مساهمينا بدعم المجتمع من خلال العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تعنى بدعم المجتمع والهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما نجدد التزامنا بدعم جهود الاستدامة الوطنية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً ".

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ADNIC هي إحدى شركات التأمين الرائدة في تزويد التغطيات التأمينية للأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا )مينا). ولدى الشركة شبكة واسعة من الفروع ومراكز البيع وتقديم الخدمات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مكتب الشركة التمثيلي في العاصمة البريطانية لندن. شركة أبوظبي الوطنية للتأمين شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم تأسيسها في عام 1972.

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