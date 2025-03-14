دبي: اختتم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية بنجاح كبير كعادته، مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2024 إلى جانب بنود القرارات الأخرى المطروحة خلال الاجتماع، والتي تضمنت الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للسنوات المُقبلة.

وقد سجل عام 2024 مستويات قياسية ليمثل عامًا استثنائيًا آخر لبنك دبي الإسلامي، حيث حقق إجمالي الدخل نموًا سنويًا بنسبة 16% ليصل إلى 23.3 مليار درهم إماراتي. وتجاوزت أرباح المجموعة (ما قبل الضريبة) أكثر من 9 مليار درهم إماراتي، بزيادة تقارب 27% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 295 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 10.1%. وقد عزز ذلك من توسع الميزانية العمومية، حيث ارتفع إجمالي موجودات بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 345 مليار درهم إماراتي. وأتاح الأداء القوي للبنك في عام 2024 توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم إماراتي، مع إمكانية توزيع ما يقارب 50% من صافي الأرباح.

وبالإضافة إلى الموافقة على النتائج المالية للبنك وإقرار توزيع الأرباح، صادق المساهمون على مسائل إدارية رئيسية أخرى، بما في ذلك التأكيد على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025، إلى جانب قرارات أخرى تهدف إلى تعزيز الإطار التشغيلي للبنك.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "لا تزال المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمستندة إلى قيادة حكيمة ذات رؤية ثاقبة، ومبادرات استراتيجية قوية، تشكل حافزاً للنمو المستدام، حيث تواصل دبي مسيرتها التنموية بسرعة هائلة لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار المالي. وقد أثبت بنك دبي الإسلامي مرة أخرى قدرته على التعامل مع تحولات السوق في ظل هذا المشهد الحيوي الراهن، وتحقيق أداء قياسي وخلق قيمة طويلة الأمد. وتعكس النتائج القوية التي حققناها في عام 2024 توافقنا الاستراتيجي مع الأولويات الاقتصادية للدولة، ما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الإمارات للازدهار والتنمية المستدامة".

من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يُجسّد الأداء الاستثنائي لبنك دبي الإسلامي خلال عام 2024 قدرتنا على تحويل الطموحات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. ومع نمو أرباحنا قبل الضريبة إلى أكثر من 9 مليارات درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 27%، وتجاوز إجمالي الموجودات حاجز 345 مليار درهم إماراتي، فإننا نمضي قدمًا في إعادة تعريف آفاق التمويل الإسلامي، مُرسّخين مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة عالميًا. وتستند هذه الإنجازات الاستثنائية إلى التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي، ما يعزز دورنا كشريكٍ أساسيٍ في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما تؤكد توزيعات الأرباح بنسبة 45% التي تم إقرارها لعام 2024 التزامنا بتحقيق عوائد ملموسة لمساهمينا، والاستثمار في نمو استراتيجي يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأضاف د. شلوان: لقد مكّنتنا ثقة أصحاب المصلحة من توسيع حضورنا في السوق وتطوير مجموعة خدماتنا. وسنقوم بالبناء على هذا الزخم في عام 2025 من خلال توسيع نطاق منظومتنا الرقمية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الموجه، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود. وبفضل ميزانيته العمومية المرنة ونهجه القائم على الابتكار، بات بنك دبي الإسلامي، في وضع قيادي مثالي يمكنه من قيادة الحقبة الجديدة للتمويل الإسلامي، ودفع عجلة نموّ مستدام يعكس رؤيتنا الطموحة وتماشيها مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة."

وفضلاً عن النتائج المالية القوية التي حققها البنك، كان عام 2024 عاماً من التقدم الاستراتيجي والابتكار لبنك دبي الإسلامي، والذي نجح في ترقية منصاته التكنولوجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومستويات الأمان وقابلية التوسع لتلبية الاحتياجات المتطورة لمتعامليه في ظل التحول الرقمي المتسارع. وفي سياق تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في مجال التمويل المستدام، واصل بنك دبي الإسلامي دعم أجندة دولة الإمارات لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 من خلال إصدارات صكوك بارزة وتوجيه الاستثمارات في مبادرات خضراء ومستدامة. ومع دخول بنك دبي الإسلامي عام 2025، فإنه سيظل ملتزمًا بالابتكار والشمول المالي والنمو المسؤول، ما يضمن خلق قيمة طويلة الأجل لمتعامليه ومساهميه ويعود بالنفع على الاقتصاد الإماراتي بشكل أوسع.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة مدرجة في "سوق دبي المالي". وبصفته أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، فإنه يقود جهود تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي. تتمتع المجموعة بموجودات تفوق 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تتجاوز 10,000 موظف و500 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وفي حين يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، فإنه يوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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