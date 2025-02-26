دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تخطي حجم معاملاتها السلعية حاجز 2 مليون طن متري اعتباراً من 12 فبراير 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يضع الشركة على مسار ثابت يضمن استمرارية النمو طوال العام.

وجاء هذا النمو الملحوظ مدفوعاً باستراتيجية تنويع المنتجات والتوسع في الأسواق، مما مكّن الشركة من تعزيز حصتها السوقية في الأسواق الرئيسية وتجاوز أداء القطاع ككل. وساهمت قوة مبيعات المنتجات الأساسية، مثل القمح والفاصولياء ومسحوق فول الصويا، إلى جانب زيادة حجم المبيعات للعملاء والشركاء الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط والمغرب وتركيا، في تحقيق هذا الإنجاز المهم وترسيخ مكانة الشركة في السوق.

وتعليقاً على الإنجاز، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "يُؤكد نجاحنا في تجاوز حاجز مليوني طن متري في أقل من شهرين من عام 2025 قوة نموذج أعمالنا والجهود الدؤوبة التي تبذلها فرقنا العالمية. وقد كان تركيزنا على تنويع محفظة المنتجات والتوسع في الأسواق عاملاً أساسياً في تحقيق هذا النمو. كما ساهم استحواذنا على حصة قدرها 60% من شركة جراديركو وشركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها إلى زلار القابضة، في تعزيز قدراتنا التجارية وترسيخ مكانتنا في السوق المغربية والمنطقة ككل."

ويُتوقع أن يشهد مسار نمو انفيكتوس للاستثمار تسارعاً إضافياً عقب استحواذها الأخير على شركة ميريك للصناعات، أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق، والذي أُعلن عنه في أوائل فبراير من العام الجاري. ويسهم هذا الاستحواذ في إضافة قيمة كبيرة للشركة من حيث التوسّع والتكامل التشغيلي، مما يعزز قدراتها في المعالجة ويوسّع عروضها من المنتجات. وتمتلك شركة ميريك للصناعات مجموعة من العلامات التجارية الغذائية الرائدة، كما تدير منشآت استراتيجية لطحن الحبوب ومعالجتها بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو مليون طن متري.

واختتم عبد اللطيف قائلاً: "نواصل التطلع بثقة إلى فرص النمو الواعدة التي يوفرها استحواذنا الأخير، مع التزامنا برؤيتنا في تحويل انفيكتوس للاستثمار إلى مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحقيق إيرادات بقيمة 25 مليار درهم إماراتي (6.8 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2028. ونثق بقدرتنا على مواصلة زخم النمو طيلة العام وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، بفضل خططنا الاستثمارية الطموحة، ومحفظة منتجاتنا المتوسعة، وحضورنا الإقليمي المتنامي."

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نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 54 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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