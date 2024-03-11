المساهمون ينتخون مجلس إدارة جديد ورئيساً جديداً

دبي: انتخب مجلس إدارة بنك دبي التجاري السيد أحمد عبد الكريم محمد جلفار رئيساً لمجلس إدارة البنك، والسيد أحمد عبد الله جمعة بن بيات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقد تمَّ الإعلان عن تعيينهما في تلك المناصب عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري بتاريخ 6 مارس 2024. وخلال الاجتماع، انتخب المساهمون كل من السادة بطي سعيد الكندي، وخالد عبد الواحد الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود محمد إبراهيم عبيد الله، وعلي فردان الفردان، وعبدالله محمد الكرم، وعبدالواحد محمد الفهيم، وموزة عمر الفطيم وهادي محمد بدري أعضاءً لمجلس إدارة البنك للفترة 2024-2027.

وتعليقاً على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي التجاري، قال السيد أحمد عبد الكريم جلفار: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة واختياري لتولي مسؤولية قيادة إدارة البنك وصولاً إلى آفاق جديدة، وزيادة قيمة العائد للمساهمين".

كما أشاد جلفار بالخبرة الممتازة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة الجدد ومعرفتهم، قائلاً: "إنني أتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمواصلة تعزيز نمو البنك وتحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية واستكشاف مسارات جديدة لتطوير الأعمال."

واختتم قائلاً: "أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري لمعالي حميد محمد القطامي لتفانيه وإخلاصه في قيادة البنك على مدى السنوات الست الماضية، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت ولايتهم على خدماتهم المثالية، والتي أرست أساسًا قويًا لنجاح البنك."

هذا ويتمتع السيد أحمد جلفار بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود، ويحمل في جعبته خبرة واسعة في هذا المجال، حيث تولى مناصب قيادية خاصَّة لدى مجموعة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، توُّجت بتوليِّه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكذلك لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (Du)، والتي يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب. كما شغل منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي. وهو عضو مجلس إدارة البنك منذ مارس 2018.

خلال اجتماع الجمعية العمومية، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من إجمالـي الأربـاح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأس مال البنك كمـا بتاريـخ 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8%.

وقد شهد بنك دبي التجاري عاماً استثنائياً، حيث حقق أرباحاً صافية قياسية وإنجازات ملحوظة في جميع المجالات. ويعد صافي الأرباح هو الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2% ليصل إلى 2,650 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغ اجمالي الموجودات 129 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 13.7% ليصل إلى 15.8 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4,938 مليون درهم إماراتي بنسبة قدرها 29.5%، نتيجة لإرتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة حيث بلغت 24.87 في المائة.

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري عام 1969 وهو مسجل كشركة مساهمة عامة ومدرج في سوق دبي المالي حيث تعود ملكيَّة معظم أسهمه لمواطنين وجهات إماراتية بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD). وبمرور السنوات، استطاع بنك دبي التجاري بناء صرح مصرفي متطور يتمتع ببنية مالية قوية، وقاعدة متنامية من العملاء. هذا ويعد بنك دبي التجاري اليوم أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم لعملائه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

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