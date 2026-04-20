دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نموًا بنسبة33 % في حجم أعمالها خلال عام 2025، حيث نظّمت وأدارت وقدمت خدماتها إلى442 فعالية تنوعت بين84 معرضًا و16 مؤتمرًا و26 فعالية ترفيهية ورياضية وموسيقية و3 عروض أزياء و6 حفلات شركات و13 حفل تخرج، بالإضافة إلى 186 فعالية خارجية أقيمت في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وعلى صعيد المعارض المتخصصة، واصلت الشركة تنظيم عدد من الفعاليات الدولية البارزة، من بينها معرض عالم القهوة الذي اجتذبت دورته الرابعة نحو 17 ألف زائر متخصص من 78 دولة، وشهد تضاعف حجمه 4 مرات خلال أربع سنوات، حيث أقيمت دورة عام2025 على مساحة 20 ألف متر مربع بزيادة%30 عن الدورة السابقة.

كما توسعت أنشطة الشركة خارج دولة الإمارات إلى مملكة البحرين بتنظيم مهرجان البحرين للقهوة بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث استقطبت دورته الأولى أكثر من 10 آلاف زائر.

وفي مجال المؤتمرات، نظمت دي إكس بي لايف16 مؤتمرًا دوليًا، من أبرزها المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحفICOM الذي يضم أكثر من50 ألف عضو في137 دولة، ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي UPU التابع للأمم المتحدة الذي يضم192 دولة.

كما شهدت القمة الشرطية العالمية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع شرطة دبي حضور 922 من قادة الشرطة والمتخصصين والدبلوماسيين، واستقطبت53,922 زائرًا من أكثر من110 دول، بزيادة تجاوزت %300 مقارنة بالدورة السابقة؛ كما نظّمت مؤتمر ميدام MEIDAM الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل في دبي، وأطلقت النسخة الأولى للمؤتمر في المغرب، وهذا بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات العلمية والصحية والتجارية.

وفي مجال تصميم وتشييد منصات العرض، نفذت دي إكس بي لايف 286 منصة عرض للشركات والهيئات الحكومية على مساحة 450 ألف قدم مربعة داخل دولة الإمارات وخارجها، منها 44 منصة في 13 مدينة عالمية، شملت أستراليا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة والهند والسعودية ومصر والمغرب وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة.

كما نظمت الشركة مجموعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية، منها ليالي حتا الثقافية لصالح هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفعالية حتا تجمعنا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع و"براند دبي".

وتعليقًا على ذلك قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس لدى دي إكس بي لايف:"يؤكد الأداء القوي الذي حققته دي إكس بي لايف خلال عام2025 الدور المتنامي الذي تضطلع به في دعم صناعة المعارض والفعاليات في دبي والمنطقة، من خلال تقديم حلول متكاملة تجمع بين الخبرة التشغيلية والابتكار في تصميم وتنفيذ الفعاليات، ويعكس هذا الإنجاز الثقة المتزايدة التي تحظى بها خدماتنا من قبل منظمي المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى داخل الدولة وخارجها."، وأضاف: "وفي ظل الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع الفعاليات عالميًا، فإننا نواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا، وتقديم تجارب متكاملة تلبّي تطلّعات العملاء والشركاء، وتُسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى".

وقد شهد عام 2025 تقديم دي إكس بي لايف خدمات الفعاليات المتكاملة لعدد من المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى، بما في ذلك جيتكس جلوبال وجيتكس أفريقيا وجيتكس برلين، وجلفود، وبيوتي وورلد، وأوتو ميكانيكا، ومعرض الأغذية السعودي وسوق السفر العربي وغيرها من الأحداث الدولية؛ كما أقامت مهرجان Global Encounters في مركز دبي التجاري العالمي، على مساحة 120 ألف متر مربّع، وشهد حضور أكثر من 100 ألف زائر من 85 دولة على مدار 9 أيام، حيث اجتمع 4 آلاف فنان ورياضي و3,500 متطوع في 9 مناطق حافلة بالعروض الفنية والرياضية والمعارض الثقافية، وسط تجهيزات مبهرة شملت 15 مسرحًا و1,500 متر مربع من شاشات LED، ما ساهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للفعاليات العالمية، مع الإعلان عن عودة المهرجان مجددًا في عام 2028.

وكانت دي إكس بي لايف، قد فازت بثلاث جوائز ضمن جوائز فعاليات الشرق الأوسط 2025، هي أفضل فعالية مجتمعية عن"ليالي حتا الثقافية"، وأفضل تصميم وتشييد جناح أقل من100 متر مربع عن جناح "فوجي فيلم" في معرض ميدلاب، وأفضل فعالية بميزانية محدودة عن تنظيم مهرجان دبي للقهوة الذي استقطب أكثر من 20 ألف زائر.

