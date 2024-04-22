إعمار العقارية تعلن عن توزيع أرباح قدرها 4.4 مليار درهم (50 فلس للسهم) خلال الاجتماع السنوي لجمعيّتها العمومية، وتسجّل أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 40.3 مليار درهم لعام 2023

تعيين مجلس إدارة جديد لإعمار العقارية يقود استراتيجية النموّ المستقبلي للشركة.

بلغت مبيعات "إعمار" العقارية المحلية منذ بداية العام وحتى الآن أكثر من 19 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة تفوق 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تواصل إعمار التركيز على التحول الرقمي والتوسع في السوق لتعزيز النمو المستقبلي.

الإمارات العربية المتحدة، دبي - 22 أبريل 2024: عقدت إعمار العقاريّة ش.م.ع. اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة حيث صادق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 50 فلس لكلّ سهم تصل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس قوة الأداء المالي للشركة والتزامها بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وتمّت خلال الاجتماع كذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.

كما قام المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد يقود استراتيجية النموّ للشركة يضمّ السيدة والسادة التالية أسماؤهم: السيد محمّد علي راشد العبّار، السيد جمال ماجد خلفان بن ثنيه، السيد أحمد بن جمال بن حسن جاوه، السيّد بطي عبيد بطي الملا، السيّدة إيمان محمود عبد الرزّاق، سعادة عبد الله علي أحمد بن زايد الفلاسي، سعادة أحمد سعيد عبيد بن مسحار المهيري، سعادة عمر حمد عبد الله بوشهاب، والسيّد محمد عمر كريم.

وعرض مجلس الإدارة الأداء القوي الذي حقّقته الشركة خلال عام 2023، والذي نجحت بتحقيقه من خلال مجموعة من الاجراءات الصارمة التي ساهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المنشود على مدار العام.

تميّز أداء إعمار في عام 2023 بمبيعات عقارية قوية للمجموعة، بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار أمريكي) منها 37.4 مليار درهم إماراتي (10.2 مليار دولار أمريكي) في السوق المحلية، مظهراً ثقة العملاء المستمرّة في اسم إعمار وعلامتها التجارية، وابتكار إدارتها، وجودة مشروعاتها. وسجّلت إعمار إيرادات بقيمة 26.7 مليار درهم (7.3 مليار دولار أمريكي) وصافي أرباح بقيمة 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، محققة نمواً بنسبة 7% و70% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان هذا الأداء مدعوماً بالنمو في السياحة الذي شهدته دبي، والاتجاه التصاعدي المستمرّ في مبيعات التجزئة، والزيادة المستمرة في الطلب على العقارات. كما حققت إعمار نمواً بنسبة 67% في الأرباح لتصل إلى 17.3 مليار درهم إماراتي (4.7 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2023 مقارنة بالعام 2022..

وضمن إطار الإنجازات التي حقّقتها إعمار ، تسجيل طلبات مبيعات عقارية محلّية ضخمة في الربع الأول من عام 2024. إذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية المحجوزة هذا العام حتى الآن أكثر من 19 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي)، أي بارتفاع أكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومع محافظة إعمار على التزامها بتسليم جميع المشاريع قيد التنفيذ في الوقت المحدّد، فإن استثمارها من خلال تمكين أصحاب الكفاءات، ودعم المواهب الوطنية من أبناء وبنات دولة الإمارات، واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية، والموارد التكميلية، من شأنه أن يضمن كذلك استمرارية الأداء المتميز للشركة ويساعدها على تحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرّح محمّد العبار قائلاً: "في ضوء النتائج اللافتة التي نشهدها في عام 2024، تنظر إعمار إلى المستقبل بتفاؤل كبير، مع التزام راسخ بتعزيز التميّز التشغيلي وزيادة عائدات الاستثمار، والارتقاء بمستوى رضا العملاء. نحن نواصل بثبات إطلاق مشاريع سبّاقة تُسهم بشكل فعّال في دعم اقتصاد دبي وتُعزّز القيمة المُضافة للمساهمين على المدى البعيد. ومن خلال مبادراتنا الاستراتيجية في مجالات التحوّل الرقمي، وابتكار المشاريع الرائدة، واختراق الأسواق الجديدة، نحن في موقع يمكّننا من تحفيز النموّ المستدام وبناء أسس متينة لاستمرارية نجاحنا في المستقبل."

ولطالما نجحت إعمار في تقديم تجارب فريدة تعكس مقوّمات الحياة العصريّة رفيعة المستوى في جميع القطاعات، وذلك من خلال رفع مستوى أعمالها والارتقاء بمعايير الابتكار والجودة والتصميم، ما يسهم في استمرار استقطاب المستثمرين من داخل وخارج الدولة على حدّ سواء.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 108,000 وحدة سكنية* في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و34 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 8,700 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، المكان الأكثر زيارة في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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