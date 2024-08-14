

ارتفاع الإيرادات بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 27.2 مليار درهم إماراتي

ارتفاع الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 10.9 مليار درهم إماراتي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (”طاقة“، ”الشركة" أو ”المجموعة“)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً قوياً مدعوماً بإيرادات مستقرة من أعمال قطاع النقل والتوزيع، وعززتها مساهمة شركة "حلول المياه المستدامة القابضة".

أبرز النتائج المالية:

بلغت إيرادات المجموعة 27.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، التي ساهمت أيضاً بزيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.

بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.

بلغ صافي الدخل 4.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها نصف مليار درهم إماراتي (12.3%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة، أما في حال احتسابها، فيصبح صافي الدخل أقل بقيمة 9.2 مليار درهم إماراتي.

بلغ الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة "المرفأ 2"، ومحطة "الشويهات 4"، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.

بلغت التدفقات النقدية الحرّة 4.3 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 2.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة للإنفاق الرأسمالي على تطوير مشروعي تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي؛ محطة "المرفأ 2"، ومحطة "الشويهات 4"، إضافة إلى تحركات أخرى في رأس المال العامل.

بلغ إجمالي الدين 58.6 مليار درهم إماراتي، منخفضاً من 61.7 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليار درهم إماراتي من السندات المستحقة، وسداد قروض مجدولة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي. وبمقابل ذلك، تمت إضافة مبلغ قدره 1.5 مليار درهم إماراتي إلى إجمالي الدين، هي ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، ومبلغ قدره 0.6 مليار درهم إماراتي من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة "المرفأ 2"، ومحطة "الشويهات 4".

أبرز الإنجازات الاستراتيجية:

أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع:

أعلن تحالف الشركات، الذي يضمّ كلاً من "طاقة"، وشركة "الرؤية الدولية للاستثمار"، ومؤسسة "الخليج للاستثمار" إنجاز صفقة لتمويل مشروع "خزان جُعرانة للمياه" في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. وهذا إنجازٌ مهم لشركة "طاقة"، حيث يعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة في المنطقة، ويتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع أعمالها في قطاع النقل والتوزيع على المستوى الدولي.

أعمالنا في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه:

أعلن قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة" عن إبرام اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة "ساتورب"، وهي مشروع مشترك مملوك من قبلِ كلٍّ من شركة "أرامكو السعودية" وشركة "توتال إنرجيز"، لتطوير محطة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار لصالح التوسعة الاستراتيجية لمجمّع التكرير والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. وستمتلك "طاقة" 51% من المحطة، بينما تمتلك شركة "جيرا" حصة 49% المتبقية، وستتولى "طاقة" مع "جيرا" أعمال تشغيل وصيانة المحطة، التي ستوفر ما يصل إلى 475 ميجاواط من الكهرباء وحوالي 452 طن في الساعة من البخار باستخدام تقنيات غاز متقدمة تعمل بنظام الدورة المركبة.

دخلت محطة "الطويلة" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي حيز التشغيل التجاري الكامل خلال الربع الثاني من عام 2024. وهي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه وأكثرها كفاءة في العالم، بقدرة تصل إلى 200 مليون جالون يومياً.

صفقات "مصدر" للاستحواذات الاستراتيجية في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية: وقَّعت "مصدر" اتفاقية نهائية مع شركة "جي إي كيه تيرنا" لشراء 67% من الأسهم في شركة "تيرنا إنرجي" لتنمية محفظة مشاريع "مصدر" في قطاع الطاقة المتجددة في كلٍّ من اليونان والاتحاد الأوروبي. وتستهدف شركة "تيرنا إنرجي" الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ما سبق، أعلنت "مصدر" خططها للاستحواذ على حصة 50% في شركة "تيرا-جن باور" إحدى أكبر الشركات المُولِّدة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في منطقة أمريكا الشمالية، من شركة "إنرجي كابيتال بارتنرز"، والتي تشغل 2.4 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و5.1 جيجاواط/ ساعة من مرافق تخزين الكهرباء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات الاستحواذ هذه بحلول نهاية عام 2024 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف "مصدر" المتمثل في الوصول إلى إنتاج 100 جيجاواط كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عبر أصولها حول العالم بحلول عام 2030.



أبرز الإنجازات التشغيلية:

بلغ معدّل التوافر التقني في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.5% في النصف الأول من عام 2024 (النصف الأول 2023: 98.2%)، أعلى بنسبة ضئيلة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بلغ معدّل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في مشاريع "طاقة" حول العالم في النصف الأول من عام 2024 98.1%، أي أقلّ بنسبة ضئيلة مقارنة بـ 98.7% لنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة للانقطاعات المخطط وغير المخطط لها في عمليات المحطات العاملة داخل دولة الإمارات والمحطات العالمية.

بلغ معدّل التوافر في أصول شركة "حلول المياه المستدامة القابضة" 96.4% مما يظهر الأداء القوي لهذه الأصول التي احتسبتها "طاقة" منذ بداية العام 2024.

انخفض متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 104.9 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، أي بنسبة 7.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج وإلى إيقاف تشغيل الأصول المتقاعدة للمجموعة في المملكة المتحدة، والتي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء.

وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "إن النمو المتواصل والاستراتيجي، الذي حققته "طاقة" خلال النصف الأول من عام 2024، دليلٌ ملموسٌ على التزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة لديها. لقد حققت الشركة نتائج مالية قوية ومتسقة، مدعومة بترقية تصنيفها الائتماني إلى درجة AA من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ما يؤكد مرونة هيكل رأسمالها القوي. ويظل تركيز "طاقة" على تنفيذ المشاريع وتحقيق الإنجازات ثابتاً، ويتجسد ذلك بعملية الدمج المقبلة لشركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، الأمر الذي سيعزز مكانة "طاقة" كشركة مرافق رائدة متكاملة عموديًا تمتلك خبرات موسّعة في مجال معالجة المياه.

وبالتطلع نحو المستقبل، ستظل "طاقة" ملتزمة بتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة طويلة الأمد، وضمان أن التقدم الذي تحرزه يوفر المنافع لمساهميها، إلى جانب كونها شركة مسؤولة تجاه بيئتنا ومجتمعنا."

ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ("طاقة"): جاء الأداء المالي والتشغيلي القوي لشركة "طاقة" في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعًا بالنمو المستدام في أعمالنا ضمن قطاع النقل والتوزيع، وقد تعزَّز هذا الأداء بالإضافةِ المُرحَّبِ بها لشركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، مما سيتيح مصادر مؤكدة للدخل، ويدعم طموح "طاقة" بأن تصبح شركة مرافق رائدة ومتكاملة توفر المياه والكهرباء منخفضة الكربون للمجتمعات، التي تخدمها، إلى جانب تحقيق القيمة لأصحاب المصلحة لديها. وخلال هذه الفترة، واصلت "طاقة" أيضاً تركيزها على تنفيذ مشاريع استراتيجية رئيسية، فعلى صعيد أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، وقَّعت "طاقة" بالشراكة مع شركة "جيرا"، اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة "أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات" (ساتورب)، وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كلٍّ من شركة "أرامكو السعودية"، و"توتال إنرجيز"، لتطوير محطة صناعية للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبالإضافة إلى ذلك، أنجزت "طاقة" إلى جانب شركائها صفقة لتمويل مشروع خزان "جُعرانة" الاستراتيجي المستقلّ للمياه في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتوسيع أعمالها في قطاع النقل والتوزيع خارج دولة الإمارات."

نبذة عن "طاقة"

تأسّست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA). تمتلك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، ونقل الكهرباء والمياه وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ومتابعة @TAQAGroup على لينكدإن وX (تويتر) وإنستغرام ويوتيوب.

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