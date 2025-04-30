الدوحة، قطر : أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش. م. ق. ع. (ناقلات) عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025 المنتهي في 31 مارس 2025. حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 433 مليون ريال قطري، مقارنة مع 420 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2024، بنسبة زيادة قدرها 3.2%. يعكس هذا الأداء القوي مرونة ناقلات ونجاحها الاستراتيجي في سوق عالمي متغير وديناميكي.

المؤشرات المالية الرئيسية للربع الأول من عام 2025:

صافي الربح: 433 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 3.2%.

بلغ إجمالي المصروفات 673 مليون ريال قطري، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.7%.

يعود هذا النمو المستدام إلى مواصلة ناقلات في تعزيز توسعها الاستراتيجي في أسطول الشركة والتميّز التشغيلي والالتزام بتوفير الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية غير المؤكدة، وبيئة الفائدة المتزايدة، عززت شركة ناقلات عن مكانتها الريادية في القطاع، مستفيدة من الاتفاقيات طويلة الأمد، كما أنها حسنت سبل الاستفادة من الأسطول لرفع الكفاءة وزيادة الربحية.

وقد أعرب المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلًا: "يعكس الأداء المالي القوي لشركة ناقلات في الربع الأول من عام 2025 نجاح الرؤية الاستراتيجية والتزامنا بالتميز. ولأننا مستمرون في زيادة حجم أسطولنا وتعزيز قدراتنا، فإننا نهدف إلى ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال. وتضمن إضافة السفن الجديدة المتطورة تقنيا وشراكاتنا طويلة الأمد أن نبقى في ريادة قطاع نقل الطاقة. ولا يزال تركيزنا منصبًا على النمو المستدام والكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة مضافة طويلة الأمد للمساهمين".

تُعزَز استراتيجية التوسع لدى شركة ناقلات من خلال التزامها بنقل الطاقة المستدامة، حيث تواصل الشركة التقدم وفق برنامج بناء السفن الجديدة، الذي يتضمن سفن الغاز الطبيعي المسال الحديثة وسفن نقل غاز البترول المسال/غاز الأمونيا قيد البناء. واحتفلت شركة ناقلات خلال شهر مارس 2025 ببدء تصنيع عشر ناقلات غاز طبيعي مسال وأربع ناقلات غاز البترول المسال/غازالأمونيا في كلٍ من أحواض بناء السفن "هانوا أوشن" و "هيونداي سامهو" في كوريا الجنوبية

وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، فسوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

نبذة عن ناقلات

شركة ناقلات هي شركة مساهمة قطرية عامة أُدرجت في بورصة قطر في عام 2005. وكشركة رائدة في مجال شحن الطاقة والصناعات البحرية، تشكل ناقلات حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. ويعتبر أسطولها الأكبر على مستوى العالم، إذ يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال. كما تمتلك الشركة وتدير سفينة عائمة لتخزين وإعادة الغاز الطبيعي المسال لحالته الطبيعية، بالإضافة إلى سفينتين مخصصتين لنقل غاز البترول المسال. تتولى شركة ناقلات إصلاح السفن وبناء القطع البحرية وتصنيعها في المنشآت الصناعية في حوض إرحمه بن جابر الجلاهمة في مدينة رأس لفان الصناعية من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، كما تقدم ناقلات أيضًا مجموعة كاملة من خدمات الدعم اللوجستي البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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