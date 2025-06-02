القاهرة: أعلنت شركة سكاي أبوظبي، عن شراكة مع إحدى الكيانات الكبرى لتطوير قطعة أرض بمساحة 430 فدانًا في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الشركة لمضاعفة حجم استثماراتها في مصر، انطلاقًا من إيمانها بالفرص الواعدة في السوق العقاري المصري وقدرتها على تقديم مشروعات متكاملة تضيف قيمة مضافة للقطاع. كما يتماشى المشروع مع توجهات الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، حيث سيتم طرح المشروع قريبًا في السوق.

وأفصح المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي أبوظبي، عن خطط الشركة الرامية إلى تنفيذ مشروع سكني وسياحي متكامل على قطعة الأرض الجديدة الواقعة في رأس الحكمة، مستهدفة تحقيق مبيعات إجمالية تقدر بنحو 240 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الطموح الثقة الكبيرة التي توليها الشركة لإمكانات النمو القوية التي يشهدها القطاع العقاري في جمهورية مصر العربية، لا سيما في المدن الساحلية الواعدة مثل رأس الحكمة.

وأوضح المهندس/ عجمي أن هذا المشروع يأتي تأكيدًا على التزام شركة سكاي أبوظبي بتقديم مشروعات ذات قيمة مضافة، ترتكز على أحدث معايير التصميم المستدامة، وتسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية العمرانية والسياحية في البلاد.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يتماشى مع رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمجموعة دايموند، التي تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق أعمالها في الأسواق ذات الإمكانات العالية، مع التركيز على السوق المصري باعتباره محورًا استراتيجيًا في خططها الإقليمية للنمو.

وفي ختام تصريحه، أكد المهندس عبد الرحمن عجمي استمرار المجموعة في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مستفيدةً من البيئة الاستثمارية الداعمة والفرص المتاحة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سكاي أبوظبي تُعد من أبرز الشركات العقارية العاملة في السوق المصري، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في عدة مدن رئيسية، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة. ومن بين أبرز مشروعاتها مشروع "بلو تري" بالقاهرة الجديدة الذي يشمل "بلو ووك"، إلى جانب مشاريع "ريزيدنس 8"، و"كابيتال أفينيو"، و"وان ريزيدنس" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتتميز هذه المشروعات بمواقعها الاستراتيجية وتصاميمها العصرية، مما يعكس حرص الشركة على تقديم منتجات عقارية ذات جودة عالية تلبي تطلعات السوق والعملاء.

نبذة عن الشركة

شركة سكاي أبوظبي هي الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، والتي تعتبر واحدة من المجموعات الرائدة في مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة على مستوى المنطقة العربية، بإجمالي استثمارات تبلغ مليار دولار، ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعًا في دولة الإمارات، في مدينتي أبو ظبي والعين، وتتسع خبرات الشركة لتتخصص في إنشاء المباني السكنية والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي، انطلقت شركة سكاي أبوظبي بالسوق العقاري المصري منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، وتبلغ محفظة مشروعات الشركة بمصر 5 مشروعات، مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة متمثلين في مشروع سكني Residence Eight ومشروع تجاري وإداري يضم Capital Avenue وOne Residence، بالإضافة إلى مشروع سكني Bluetree بمنطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، والذي يضم أيضًا المنطقة التجارية Blue Walk.

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