دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "زيست إيكويتي - Zest Equity"، المنصة الرائدة في تقديم حلول البنية التحتية الرقمية للمعاملات في الأسواق الخاصة، عن حصولها على تمويل بقيمة 4.3 مليون دولار ضمن جولة ما قبل السلسلة أ، بمشاركة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين، بقيادة "بروسيوس فنتشرز - Prosus Ventures"، وبمشاركة Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures (MSISV).

ويعزز هذا الاستثمار مهمة "زيست إيكويتي - Zest Equity" الهادفة إلى تبسيط ورقمنة عمليات تنفيذ المعاملات في الأسواق الخاصة من خلال توفير بنية تحتية تُمكّن من تنفيذها بكفاءة وسلاسة.

المهمة والإنجازات

منذ تأسيسها في عام 2021، تسعى "زيست إيكويتي - Zest Equity" إلى إزالة الاحتكاك التي تعيق تنفيذ المعاملات في الأسواق الخاصة، من خلال بناء منصة موثوقة تُمكّن العملاء من الدخول إلى نظام Zest البيئي، ومن ثم تصميم واختيار الأدوات التي يحتاجونها لتنفيذ معاملاتهم، بغض النظر عن مدى تعقيدها. وبفضل نهجها المحايد، تقدم حلولًا لمجموعة متنوعة من فئات الأصول وأنواع المعاملات

كما تعالج "زيست إيكويتي - Zest Equity" فجوة حاسمة في السوق من خلال توفير حلول تنفيذية لمعاملات الأسواق الخاصة في البداية، وتركز في المرحلة الحالية على صفقات تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل البنوك الاستثمارية الكبرى.

وقد نجحت الشركة حتى اليوم في رقمنة تنفيذ صفقات تزيد قيمتها عن 155 مليون دولار ضمن أكثر من 115 صفقة تم الاتفاق عليها مسبقًا.

التوظيف الاستراتيجي للأموال

وقال زهير شما، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"زيست إيكويتي، " هذا الإنجاز التمويلي سيمكننا من مواصلة مهمتنا في إزالة الاحتكاك من عمليات تنفيذ المعاملات في الأسواق الخاصة."

فيما أضافت روان بدور، الشريك المؤسس: "إن فهم "بروسيوس فنتشرز، " العميق للأسواق الناشئة يجعلهم الشريك المثالي لتسريع توسعنا، في حين أن خبرة MSISV ستكون محورية في النمو المستدام والامتثال التنظيمي."

ومن المقرر أن يتم توظيف التمويل الجديد بشكل استراتيجي لاكتساب المواهب المتخصصة، والتوسع في السوق السعودي، وتطوير منتجات جديدة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية التقنية لاستيعاب زيادة حجم المعاملات وتنوعها.

وقال روبن فوجد، رئيس قسم الاستثمارات بالشرق الأوسط في "بروسيوس فنتشرز - Prosus Ventures": "تعمل "زيست إيكويتي - Zest Equity" على بناء نسيج يربط أسواق المال الخاصة في الاقتصادات الناشئة. وتتوافق رؤيتهم تمامًا مع تركيزنا على دعم البنى التحتية المالية المبتكرة في المناطق ذات النمو المرتفع."

حول "زيست إيكويتي - Zest Equity":

تأسست "زيست إيكويتي - Zest Equity" عام 2021 على يد زهير شما وروان بدور، وهي شركة متخصصة في توفير بنية تحتية رقمية متكاملة لتنفيذ المعاملات في الأسواق الخاصة، وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا رئيسيًا لها. وتقوم ببناء مجموعة أدوات معاملات مملوكة لتشغيل معاملات الأسواق الخاصة بشكل شامل.

وكان أول منتجاتها هو تمكين العملاء من تجميع أصحاب المصلحة في كيان قانوني واحد (SPV)، مما يبسط ويرقمن عمليات التنفيذ ويعزز الكفاءة والثقة في معاملات الأسواق الخاصة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: zestequity.com

حول "بروسيوس فنتشرز - Prosus Ventures":

"بروسيوس فنتشرز - Prosus Ventures" هي الذراع الاستثماري لمجموعة "بروسيوس - Prosus" العالمية، وتعمل على دعم رواد الأعمال في بناء شركات تعتمد على التكنولوجيا في الأسواق ذات النمو المرتفع. وتغطي استثماراتها مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات البلوك تشين وغيرها، باستثمارات تفوق 1.4 مليار دولار في أكثر من 40 شركة. تصل محفظتها الاستثمارية إلى أكثر من 2 مليار عميل حول العالم، مما يشكل مستقبل الإنترنت الاستهلاكي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: prosus.com

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