مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية يستقطبان أكثر من 33,500 طالب من مختلف الفئات العمرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجّل مجتمع الطلاب الأوروبي القائم في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 43% في نهاية العام الدراسي 2023 – 2024، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم والباحثين عن المعرفة.

وقد أعلنت مدينة دبي الأكاديمية العالمية، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الأوروبية للتعليم الدولي الذي يعُقد في الفترة بين 17 – 20 سبتمبر 2024 في مدينة تولوز الفرنسية، أنّها تمثّل إلى جانب مجمّع دبي للمعرفة قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم. وتضمّ هذه الوجهة جامعات من كافة أنحاء العالم، لتزويد الطلاب والباحثين عن العلم بوجهة حيوية للتواصل وتبادل المعرفة، من خلال الأنشطة وورش العمل والفعاليات التي تحفّز على التعاون والعمل المشترك.

ويقدّم مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية مجموعة معتمدة عالمياً من برامج البكالوريوس والشهادات العليا، فضلاً عن دورات من تقديم الخبراء لتنمية المهارات والتدريب والتطوير المهني، بما يسهم في تعزيز منظومة التعليم العالي والتعلّم مدى الحياة في دبي. وتضمّ هاتان الوجهتان اليوم مجتمعاً طلابياً فرنسياً سجّل نمواً بنسبة تزيد عن 30% في نهاية العام الدراسي 2023 – 2024.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية إلى أن دبي أصبحت وجهة مفضلةً للمواهب الأوروبية التي تتطلع لبلوغ آفاق جديدة يمكن من خلالها ترك بصمتها الملحوظة في العالم. وقال: "توفر دبي بفضل ما تتغنّى به من فرص للنمو والتواصل، مجالات تخصّص عالمية وفعّالة لتزويد الطلاب بما يلزم من معرفة ومهارات ضرورية لدفع عجلة الابتكار. وتسعى مجمّعاتنا التعليمة الحيوية بفضل منظومة الأعمال الرائدة والحاضنة للابتكار في دبي، إلى جذب ألمع العقول من أوروبا على صعيد المؤسسات الأكاديمية والطلاب على حدّ سواء. ونؤكد مواصلة التزامنا باستقطاب أبرز المواهب لتعزيز سُبُل التواصل والتعاون والإسهام في الحوار العالمي حول المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجمّعات التعليم الحيوية والرائدة التابعة لمجموعة تيكوم تضمّ اليوم ما يزيد عن 33,500 طالب من مختلف الفئات العمرية من 170 دولة حول العالم. وتمتاز هذه المجمّعات ببيئتها التعليمية القائمة على التنوّع وتعدّد الثقافات، الأمر الذي ينعكس جلياً عبر استقطابها لجهات فرنسية ذات شهرة عالمية واسعة، على غرار المدرسة العليا لفنون وتقنيات الموضة (ESMOD) في مدينة دبي الأكاديمية العالمية وكلية "EM Normandie" للأعمال والرابطة الفرنسية "Alliance Française" وكلية "Le Wagon Coding School" للمبرمجين في مجمّع دبي للمعرفة.

وتسهم أيضاً نخبة من أبرز الجهات الأوروبية الفاعلة ضمن القطاع الأكاديمي في تعزيز قطاعات التعليم والمعرفة على مستوى المنطقة، بما فيها شركة "FrontLife" لتوظيف المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألمانيا ومكتب جامعة "John Von Neumann" الهنغارية في مجمّع دبي للمعرفة والكلية الفندقية السويسرية "Ecole Hoteliere Helvetique" في مدينة دبي الأكاديمية العالمية.

وتوفّر مدينة دبي الأكاديمية العالمية منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة التي تلبّي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك مباني الحرم الجامعي المصمّمة حسب الطلب ومساحات العمل المشترك ذات المعايير العالمية وسكن الطلاب داخل الجامعات وخارجها، لدعم مجتمعها العالمي الذي يضمّ مجموعة غنية وواسعة من مؤسسات التعليم العالي والطلاب والمهنيين الأكاديميين. وتدعم مدينة دبي الأكاديمية العالمية كذلك الشراكات مع أبرز قادة القطاع، لتسهيل الحصول على التدريب الداخلي وتعيين الموظفين وإتاحة فرص التعاون في مجال البحث ودعم الموهوبين من روّاد الأعمال.

يُعدّ مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للاستديوهات وحي دبي للتصميم.

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