بيانات ايه اي بي ال سي سي تؤكد عزمها طرح 571.428.572 سهماً ما يمثل 22.22% من رأس مال أسهمها في تاريخ الإدراج

تم تحديد سعر العرض بقيمة 1.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تجمع الشركة ما يقارب 628 مليون درهم إماراتي عند نهاية الاكتتاب

سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة يصبحا مستثمرين استراتيجيين في الاكتتاب العام

بدء طرح الاكتتاب من تاريخ اليوم ويغلق في 25 أكتوبر 2022 لكل من مستثمري التجزئة والمحترفين

· من المتوقع إدراج الأسهم والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022

أبوظبي: أعلنت شركة "بيانات ايه اي بي ال سي " شركة عامة محدودة ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي ("الشركة") اليوم عن سعر العرض للسهم الواحد وفتح فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "العرض") في السوق الأول ببورصة أبوظبي للأوراق المالية ("ADX").

تفاصيل نطاق سعر العرض

يبدأ اليوم فتح فترة التسجيل للاكتتاب في الطرح وعلى أن تغلق في 25 أكتوبر 2022. وقد تم تحديد سعر العرض بقيمة 1.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مع توقع جمع الشركة ما يقارب من 628 مليون درهم إماراتي عند نهاية الاكتتاب. وسيتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

وتعتزم الشركة طرح 571.428.572 سهماً للاكتتاب العام (ما يمثل 22.22% من رأس مال أسهم الشركة في تاريخ الإدراج) بسعر العرض. واعتبارا من تاريخ الإدراج، وبشرط الاكتتاب الكامل في أسهم الطرح، ستحتفظ جي 42 القابضة المحدودة بنسبة 77% من أسهم الشركة.

المستثمرون الاستراتيجيون

أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار استراتيجي مع كلٍ من سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة ("IHC")، والتي التزم بموجبها المستثمرين بقيامهم بشراء أسهم في الطرح بنفس السعر 1.10 درهم إماراتي للسهم المتاح لمستثمري التجزئة والمحترفين الآخرين الراغبين بالمشاركة في الطرح. وتعزز الاتفاقيات الاستراتيجية ثقة سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة ومستثمرون دوليون آخرون في شركة بيانات وجي 42 وأبوظبي ، وتفتح فرصاً لمزيد من التعاون وتطوير الأعمال.

سيلفر ليك هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي ، مع أكثر من 92 مليار دولار من الأصول المجمعة تحت الإدارة ورأس المال الملزم وفريق من المهنيين مقرها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تدر محفظة شركات سيلفر ليك ما يقارب من 266 مليار دولار من الإيرادات سنويًا وتوظف ما يقارب من 591 ألف شخص على مستوى العالم. تقوم سيلفر ليك بأول استثمار لها في شركة يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب شركة بيانات.

يعد استثمار الشركة العالمية القابضة في الاكتتاب من أكبر استثماراتها في شركة تكنولوجية تعمل بالذكاء الاصطناعي. تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط مع سقف سوقي يبلغ 619 مليار درهم إماراتي في تاريخ 30 يونيو 2022. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يعد أحد أكبر تكتلات المنطقة. تضم الشركة العالمية القابضة أكثر من 372 جهة و52345 موظفًا، وتسعى إلى توسيع وتنويع حيازاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، الزراعة، الرعاية الصحية، الأغذية والمشروبات، المرافق، الصناعات، التكنولوجيا والاتصالات والتجزئة والترفيه والأصول.

الأداء المالي والنظرة المستقبلية

أفادت "شركة بيانات" عن إيرادات بلغت 366.7 مليون درهم إماراتي للعام المالي 2021 بزيادة على أساس سنوي بنسبة 48% مقارنة مع 247.8 مليون درهم إماراتي لعام 2020. وبلغ الهامش الإجمالي لبيانات 48% في 2021 مقابل 46% في 2020، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 76.7 مليون درهم إماراتي في 2020 إلى 104.7 مليون درهم إماراتي في 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 37% على أساس سنوي. وارتفع الهامش الصافي لشركة بيانات إلى 30% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ارتفاعاً من 22% لنفس الفترة من 2021.

وصلت إيرادات فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 إلى 490.6 مليون درهم إماراتي (+ 101% نموا على أساس سنوي) ، حيث بلغ إجمالي الربح 225.9 مليون درهم إماراتي (+ 104% على أساس سنوي) و الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 157.5 مليون درهم إماراتي (+ 167% على أساس سنوي). ويعد صافي النقد لفترة التسعة أشهر قويًا عند 114.8 مليون درهم إماراتي ، مقابل 12.1 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2021.

وتمضي "شركة بيانات" على الطريق الصحيح للإعلان عن إنجازات قوية وأداء متميز بحلول نهاية العام.

عملية الاشتراك

الطرح متاح لكل من مستثمري التجزئة والمحترفين ومن المتوقع الانتهاء من الطرح في 25 أكتوبر 2022 وأن يتم إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 31 أكتوبر 2022، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات.

يمكن الاطلاع على المعلومات التفصيلية حول الشركة والاكتتاب العام وعملية الاكتتاب في نشرة الاكتتاب المتوفره على الموقع www.bayanat.ai/ipo.

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عن بيانات

بيانات هي شركة رائدة تابعة لـ مجموعة شركات جي 42، توفر حلولاً جغرافية مكانية شاملة عالية المستوى تعمل بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة، الطاقة، الموارد، المدن الذكية والنقل. وتقدم المخططات الطبوغرافية والهيدروغرافية والملاحة الجوية والرسوم البيانية، بالإضافة إلى مسح البيانات المكانية والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور وخدمات رسم الخرائط.

تسخر حلول شركة بيانات كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر مثل مثل الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) وأجهزة رصد الأرض التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي لدفع الذكاء الجغرافي المكاني (gIQ).

وللاستفسار الإعلامي يرجى الاتصال على:

أجيث هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق المال

FTI للاستشارات

Bayanat@fticonsulting.com

مدير الاكتتاب

بنك دبي الإسلامي

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

الوسيط متلقي الاكتتاب الدولية للأوراق المالية

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م