طرح حصة (تتكون من 22.22% من رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج) وإدراج الشركة في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في واحدة من الشركات الرائدة في مجال المعلومات الجيومكانية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سوف تعمل شركة بيانات ايه اي كشركة قابضة لشركتها التشغيلية بيانات جي آي كيو ش.م.خ ومن المقرر أن تصبح الشركة التكنولوجية الأولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة خدمات المعلومات الجيومكانية الأولى والوحيدة التي يتم إدراجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يفتح باب الاكتتاب للمستثمرين في 21 أكتوبر 2022 ويُغلق في 25 أكتوبر 2022

أبوظبي: أعلنت اليوم شركة بيانات ايه اي ، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي ("الشركة") عن نيتها طرح 571,428,572 سهمًا من أسهم الشركة للاكتتاب العام (بما يمثل 22.22% من رأس مالها كما في تاريخ الإدراج) وإدراج الشركة في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتيح الطرح والإدراج المُخطط للشركة فرصة أمام المستثمرين للاستثمار في واحدة من الشركات الرائدة ذات معدلات النمو العالية في مجال المعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي في 21 أكتوبر 2022 وسيغلق في 25 أكتوبر 2022. وتنوي الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.

وتعتزم الشركة طرح 571,428,572 سهمًا للاكتتاب العام (تمثل 22.22% من رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج) بسعر الطرح. وكما في تاريخ الإدراج، سوف تحتفظ مجموعة جي 42 القابضة المحدودة بمساهمة قدرها 77%، شريطة الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل.

الشركة

توفر شركة بيانات، إحدى شركات جي 42، معلومات جيومكانية عالية المستوى قائمة على الذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها توفير منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، إلى جانب مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ونمذجتها وتوفير عرض مرئي لها فضلاً عن خدمات الخرائط. تعمل حلول شركة بيانات على تسخير كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر، بما في ذلك الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعلومات الجيومكانية (جي آي كيو).

قطاع حلول الذكاء الاصطناعي الجيومكانية (جي آي كيو)

يوفر قطاع جي آي كيو في شركة بيانات حلولاً جيومكانية عالية المستوى قائمة على الذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. و يعد القطاع للخدمات الشاملة والمتكاملة يمتلك إمكانيات متميزة وفريدة من نوعها للحصول على البيانات من تحت الأرض إلى ما وراء الغلاف الجوي باستخدام مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS). وتؤدي القدرات الفائقة لهذه الأنظمة في معالجة البيانات إلى إنشاء منتجات ورسوم بيانية طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، فضلاً عن خدمات مسح البيانات المكانية والتحليل والإدارة والنمذجة والتصور ورسم الخرائط، وتوفر حلول جي آي كيو المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤى متطورة تعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص سلامة الأصول، واكتشاف التغيير / الحركة وتتبعها، وما إلى ذلك.

وتتضمن استراتيجية القطاع تعزيز قدرات الحصول على البيانات، وتحسين العمليات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تطوير المنصة الجيومكانية التجارية.

قطاع حلول العمليات الذكية

يقود قطاع حلول العمليات الذكية عملية التطور المتعلقة بطريقة مقاربة الكيانات لعملياتها التشغيلية، من خلال تزويد العملاء بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي توفر كلاً من الكفاءة والفعالية الفائقة.

وتتضمن استراتيجية القطاع توحيد عمل شركة بيانات عبر مجالات التشغيل في منصة واحدة، وتنسيق التحول الرقمي حسب الاقتضاء، والاستمرار في تطوير حلول مخصصة إلى جانب ضمان الأمان والتميز التكنولوجي من دون أية تنازلات.

قطاع حلول النقل الذكي

قطاع حلول النقل الذكي في شركة بيانات هو القطاع الرائد في مجال القيادة الذاتية والأنظمة الآلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتميز بقدرات ومعرفة تكنولوجية مثبتة بما في ذلك الحلول الذاتية، والبنية التحتية السحابية، والتوائم الرقمية، والبنية التحتية للشحن، وتطبيقات النقل الفائقة، والاختبار والمحاكاة. سيتبع التجارب الناجحة لـ TXAI، وهي خدمة حجز سيارات تستخدم مركبات من المستوى الرابع ذاتية القيادة، برنامج تحول شامل لنظام النقل العام.

تكمن قدرات قطاع حلول النقل الذكي في الشركة في التكامل بين الذكاء الاصطناعي وقدرات قسم جي آي كيو الذي يوفّر البنية التحتية للبيانات المهمة لتشغيل الأنظمة الآلية، بما في ذلك الخرائط عالية الدقة وتحديد المواقع عالية الدقة، في حين أن الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل القيادة الآلية للمركبات أمرًا مُمكنًا.

وتتضمن استراتيجية القطاع تحويل أنظمة النقل بالمدينة، والتوسع في أنظمة جوية بدون طيار، وتطوير حلول إضافية للقطاع الجوي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال معالي طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة الشركة: "نجحت شركة بيانات طوال تاريخها الممتد على مدار خمس وأربعين عامًا، ومنذ أن أصبحت عضوًا في منظومة جي42 في عام 2020، في استفادت بيانات من الذكاء الاصطناعي وقدراته التنموية لتقديم حلول ذكاء اصطناعي جيومكانية متميزة، تستند إلى القيادة الحكيمة، وفريق قادر من المبتكرين وتوقعات قوية للعملاء. ونحن على ثقة من أن الشركة في وضع استراتيجي الآن يمكنها من خوض غمار مرحلة جديدة من النمو من خلال الإدراج المُخطط له في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وأود أن استغل هذه المناسبة المهمة لأتقدم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، بخالص الشكر إلى مساهمينا على ثقتهم الدائمة.

وفي سياق جهودنا المستمرة لتحفيز التنمية الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها، فإننا نتطلع إلى الاضطلاع بدور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المنطقة والعالم. ومن المتوقع أن يحقق السوق التجاري الواعد لحلولنا المتقدمة نموًا كبيرًا في غضون السنوات الخمس المقبلة، وسيكون نموذج الأعمال المثبت واستراتيجية النمو الطموحة لشركة بيانات بمثابة المحدد الأول لتطلعنا إلى أن نصبح خيارًا متميزًا في مجال المعلومات الجيومكانية العالمي القائم على الذكاء الاصطناعي."

وأضاف حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للشركة: "في ضوء النمو المتسارع والمطرد الذي حققته شركة بيانات منذ تأسيسها، وبشكل تضاعف بعد ادراجها ضمن مع مجموعةشركات جي 42، واصلنا إثبات المرونة بدرجة كبيرة على مستوى الشركة، وهو ما عزز الأثر الإيجابي لقيادتنا وحصتنا في السوق وتوسيع قاعدة عملائنا. وفي سبيل تعزيز هذا النمو القوي، قدّمنا استراتيجية أعمال شاملة تتطلع إلى توسيع مجموعة حلول شركة بيانات الراسخة بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التقنية، والتي سنواصل إلى جانبها العمل عن كثب مع منظومة مجموعة شركات جي 42 وشركائنا المحليين والعالميين لتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير كجزء من طموحنا لإحراز مزيد من التقدم في التزاماتنا المتعلقة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية .

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر إلى فريقنا المتفاني من الموظفين، و شركائنا الاستراتيجيين ومساهمينا، على مساهمتهم ودعمهم في رحلة بيانات حتى الآن. ونتطلع إلى بدء هذه الحقبة الجديدة من نمونا كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحن واثقون من أن هذه الفرصة ستوفّر المزيد من الزخم لمكانة شركة بيانات الراسخة في السوق".

الأداء المالي والتوقعات

حقّقت شركة بيانات إيرادات قدرها 366.7 مليون درهم للعام المالي 2021، بزيادة سنوية قدرها 48%، مقارنةً بنحو 247.8 مليون درهم لعام 2020. وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 48% في عام 2021 مقارنةً بـنحو 46% في عام 2020، بينما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 76.7 مليون درهم إماراتي في عام 2020 إلى 104.7 مليون درهم إماراتي في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37% على أساس سنوي.

وقد بلغت الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 490.6 مليون درهم إماراتي (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 101٪)، حيث بلغ إجمالي الربح والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 225.9 مليون درهم (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 104٪) درهمًا إماراتيًا و157.5 مليون درهم إماراتي (بمعدل نمو سنوي يتجاوز 167٪).

وتمضي شركة بيانات قدمًا في المسار الصحيح للإعلان عن تحقيق إنجازات بارزة في الأداء بحلول نهاية العام.

يُمكن الاطلاع على نشرة الاكتتاب والمعلومات التفصيلية عن الشركة وطرحها العام الأولي وعملية الاكتتاب على الموقع الإلكتروني www.bayanat.ai/ipo.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة بيانات

تأسست شركة بيانات في 4 فبراير 2008 وركزت في البداية على أنظمة المعلومات الجغرافية. وتوسعت الشركة لاحقًا في مجال تحليلات البيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي، حيث حققت الاستفادة من بياناتها الموثوقة عالية الجودة لتوفير المنتجات والحلول للعملاء المميزين.

وأصبحت بيانات شركة تابعة لشركة مبادلة في عام 2011، وفي عام 2016 أصبحت قسمًا تابعًا لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ("إديك"). واستحوذت مجموعة جي 42 في عام 2020 على شركة بيانات، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يقع مقرها في أبوظبي وتركز على استكشاف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التغيير عبر القطاعات والشركات. أدى دمج الخبرات الجيومكانية لدى شركة بيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي في مجموعة جي 42 إلى خلق حالة من الزخم في مجال ذكاء المعلومات الجيومكانية مع الاستفادة من المنظومة الداخلية المتنوعة لمجموعة جي 42.

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فرح المعلم

إف تي أي كونسالتينج (FTI Consulting)

Bayanat@fticonsulting.com