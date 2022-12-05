· تشكل خدمة "أمازون أوميكس" أحدث إضافات أمازون ويب سيرفيسز إلى محفظتها المبتكرة والمتنامية من الخدمات المخصصة لقطاع الرعاية الصحية.

· تعمل الخدمة على دمج بيانات الأفراد مع تاريخهم الطبي لتقديم رعاية صحية أكثر تخصيصاً.

· يستخدم الحل الجديد مخازن البيانات المصممة حسب الغرض لدعم عمليات التحليل واسعة النطاق والبحث التعاوني عبر المجموعات السكانية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة (ناسداك NASDAQ) تحت الرمز AMZN، اليوم، عن إطلاق خدمة "أمازون أوميكس - Amazon Omics"، والتي تُعد أحدث ابتكارات الشركة ضمن محفظتها المتنامية من الخدمات والحلول المصممة حسب الغرض والمخصصة لقطاع الرعاية الصحية. وتدعم خدمة "أمازون أوميكس" التحليلات واسعة النطاق إضافة إلى الأبحاث التعاونية، دون أن يتطلب الأمر من العملاء توفير البنية التحتية الأساسية.

وتمكّن خدمة "أمازون أوميكس" المستخدمين من تخصيص المزيد من الوقت لإجراء البحوث العلمية وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب دعم المتطلبات الخاصة بالأمان والامتثال. وتعمل الخدمة أيضاً على أتمتة الإجراءات الخاصة بمهام وعمليات المعلوماتية الحيوية وتوسيع نطاقها، بحيث يمكن لخبراء المعلومات الحيوية والباحثين والعلماء إنشاء خطوط تحليل البيانات والمعلومات في نطاق مراحل الإنتاج وقضاء المزيد من الوقت على عمليات البحث والابتكار.

وتستخدم "جي 42" للرعاية الصحية ومقرها أبوظبي، مسبقاً، خدمة "أمازون أوميكس" لدعم عمليات منصة "أوميكس" الخاصة بها للعلوم البيولوجية. وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في شركة "جي 42 للرعاية الصحية": "تساعدنا خدمة "أمازون أوميكس" التي طورتها شركة أمازون ويب سيرفيسز في دعم جهودنا الرامية لتسريع وتيرة تطوير خدمات تنافسية قابلة للتطبيق إلى جانب ضمان حوكمة عالمية المستوى للبيانات. وتتيح لنا هذه الخدمة تسخير الإدارة الشاملة للبيانات وحلول المعلوماتية الحيوية المستضافة عالمياً في سحابة أمازون ويب سيرفيسز لجعلها في متناول عملائنا. ويتخطى تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز حدود معالجة البيانات، ليشمل خلق وتوفير المزيد من القيمة".

إضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين جمع البيانات البيولوجية وذات الصلة بالجينوم وصحة السكان معاً لإنشاء رؤى وتقديم خدمات رعاية أكثر تخصيصاً من خلال التحليلات متعددة الوسائط. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين توظيف خدمة Amazon SageMaker لتدريب نماذج تعلم الآلة ومساعدة العلماء والباحثين في توقع ما إذا كان الأفراد عرضة للإصابة بأمراض معينة. كما يمكن للمستخدمين أيضاً دمج بيانات الجينوم الخاصة بالفرد مع تاريخهه الطبي من خلال خدمة Amazon HealthLake، ما يساعدهم على تقديم خدمات تشخيص أفضل وخطط وبرامج علاجية مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تعد خدمة "أمزون وأوميكس" مؤهلة بموجب قانون قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة HIPAA.

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