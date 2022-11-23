"جي42 للرعاية الصحية" ستوسع نطاق الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في برامج البحث وإنشاء البنية التحتية والتعاون من أجل التقدم في مجال الرعاية الصحية

التعاون سيشمل الاستثمارات الكبرى في مجال الرعاية الصحية والابتكارات المتطورة والاستفادة من إمكانات IROS، منظمة البحوث التعاقدية التابعة لشركة"جي42 للرعاية الصحية"

أبوظبي: تماشيًا مع رسالتها الطموحة في تطوير منظومة عالمية المستوى للرعاية الصحية في دولة الإمارات وخارجها، أعلنت "جي42 للرعاية الصحية"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، عن إقامة تعاون استراتيجي مع مركز شيبا الطبي ومقره إسرائيل. ويصنف المركز الطبي الرائد ضمن أفضل 10 مستشفيات في العالم. وتشمل الاتفاقية مشاريع بحثية وتجارب سريرية مشتركة في دولة الإمارات وإسرائيل في المستقبل.

وسوف تعمل "جي42 للرعاية الصحية" مع مركز شيبا الطبي على تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في برامج البحث، وإنشاء البنية التحتية، والتعاون من أجل التقدم في مجال الرعاية الصحية في تخصصات متعددة مثل أمراض القلب والأورام والتوليد وأمراض النساء والسكري والخصوبة، لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في كلا البلدين.

ويتمحور التعاون حول تعزيز الجهود المشتركة في مجال البحوث الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية في إطار اتفاقيات أبراهام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة وغيرها في عام 2020. وسيركز التعاون على الاستثمارات الكبرى في مجال الرعاية الصحية وتقديم الابتكارات المتطورة في القطاع الصحي في دولة الإمارات وإسرائيل.

كما سيركز أحد الجوانب الرئيسية للتعاون على الاستفادة من إمكانات IROS، وهي أول مؤسسة للأبحاث التعاقدية تابعة لشركة "جي42 للرعاية الصحية" وتتخصص في مجالات مختلفة من أبحاث الرعاية الصحية مثل الأدلة الواقعية والتجارب السريرية في جميع المجالات العلاجية.

وفي مقر شركة "جي42 للرعاية الصحية" في مدينة مصدر بأبوظبي، تم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي42 للرعاية الصحية"، والبروفيسور الدكتور يتسحاق كريس، مدير عام مركز شيبا الطبي.

وفي حديثه عن التعاون، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي42 للرعاية الصحية": "نهدف في إطار تعاوننا مع شيبا إلى بحث سبل تعزيز قدراتنا البحثية المتطورة وتقنياتنا الرائدة لدعم البحث العلمي وإجراء التجارب السريرية والتوسع والمساهمة في تصنيع علاجات فعالة. ونتطلع إلى دعم الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية من خلال تفضيل الوقاية على العلاج وإطلاق قدرات وإمكانات الرعاية الشخصية والوقائية لتطوير المنظومة التقليدية للرعاية الصحية".

وقال البروفيسور الدكتور يتسحاق كريس، مدير عام مركز شيبا الطبي: "نسعى دائمًا إلى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، تماشياً مع التزام مركز شيبا الطبي بتوفير "أمل بلا حدود"، وتحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم المرضى لمواجهة أصعب الظروف. ويسعدنا التعاون مع شركة "جي42 للرعاية الصحية" لتسريع البحوث السريرية وتعزيز حصول المرضى على علاجات جديدة ومبتكرة والمساعدة في تحسين مخرجات القطاع الصحي مع التركيز على خلق جودة حياة أفضل".

وفي إطار التعاون مع مركز شيبا الطبي، ستقوم"جي42 للرعاية الصحية" بتسخير البيانات الواقعية وخدمات IROS المدعومة بالذكاء الاصطناعي ودعم معايير البحوث السريرية الرائدة دوليًا. وتوفر IROS خدمات التجارب السريرية التي تتراوح بين إدارة المشاريع السريرية، وإدارة البيانات، وخدمات المختبرات والكتابة الطبية، والحلول التقنية للبيانات الواقعية والأدلة الواقعية.

وتلتزم IROS بتقديم حلول ذكية وعالية الجودة للمساعدة في تطوير علاجات وأدوية جديدة بالاستفادة من الإمكانات البحثية الحديثة والتقنيات الرائدة في صنع علاجات نوعية لمواجهة التحديات الملحة لقطاع الرعاية الصحية في الحاضر والمستقبل. وتهدف "جي42 للرعاية الصحية" ومركز شيبا الطبي إلى تعزيز قدرات التجارب السريرية ومشاريع البحوث المشتركة في كلا البلدين.

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