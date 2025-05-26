يتمحور التعاون، الذي تَمَّ الاتفاق على أسسه عبر توقيع مذكرة تفاهم، حول تعزيز الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية وتوثيق التعاون بين الشرق الأوسط وأوروبا.

سيكون لـ "جي 42" دور محوري في صياغة محتوى الذكاء الاصطناعي وأجندة الابتكار العالمية لـ "فيفا تِك" VivaTech عبر النسختين المقبلتين من الحدث.

باريس- أعلنت مجموعة "جي 42"، مجموعة التكنولوجيا القابضة الرائدة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اليوم عن مشاركتها في ملتقى "فيفا تِك" (VivaTech)، أكبر حدث تقني للشركات الناشئة في أوروبا، كشريك حصري رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن النسختين المقبلتين من الحدث لعامي 2025 و2026.

تم الاتفاق على المبادئ الأولية لهذا التعاون عبر توقيع مذكرة تفاهم بين كل من موريس ليفي، رئيس VivaTech ورئيس هيئة الرقابة لمجموعة بوبليسيس Publicis، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، في قصر فرساي خلال قمة "اختر فرنسا" (Choose France). إن توقيع هذه المذكرة يفتح فصلاً جديداً من التعاون الإقليمي، الذي يوحد طموح فرنسا والإمارات العربية المتحدة في صياغة أجندة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بشكل مسؤول. وستركز الشراكة على مواضيع رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق، والسيادة التكنولوجية، والمنظومات الموثوقة للابتكار، مما يؤكد التزام "جي 42" بعيد المدى ببناء شبكة الذكاء (The Intelligence Grid)، وهي منظومة عالمية مترابطة من البنى التحتية والمنصات ونماذج الحوكمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي المسؤول والسيادي والشامل.

وقال موريس ليفي، رئيس VivaTech ورئيس هيئة الرقابة في مجموعة بوبليسيس (Publicis Groupe) ، "يسعدنا أن نرحب بـ "جي 42" كشريك حصري رائد لنا في مجال الذكاء الاصطناعي لعامي 2025 و2026". وأضاف: "إن رؤية هذه المجموعة وموقعها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي تتوافق تماماً مع مهمة "فيا تِك" VivaTech في توفير التقنيات والشراكات التي تصوغ مستقبل هذا القطاع. معًا، سنبني جسورًا جديدة بين أوروبا والشرق الأوسط ونقود حوارات بناءة حول الابتكار والتأثير."

بدوره قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42: "نحن متحمسون للشراكة مع "فيفا تِك" VivaTech في هذه المرحلة المفصلية." وقال أيضاً: "إن مهمتنا المشتركة هي إطلاق العنان للإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار والقدرة التنافسية، والأهم من ذلك من أجل المساواة والأمان والاستدامة. من باريس إلى أبوظبي، رسالة هذه الشراكة واضحة: يجب أن يُبنى مستقبل الذكاء الاصطناعي على أساس الموثوقية، ويجب أن يخدم الجميع."

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعٍ من التعاون الوثيق بين الإمارات وفرنسا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مجموعة "جي 42" وشركة Mistral AI الرائدة في الذكاء الاصطناعي المفتوح في فرنسا، وجهود الأبحاث المشتركة بين كلية البوليتكنيك وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم ومقرها في أبوظبي، واستثمار شركة «إم جي إكس»، المتخصِّصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في الذكاء الاصطناعي في فرنسا. تعكس هذه الشراكات الثقة الثنائية المستمرة التي أكدها إطار العمل الإماراتي – الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2025 بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تعتبر شراكة "جي 42"، كمجموعة رائدة في التكنولوجيا على مستوى العالم تأسست في أبوظبي، مع "فيفا تِك" (VivaTech)، أهم حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا، علامة فارقة في ربط المنظومة المبتكرة والحيوية في أوروبا. سيشمل التعاون معارض للابتكار المشترك، ومناقشات على مستوى رفيع لوضع السياسات، ومبادرات تقودها الشركات الناشئة تركز على بناء مستقبل يعتمد على الثقة والأمان والاستدامة.

سيُقام مؤتمر "فيفا تيك" (VivaTech 2025) في الفترة بين 11 و14 يونيو 2025 في باريس، وهو النسخة التاسعة على التوالي لهذا الحدث.

حول "جي 42"

"جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة، اليوم.

حول Viva Technology

فيفا تِك VivaTech هو حدث سنوي مخصص للابتكار والشركات الناشئة وقادة التكنولوجيا والشركات الكبرى والمستثمرين، الذين يعالجون أكبر التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. تنظم فيفا تِك VivaTech أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا كل عام. على مدار أربعة أيام مليئة بالإثارة في باريس، تجمع VivaTech بين كل حيوية التكنولوجيا، مسلطة الضوء على أكثر المواضيع التكنولوجية إلحاحاً من خلال العروض الأولى عالميًا والشراكات والمؤتمرات داخل نظام بيئي تعاوني. إنها المنصة الكبرى حيث يلتقي العمل بالابتكار. ستنعقد النسخة التاسعة من VivaTech في الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2025.

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