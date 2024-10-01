سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحضورعالمي ملموس

الشركة تدمج ما بين القدرات المتفوقة للاتصالات الفضائية والتحليلات الجيومكانية مع الذكاء الاصطناعي

بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" يقرع جرس افتتاح التداول احتفالاً بهذا الإنجاز

أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأ اليوم تداول أسهم شركة سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس، في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (SPACE42).

تُتوج هذه الخطوة الاندماج الناجح بين “بيانات”، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (BAYANAT) والمزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات.

ومن خلال دمج التحليلات الجيومكانية المتطورة من بيانات والاتصالات الفضائية الرائدة من الياه سات مع قدرات الذكاء الاصطناعي، ستتمكن "سبيس 42" من تلبية الاحتياجات المتطورة بشكلٍ متسارع لقطاع تكنولوجيا الفضاء العالمي. وتُسهم هذه القدرات مجتمعةً في توفير حلول مُتقدمة في مجال ذكاء الأعمال للحكومات والشركات والمجتمعات.

ويقود كريم ميشيل الصباغ "سبيس 42" في منصب العضو المنتدب، وتضم الشركة وحدتي أعمال تجاريتين رئيسيتين هما: الياه سات للخدمات الفضائية، وبيانات للحلول الذكية. وبينما تركز وحدة الياه سات للخدمات الفضائية، التي يديرها علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات، على حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة، تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية، بقيادة حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لبيانات، بين جمع ومعالجة البيانات الجيومكانية مع منصة gIQ المتعددة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ستستفيد "سبيس 42" من تكامل الخبرات المجمّعة لبيانات والياه سات والتي ستساهم في تعزيز اتّخاذ القرارات وتقييم الوضع الراهن وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويضم الفريق القيادي لشركة سبيس 42 أيضًا أندرو كول في منصب المدير المالي.

تعليقاً على هذا الانجاز، قال معالي منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة سبيس 42: "يمثل إطلاق سبيس 42 قفزة نوعية، ليس لشركتنا فحسب، ولكن أيضاً لرؤية دولة الإمارات وجهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء على المستوى العالمي. يضع تكامل القدرات المتميزة لكل من بيانات والياه سات سبيس 42 في وضعية مثالية لاغتنام الفرص وإعادة رسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الفضاء. ونحن ندعو العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة لنستكشف معاً آفاق الخيال والتعاون والابتكار والفرص اللامحدودة."

من جانبه، قال كريم ميشيل الصباغ، العضو المنتدب لشركة "سبيس 42": "تسعى "سبيس 42" إلى إحداث تحول جذري في قطاع تكنولوجيا الفضاء من خلال الاستفادة من نقاط القوة والتكامل بين شركتي "بيانات" و"الياه سات". وتعكس هذه الخطوة المهمة التوجه الاستباقي للإمارات عبر دمج الذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الفضاء بهدف ابتكار حلول تحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمعات. ستوفر سبيس42 من خلال المزج بين قدرات الاتصالات الفضائية، والتحليلات الجيومكانية، والذكاء الاصطناعي، مجموعة فريدة من الحلول والخدمات المبتكرة والموثوقة وذات الفعالية العالية من حيث التكلفة، بما يلبي احتياجات قاعدة عملائنا المتنامية."

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "الابتكار هو المحرك الرئيسي للتقدم والتنمية المستدامة. إن اندماج شركتين رائدتين لغرض تأسيس شركة سبيس42، والتي أدرجت اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثل إنجازًا رئيسيًا ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا لقطاعي تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي العالميين. يفخر سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم نجاحات شركتي بيانات والياه سات، ونحن الآن متحمسون لدعم سبيس42 وهي تنطلق في رحلتها كشركة حديثة التكوين ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. يجلب هذا الادراج فرص استثمارية جديدة وإمكانات نمو كبيرة من شأنها أن تدعم طموحات أبوظبي في مجال الفضاء، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات. نرحب بشركة سبيس42 كأحدث شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونظل ملتزمين بدعم جميع الشركات المدرجة لدينا خلال مراحل نموها وتطورها ".

وبدوره قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات للحلول الذكية: "يمثّل إطلاق 'سبيس 42' لحظة فارقة في مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث يجمع بين 'بيانات' و'الياه سات' لفتح آفاق جديدة في الابتكار. ومن خلال الدمج ما بين رؤية الإمارات الإستراتيجية في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم حلول لا تلبي فقط الاحتياجات المتطورة للقطاع على مستوى العالم، بل تتجاوزها. تسعى 'سبيس 42' من خلال توظيفها للقدرات التكنولوجية واستكشاف آفاق التطوير في هذا القطاع إلى تحقيق الانجازات التي من شأنها أن تدعم التقدم وتدفع نحو التغيير الإيجابي على نطاق عالمي. ونؤكد من خلال مهمتنا على تسخير إمكانيات الفضاء والذكاء الاصطناعي لتمكين مستقبل أكثر إشراقًا، وتعزيز مكانة الدولة كمنارة للتميز والريادة في اقتصاد الفضاء العالمي."

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات للخدمات الفضائية: "سيكون الفصل القادم لـ'سبيس 42' حافلًا بأحدث الابتكارات بما يحقق نقلات نوعية في قطاع تكنولوجيا الفضاء. ستقدّم 'سبيس 42' حلولًا وخدمات فريدة تُسهم في تعزيز أداء القطاع بشكل ملحوظ، وستسهم الجهود المشتركة لفِرَقنا في تعزيز مسيرة الابتكار ووضع معايير جديدة للتميز في قطاع تكنولوجيا الفضاء مع الاستفادة من بنيتنا التحتية المتقدمة للأقمار الصناعية التي تغطي 80% من سكان العالم. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المحطة الفاصلة لدولة الإمارات والقطاع بشكل عام، حيث نرتقي إلى مستوى التحدي ونساهم بدورنا في إحداث تغيير إيجابي."

وسوف تضطلع سبيس 42 بدور رئيسي في سياق جهود الإمارات الحثيثة لتوطيد مكانتها بقطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء، بما يرسخ مكانة الدولة الرائدة إقليميًّا وعالميًا. ويواكب إطلاق سبيس 42 الجهود المتسارعة لدولة الإمارات لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031. وتلتزم الشركة بالعمل على التوسع في مجال التصنيع المحلي، مما يضع الدولة في المقدمة كمزود رئيسي عبر سلسلة القيمة بقطاع الفضاء. ويعزّز هذا الالتزام القدرات الوطنية ويدعم الجهود الرامية للارتقاء بمهارات الأجيال الجديدة من المهندسين والخبراء في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي سريعة التطوّر.

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نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 "Space42" هي شركة إماراتية تعمل في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدمج بين اتصالات الأقمار الصناعية والتحليلات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لإضاءة الأرض من الفضاء. تأسست في عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين شركة بيانات والياه سات، ويتيح لها الحضور العالمي تلبية الاحتياجات المتطورة بشكل متسارع لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. وتتكون سبيس 42 من وحدتين تجاريتين، هما: الياه سات للخدمات الفضائية بيانات للحلول الذكية. وتركز وحدة الياه سات للخدمات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية للحلول الثابتة والمتنقلة. بينما تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية بين جمع البيانات الجيومكانية ومعالجتها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار، وتعزيز الوعي بالمواقف، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشمل قائمة المساهمين الرئيسيين في سبيس 42 كلًا من G42، ومبادلة وIHC.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.space42.ai، ومتابعتنا على X @Space42ai وإنستغرام: @Space42ai.

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عنان إبراهيم

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