يمثّل هذا الإعلان خطوة مهمّة نحو تطوير بنية تحتيّة آمنة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، تماشياً مع "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي التي تربط بين الولايات المتحدة والإمارات"

يمثّل هذا الإعلان خطوة مهمّة نحو تطوير بنية تحتيّة آمنة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، تماشياً مع "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي التي تربط بين الولايات المتحدة والإمارات" تتولّى "سيسكو" تزويد وربط وتأمين مجمع متقدّم للذكاء الاصطناعي تنفّذه "جي 42"، باستخدام شرائح "إيه إم دي" المتقدّمة من طراز (MI350X)

يعزّز هذا التعاون دور شركاء التكنولوجيا الأمريكيّين الموثوقين ضمن خارطة طريق البنية التحتيّة للذكاء الاصطناعي لمجموعة "جي 42"

سان خوسيه، كاليفورنيا - أبوظبي، الإمارات العربيّة المتّحدة : أعلنت "سيسكو"، الشركة العالميّة الرائدة في مجالي الشبكات والأمن السيبراني، و"جي 42"، المجموعة التكنولوجيّة العالميّة التي تتّخذ من الإمارات مقراً لها، عن توسّيع نطاق تعاونهما لتطوير بنية تحتيّة آمنة للذكاء الاصطناعي، في خطوةٍ تؤكد التزام "سيسكو" الراسخ بدعم التحوّل الرقمي في المنطقة وتأسيس بنى تحتيّة آمنة وموثوقة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

أساس موثوق لاقتصاد الذكاء الاصطناعي في الإمارات

ستتولى "سيسكو" تزويد وربط وتأمين مجمّع متقدّم للذكاء الاصطناعي تنفّذه "جي 42"، باستخدام شرائح "إيه إم دي" (AMD) المتقدّمة من طراز (MI350X). ويتكامل هذا المشروع مع منظومة "سيسكو" الشاملة للبنية التحتيّة الآمنة للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل الحوسبة والشبكات والأمن والتخزين وتقنيات الألياف الضوئية، مدعومةً بأدوات المراقبة والتحليل، مما يوفّر أداءً قابلاً للتوسّع وإدارة موحّدة لأكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدّماً في المنطقة.

كما ستتولّى "سيسكو" دور المزوّد المتكامل للتكنولوجيا ضمن "بيئة التكنولوجيا المنظّمة" (RTE) التابعة لمجموعة "جي 42"، وهي إطار عمل يُعدّ المعيار الذهبي في مجالي الامتثال والأمن السيبراني، وتهدف إلى ضمان تشغيل البنى التحتيّة المتقدّمة للحوسبة وفق أعلى معايير الحماية والشفافية والحوكمة، مع منع أي وصول أو نقل أو استخدام غير مصرح به للأنظمة المتقدّمة.

ويستند هذا التعاون إلى الجهود المشتركة ضمن إطار "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات"، وهي مبادرة محورية تهدف إلى تعزيز الأهداف التكنولوجية الثنائية بين البلدين. وتشمل أبرز مشاريعها مشروع "ستارغيت الإمارات" للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاواط الجاري إنشاؤه في أبوظبي، ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي بسعة تصل إلى 5 جيجاوات، الذي أُعلن عنه خلال الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات في مايو 2025.

بهذه المناسبة، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42": "يشكّل تعاوننا مع ’سيسكو‘ مرحلةً جديدة في مسار ترسيخ الثقة وتوطيد التكامل التكنولوجي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات في إطار شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي. ويؤكّد هذا التعاون التزامنا المشترك بتأسيس بنية تحتيّة متقدّمة وآمنة وذات سيادة، متوافقة مع أطر الحوكمة، وتساهم في تسريع وتيرة الابتكار العالمي وفق أعلى معايير الشفافية والمسؤوليّة."

من جانبه، قال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو": "تفخر ’سيسكو‘ بتعميق شراكتها مع ’جي 42‘ من خلال تزويد الجيل القادم من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ببنية تحتيّة آمنة وموثوقة وعالية الأداء. ويعزّز هذا التعاون شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات، ويؤكّد دور ’سيسكو‘ المحوري في دعم مسيرة التحوّل الرقمي في الدولة. معًا، نبني أسس مستقبل مدفوع بالابتكار المسؤول والمؤثر."

من جانبها، قالت الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي":

"تفخر ’إيه إم دي‘ بشراكتها مع ’سيسكو‘ و’جي 42‘ لتزويد الجيل القادم من البنية التحتيّة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وتوفّر مسرّعاتنا من طراز (AMD Instinct MI350X) الأداء والكفاءة وقابلية التوسّع اللازمة لتعزيز الابتكار الآمن والمستقل في مجال الذكاء الاصطناعي. ويؤكّد هذا التعاون مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالميّاً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، ويؤكد على الدور المحوري للمبادرات التكنولوجيّة المشتركة، مثل ’شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات‘، في تحقيق الطموحات الرقميّة الوطنيّة."

تحفيز الزخم الرقمي في المنطقة

أظهرت أحدث أبحاث "سيسكو" حول جاهزية الذكاء الاصطناعي أن 92% من المؤسسات في دولة الإمارات تخطط لاعتماد وكلاء ذكاء اصطناعي، ويتوقع 41% منها أن يعمل هؤلاء الوكلاء جنباً إلى جنب مع الموظفين خلال عام واحد، بينما لا تمتلك سوى 25% من تلك المؤسسات القدرة الكافية من وحدات معالجة الرسومات (GPU). ومن هذا المنطلق، يركز هذا التعاون على ردم هذه الفجوة عبر توفير بنية تحتيّة آمنة وقابلة للتوسّع، تمكّن المؤسسات من تحقيق نمو مستدام في بيئة الذكاء الاصطناعي المتسارعة.

ومع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى المحرّك الرئيس للابتكار، أصبحت مساهمة "سيسكو" في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات أكثر أهميّة من أي وقت مضى. ويمثّل هذا التعاون خطوة طموحة أخرى ضمن استراتيجية "سيسكو" الرامية إلى تحويل الابتكار إلى أثر ملموس وتسريع بناء المستقبل الرقمي للمنطقة.

بنية "سيسكو" الآمنة والمتكاملة للذكاء الاصطناعي

تقدّم "سيسكو" حلولاً متكاملة لبناء مراكز بيانات متطورة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، تجمع بين قدرات الحوسبة المتقدّمة والشبكات والأمن والأتمتة وتقنيات الألياف الضوئية. وسيستفيد المشروع من حزمة "سيسكو" الكاملة لمراكز البيانات المهيّأة للذكاء الاصطناعي، التي تضم خوادم (Cisco UCS 885A) المزوّدة بوحدات (AMD MI350X) لمعالجة البيانات، ومبدّلات (Nexus 9K) بسرعة نقل بيانات تصل إلى 800 جيجابت للشبكات، ومنصّة (VAST Data) المُستضافة على خوادم (UCS)، إضافةً إلى جدران الحماية المتقدّمة (Firepower 4200) لتعزيز الأمن السيبراني، وأدوات (Nexus Dashboard) و(Intersight) لأتمتة الشبكات وإدارة الحوسبة. كما يتضمّن المشروع أحدث تقنيات الألياف الضوئية من "سيسكو" لضمان أعلى مستويات الأداء والاعتماديّة، إلى جانب خدماتها المتقدّمة في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ.

يعزز هذا التعاون شبكة شركاء جي 42 الموثوقين من شركات التكنولوجيا الأمريكية المساهمة في إطار بيئة التكنولوجيا المنظمة (RTE)، بما يدعم نموذجاً يرتكز على الشفافية والمساءلة.

كما ستعمل "جي 42" و"سيسكو" بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصّة للحصول على التراخيص والموافقات التنظيميّة اللازمة لبدء التنفيذ، والمتوقّع إحراز تقدّم ملموس فيه خلال الأشهر المقبلة عقب استكمال الإجراءات النهائيّة.

حول شركة "سيسكو":

سيسكو (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: CSCO) هي شركة تكنولوجية رائدة على مستوى العالم، تعمل على إعادة تعريف أساليب الاتصال والحماية في عصر الذكاء الاصطناعي. وتمكنت سيسكو على مدى أكثر من 40 عاماً من ربط العالم بأمان. ومن خلال حلولها وخدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرائدة في القطاع، تمكّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق الابتكار وتعزيز الإنتاجية والمرونة الرقمية. وبفضل التزامها الراسخ، تواصل سيسكو العمل نحو بناء مستقبل أكثر ترابطاً وشمولاً للجميع. اكتشف المزيد عبر غرفة أخبار سيسكو أو متابعتنا عبر "إكس" من خلال @Cisco.

تُعدّ "سيسكو" وشعار "سيسكو" علامتين تجاريّتين أو علامتين تجاريّتين مسجّلتين لشركة "سيسكو" و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودول أخرى. ويمكن الاطّلاع على قائمة بعلامات "سيسكو" التجاريّة عبر الرابط http://www.cisco.com/go/trademarks. وتعود ملكيّة العلامات التجاريّة الخاصة بالأطراف الثالثة المذكورة إلى أصحابها المعنيّين. ولا يُفهم من استخدام كلمة "شريك" وجود علاقة شراكة قانونيّة بين "سيسكو" وأي شركة أخرى.

نبذة عن "جي 42":

"جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة اليوم. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.g42.ai. تلتزم "جي 42" بالعمل بشكل مستمر على تحسين إطار عمل السلامة في مجال الذكاء الاصطناعي الحدودي لمواكبة تطور مخاطر الذكاء الاصطناعي والمناظر التنظيمية والتقدم التكنولوجي.

للتواصل الإعلامي:

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع شركة تريلرانر إنترناشيونال:

G42@trailrunnerint.com

-انتهى-

#بياناتشركات