الشركتان تدرسان التعاون لتطوير منظومة مشتركة ومفتوحة لشبكات الاتصالات الفضائية متعددة المدارات، لخلق فرص واعدة في قطاعات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) والجيل الجديد من الاتصالات الفضائية المتنقّلة على المستوى العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- كارلسباد، كاليفورنيا- 11 مارس 2025: أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، وشركة "فياسات" (Viasat)، المُشغّل العالمي الرائد لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقّلة (MSS) في النطاقين التردديين العريضين (L-S band) والمُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز VSAT، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف سُبل التعاون بهدف تأسيس مبادرة مشتركة تعنى بتطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية (5G NTN).

ويعد هذا التعاون بين "سبيس 42" و"فياسات" خطوةً مهمة نحو تعزيز قطاع الاتصالات الفضائية على المستوى العالمي، بما يُمكن الشركتين من تلبية الطلب المتزايد على حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء ضيّق النطاق (NB-IoT)، إلى جانب خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية من الجيلين الحالي والتالي. وتشير تقديرات دراسات بحثية مستقلّة إلى أن سوق قطاع الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية قد يصل إلى 50 مليار دولار بحلول عام [1]2032، بالإضافة إلى فرص نمو واعدة في سوق الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية المخصصة للمؤسسات والحكومات.

تُجري "سبيس 42" و"فياسات" في المرحلة الأولى من هذه الشراكة سلسلةً من الدراسات الفنية والتجارية الممولة من الشركاء، بهدف تطوير بنية تحتية تشاركية أو متعددة المستأجرين ومتعددة المدارات لشبكة الجيل الخامس غير الأرضية (5G NTN) بالاعتماد على هيكلية مفتوحة قائمة على المعايير الدولية. وتهدف هذه البنية التحتية إلى دعم نطاق واسع من الأطياف الترددية، بما في ذلك النطاقين التردديين العريضين (L-S band) والطيف الترددي الأرضي، مما يسهم في تعزيز إمكانية التجوال العالمي بين مشغلي الشبكات الإقليمية.

كما تستكشف الشركتان بموجب هذه الشراكة تقنيات مبتكرة وتصميمات أنظمة مستدامة لتعزيز كفاءة شبكات الأقمار الصناعية ومواءمتها مع نماذج شبكات الجيل الخامس، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتنوعة في مختلف الدول. ويعتمد هذا التعاون على أفضل ممارسات وإرشادات القطاع التي وضعها اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSSA)، مع الاستفادة من الطيف الترددي المرخّص للأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات المتنقّلة والتصاميم المفتوحة القابلة للتشغيل المتبادل والتي تستند إلى معايير مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، لضمان التكامل السلس مع شبكات الاتصالات العالمية.

بهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42: "يُشكل تعاوننا مع ’فياسات‘ خطوة محورية في تعزيز قطاع الاتصالات العالمي عبر الأقمار الصناعية من خلال تبنّي هيكلية مفتوحة وقابلة للتطوير. كما نستكشف آفاقاً جديدة في مجالات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، من خلال تأسيس نظامٍ قائم على الابتكار المتبادل والتشغيل البيني والمعايير المفتوحة."

وأضاف: "تسهم هذه الشراكة في تسريع الوصول إلى السوق، وتحسين الكفاءة من حيث التكلفة، وضمان تكامل سلس مع الشبكات الحالية والمستقبلية. ومن خلال هذا التعاون، نتطلّع لتطوير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، وجاهزة لتلبية متطلبات المستقبل لتمكين القطاعات والحكومات والمجتمعات حول العالم."

بدوره، قال مارك دانكبيرج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة ’فياسات‘: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن فوائد قطاع الفضاء يجب أن تعود على الجميع. ويشكل تعاوننا اليوم مع "سبيس 42" خطوة مهمة في استراتيجيتنا للنمو الرأسمالي الفعّال بهدف بناء منظومة متكاملة من الشركاء الملتزمين بالابتكار المستقبلي في قطاع الفضاء، وذلك بالاعتماد على معايير شبكات الجيل الخامس (5G) المفتوحة والهيكلية القابلة للتطوير."

وأضاف: "بالتوازي مع اتفاقيتنا الأخيرة مع وكالة الفضاء الأوروبية، ستتيح شراكتنا مع "سبيس 42" تطوير الجيل التالي من البنية التحتية، مستفيدةً من التصميمات المبتكرة المستندة إلى معايير شبكات الجيل الخامس غير الأرضية. كل ذلك يجري في إطار تحالفٍ كبيرٍ من الشركاء في القطاعين العام والخاص، الملتزمين بجعل قطاع الفضاء آمناً ومفتوحاً ومتاحاً للجميع."

يتمثّل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة في تطوير نظام اتصالات فضائية قائم على هيكلية مفتوحة، يتميز بقابليته للتوسّع ويعزز التعاون العالمي بين الشركاء في القطاعين العام والخاص، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة للنمو في السوق العالمية لقطاع الأقمار الصناعية. تعمل كل من "سبيس 42" و"فياسات" بنشاط على التواصل مع شركاء استثماريين استراتيجيين محتملين عبر سلسلة القيمة.

كما يعكس هذا الإعلان خطوة مهمة في تعزيز التحالف الجديد بين "فياسات" ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، مما يسرّع تطوير ونشر أنظمة الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية عبر الشبكات غير الأرضية (NTN D2D) لخدمة أوروبا والعالم باستخدام الطيف الترددي لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS).

تقود شركتا "سبيس 42" و"فياسات" حقبة جديدة في مجال الاتصال العالمي. ومن خلال عضويتهما في اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSSA)، تشكّل الشركتان جزءاً من ائتلاف واسعٍ يضم رواد القطاع، ويهدف إلى تعزيز الاتصال المحمول على مستوى العالم في مجال خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) وإنترنت الأشياء (IoT). ويأتي ذلك من خلال تكامل خدمات الشبكات الأرضية وغير الأرضية لتوفير اتصال قابل للتطوير ومستدام وميسور التكلفة لأي جهاز، في أي وقت ومكان.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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