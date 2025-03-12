يعتمد IP NEO”" على تقنية النطاق الترددي العريض L-band)) ويتميز بمرونة أكبر، وسهولة النقل، والمتانة الفائقة، ومعايير الأمان العالية ليوفر اتصالاً سلساً في بيئات العمل عالية المخاطر أو العمليات الحيوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- كوبنهاغن، الدانمارك: أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، بالتعاون مع شركة "كوبهام ساتكوم" (Cobham Satcom)، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، عن إطلاق جهاز نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية "IP NEO" للاستخدام التجاري.

تم تطوير "IP NEO" من قبل "كوبهام ساتكوم" بالتعاون مع شركة الثريا للاتصالات الفضائية التابعة لـشركة سبيس42. ويهدف هذا الابتكار إلى تلبية احتياجات القطاعات التي تتطلب اتصالاً آمنا ومستداماً دون انقطاع. وبفضل خبرة "الثريا" في تطوير أجهزة نقل البيانات عبر الأقمار الصناعية، يتميز جهاز "IP NEO" بتصميم مدمج وخفيف الوزن وعالي التحمل، مما يتيح اتصالاً سلساً عبر نطاق تغطية شبكة الثريا للأقمار الصناعية مع سرعات وكفاءة تشغيلية فائقة. كما يضمن الجهاز الجديد نقل البيانات بشكلٍ آمن وموثوق، مما يجعله حلاً مثالياً للقطاعات الحيوية، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والشركات، إضافةً إلى المستخدمين الأفراد والمغامرين في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها الشبكات الأرضية.

و باعتبارها المزود الحصري لمحطات الثريا 4 ضمن منظومة سبيس 42، ساهمت كوبهام ساتكوم بدورٍ محوري في تطوير البنية التحتية الأرضية الخاصة بشبكة الثريا 4 من الجيل الجديد. ويعكس التكامل السلس بين البنية التحتية والمعدات التزام كوبهام ساتكوم بتقديم حلول اتصال أكثر كفاءة وموثوقية على مستوى العالم عبر النطاق الترددي العريض (L-band)، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز مزودي حلول الاتصال الفضائي المتقدمة عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42: "يؤكّد إطلاق "IP NEO" التزامنا بتطوير حلول اتصالات فضائية آمنة ومرنة تواكب احتياجات العملاء المستقبلية. كما يضمن الجهاز اتصالاً موثوقاً حتى في أصعب بيئات العمل لاعتماده على النطاق الترددي العريض (L-band)، كما يعزز توافقه مع القمر الصناعي ’الثريا 4‘ من قدراته بشكلٍ كبير ويتيح سرعات اتصال عالية تتماشى مع المتطلبات المتطورة للعمليات الحيوية."

يوفر"IP NEO" اتصالاً موثوقاً عبر النطاق الترددي العريض (L-band) مما يتيح للمستخدمين إمكانية تصفح الانترنت، وإجراء مكالمات الفيديو، وإنجاز عمليات الرصد، والوصول الآمن إلى الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) حتى في أصعب الظروف التشغيلية. كما يتمتع الجهاز بخصائص مقاومة للغبار والماء، مما يجعله ملائماً للبيئات القاسية والمواقع النائية.

من جانبه، قال كريستوف ديوريه، الرئيس التنفيذي لشركة كوبهام ساتكوم: "يوفّر "IP NEO" للمستخدمين الحكوميين والتجاريين أسرع اتصال قياسي عبر النطاق الترددي العريض (L-band)، وذلك بفضل القدرات المتطورة للقمر الصناعي الثريا 4 من سبيس 42، مما يمهّد الطريق لاتصال آمن وموثوق وعالي السرعة، حتى في البيئات البرية والبحرية الأكثر تحدياً."

يعد"IP NEO" جزءاً من الجيل الجديد من حلول الاتصال الفضائي لدى سبيس 42، حيث يعتمد على منصّة قوية وموثوقة طورتها كوبهام ساتكوم. ويتميز الجهاز بمرونة طويلة الأمد، وهو متوافق بالكامل مع القمر الصناعي "الثريا 4". وبمجرد دخول القمر الصناعي الثريا 4 إلى نطاق التشغيل التجاري، سيوفر هذا الجهاز سرعات اتصال تصل إلى 1024 كيلو بت في الثانية، إلى جانب إمكانية الاتصال الصوتي ونقل البيانات في آنٍ واحد، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى المحطات الطرفية وإدارتها عن بُعد.

سيتم الكشف عن جهاز "IP NEO" رسمياً وتوفيره تجارياً في معرض "سات شو 2025"، المزمع عقده في الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 في مركز والتر إي. واشنطن للمؤتمرات في واشنطن العاصمة.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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